Πετρέλαιο: Οι εξαγωγές από Μέση Ανατολή οδεύουν προς υψηλό τετραμήνου

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Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να ανακάμψουν και να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών αυτό το μήνα, καθώς αυξάνεται η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ και οι βασικοί παραγωγοί μαζούτ —το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν— έχουν προχωρήσει σε αύξηση των αποστολών από λιμάνια εκτός του Περσικού Κόλπου.

Το Ομάν αυξάνει τις αποστολές πετρελαίου του και εκτιμάται ότι θα αποστείλει τους μεγαλύτερους όγκους των τελευταίων δύο ετών

Οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να αυξηθούν κατά 20% από τον Μάιο, φτάνοντας τα 508.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που εξέτασε το Reuters.

Η Σαουδική Αραβία αύξησε τις αποστολές πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στη Ερυθρά Θάλασσα, ενώ το Ιράκ άρχισε να εξάγει πετρέλαιο από το λιμάνι Μπανιάς της Συρίας για πρώτη φορά τον Μάρτιο. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράκ από το συριακό λιμάνι έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τις 600.000 τόνους αυτό το μήνα.

Από την άλλη πλευρά, το Ομάν αυξάνει τις αποστολές πετρελαίου του και εκτιμάται ότι θα αποστείλει τους μεγαλύτερους όγκους των τελευταίων δύο ετών.

Οι εξαγωγές παραμένουν πιο χαμηλά σε σχέση με πριν τον πόλεμο

Οι αναμενόμενες αποστολές τον Ιούνιο, που ανέρχονται σε 2,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, θα εξακολουθούν να αντιστοιχούν στο μισό των όγκων αργού πετρελαίου που εξήγαγε η Μέση Ανατολή εκτός του Κόλπου πριν από τον πόλεμο. Μέχρι τον Φεβρουάριο, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής εξήγαγαν κατά μέσο όρο μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμυρίων τόνων τον μήνα.

Παρά την αύξηση των αποστολών και τις περαιτέρω αυξήσεις που αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς τα Στενά του Ορμούζ ανοίγει προσωρινά, οι όγκοι μαζούτ που εξέρχονται από τη Μέση Ανατολή ενδέχεται να μην φτάσουν σύντομα στα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι traders αναμένεται να παραμείνουν επιφυλακτικοί εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον Palash Jain, σύμβουλο πετρελαίου για τη Μέση Ανατολή στην FGE NexantECA.

«Οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες 60 ημέρες, αλλά η ανάκαμψη είναι απίθανο να είναι σημαντική», δήλωσε ο Jain στο Reuters.

Ενώ η Μέση Ανατολή αυξάνει τις αποστολές, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να αγοράζει μεγάλους όγκους ρωσικού0 αργού, καθώς η κρίση στο Ορμούζ έχει αναγκάσει το κλείσιμο πηγαδιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και έχει μειώσει την εγχώρια προσφορά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εν μέσω αυξανόμενων θερμοκρασιών.