 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Στενά του Ορμούζ: «Σύγκρουση» Ιράν – IMO για τις θαλάσσιες διαδρομές

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης σταμάτησαν δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ και απορρίπτουν το διεθνές σχέδιο ασφαλούς διέλευσης, δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα

Ποντοπόρος 25.06.2026, 14:29
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: «Σύγκρουση» Ιράν – IMO για τις θαλάσσιες διαδρομές
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέα ένταση καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν προχώρησε σε άμεση παρέμβαση κατά τη διέλευση δεξαμενόπλοιου μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, ενώ παράλληλα αμφισβητεί ανοιχτά το νέο σχέδιο ασφαλούς εξόδου πλοίων που ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO).

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey Analytics, πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μεσαΐντ του Κατάρ προς το Καράτσι του Πακιστάν, έλαβε εντολή από το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC Navy) να διακόψει τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε περίπου 13,8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της ιρανικής πόλης Σιρίκ. Μετά την προειδοποίηση, το δεξαμενόπλοιο περιόρισε την κίνησή του και εμφανίζεται να παραμένει στην περιοχή, σύμφωνα με το Tradewinds.

Απόρριψη του σχεδίου του IMO

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την ανοιχτή προειδοποίηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προς όλα τα εμπορικά πλοία να μην χρησιμοποιούν τις νέες διαδρομές που προβλέπει το σχέδιο εκκένωσης και ασφαλούς διέλευσης που παρουσίασε ο IMO.

Σε ανακοίνωσή του μέσω του επίσημου πρακτορείου Sepah News, το IRGC κατηγόρησε «ορισμένες αρχές» ότι ανακοίνωσαν νέα δρομολόγια στα Στενά του Ορμούζ χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «απαράδεκτη και απολύτως επικίνδυνη».

«Η μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ είναι οι διαδρομές που έχουν ανακοινωθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το σχέδιο εκκένωσης 11.000 ναυτικών

Η μεγαλύτερη επιχείρηση απεγκλωβισμού εμπορικών πλοίων των τελευταίων ετών βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη στα Στενά του Ορμούζ, μετά την ενεργοποίηση του ειδικού σχεδίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), το οποίο επιτρέπει την ασφαλή αποχώρηση εκατοντάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο επί μήνες εξαιτίας της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Σύμφωνα με τον IMO, το σχέδιο ενεργοποιήθηκε μετά τη διαμόρφωση πλαισίου εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και αφορά περίπου 500 έως 600 πλοία, μεταξύ των οποίων έως και 100 δεξαμενόπλοια, καθώς και περίπου 11.000 ναυτικούς που αδυνατούσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Οι πρώτες διελεύσεις πραγματοποιήθηκαν ήδη. Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι δύο φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου και ένα πλοίο γενικού φορτίου διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά, ενώ παράλληλα τρία δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν συνολικά περίπου 5 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου βρίσκονται καθ’ οδόν προς την έξοδο από τον Περσικό Κόλπο. Τα δύο από αυτά κατευθύνονται προς ασιατικούς προορισμούς.

Το σχέδιο προβλέπει τη χρήση δύο προσωρινών διαδρόμων ναυσιπλοΐας. Ο πρώτος διέρχεται μέσω ιρανικών χωρικών υδάτων στη βόρεια πλευρά των Στενών, ενώ ο δεύτερος αξιοποιεί τα ύδατα του Ομάν και την περιοχή που συντονίζεται από αμερικανικές δυνάμεις στη νότια πλευρά. Η κεντρική ζώνη του παραδοσιακού Συστήματος Διαχωρισμού Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Traffic Separation Scheme – TSS), που είχε θεσπιστεί από τον IMO ήδη από το 1968, παραμένει ουσιαστικά ανενεργή λόγω του κινδύνου ύπαρξης ναρκών και άλλων απειλών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με στοιχεία του MarineTraffic που αφορούν την 23η Ιουνίου, 31 πλοία διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ. Από αυτά, 10 ακολούθησαν την «ιρανική διαδρομή», οκτώ τη διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν, έξι τη διαδρομή που προτείνει ο IMO και επτά τη λεγόμενη «σκοτεινή διαδρομή» (dark route).

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της Lloyd’s List Intelligence, η ιχνηλάσιμη ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκε κατά 270%, φθάνοντας τις 119 διελεύσεις την περασμένη εβδομάδα, μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το οποίο επέτρεψε τη μερική επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού εν μέσω εύθραυστων πολιτικών διαπραγματεύσεων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΚΤ: Μειώνονται οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων
World

ΕΚΤ: Μειώνονται οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων
Μιχάλης Σάλλας: Παραγωγική ανασυγκρότηση και ενίσχυση θεσμών για την Ελλάδα του 2040
Business

Μιχάλης Σάλλας: Παραγωγική ανασυγκρότηση και ενίσχυση θεσμών για την Ελλάδα του 2040
Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Όρισε τον Δρ Κυριάκο Ποζρικίδη νέο Πρόεδρο στην KAΘ
Economy

Νέος πρόεδρος στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης από την 1η Ιουλίου
Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ: Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό
Τουρισμός

Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό (πίνακες)
Εθνική Τράπεζα: Η βιομηχανία τροφίμων πρωτοπορεί χτίζοντας συνέργειες με τον τουρισμό
Τουρισμός

Γιατί οι συνέργειες τουρισμού και βιομηχανίας τροφίμων οδηγούν σε κερδοφορία
ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων για αεροδρόμιο Καλαμάτας και δήμο Χίου
Business

Δύο νέες συμβάσεις υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά κατοικίας: Η μεγάλη αναζήτηση για σπίτια έως 200.000 ευρώ – Πού χτυπά η ζήτηση στην Αττική
Ακίνητα

Τι σπίτια ψάχνουν οι Έλληνες – Οι περιοχές που σπάνε ταμεία

Η αγορά κατοικίας κινείται με δύο ταχύτητες - Οι αγοραστές στρέφονται κυρίως σε οικονομικότερες λύσεις ενώ το ακριβότερο απόθεμα μένει στα αζήτητα

Γιώργος Μανέττας
DBRS: Μειώνει στο 1,9% την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2026
Economy

DBRS: Στο 1,9% ρίχνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας

Η DBRS διατηρεί στο 1,8% την εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΔΜΗΕ – ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στο τραπέζι σχέδιο για αλλαγή των εταιρικών δομών
Business

Η επόμενη ημέρα για ΑΔΜΗΕ και ΔΕΠΑ Εμπορίας – Το σχέδιο

Θαμμένες υπεραξίες σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΠΑ Εμπορίας - Τα εμπόδια - Τι είδαν τα funds στην ΑΜΚ του Διαχειριστή - Το ορόσημο για το ρωσικό αέριο - Το κυβερνητικό σχέδιο

Χρήστος Κολώνας
UBS: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Τράπεζες

UBS: Γιατί οι τράπεζες προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Οι ξένοι επενδυτές διατηρούν ισχυρές θέσεις στις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΜΙΔΑ(Σ) με πρόστιμα: Το νέο μητρώο ακινήτων βάζει κανόνες σε μισθώσεις, χρήσεις και επιδοτήσεις
Ακίνητα

Τι φέρνει «το άγγιγμα» του... ΜΙΔΑ

Οι ποινές του ΜΙΔΑ για όσους έχουν αφήσει εκκρεμότητες, ανακολουθίες ή «γκρίζες ζώνες» σχετικά με τα ακίνητα που έχουν

Αθανασία Ακρίβου
Φάρμα Μητσόπουλος: Η οικογένεια που τροφοδοτεί την ΑΒ Βασιλόπουλος με χοιρινό για 50 χρόνια
Τρόφιμα – ποτά

Από την Κορινθία στην ΑΒ - Η νέα εποχή της Φάρμας Μητσόπουλος

Η Φάρμα Μητσόπουλος με πωλήσεις 60 εκατ. ευρώ επενδύει 30 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό της - Μετατρέπει το χοιρινό σε επώνυμο προϊόν και εξετάζει εξαγορές και είσοδο σε νέες κατηγορίες πρωτεΐνης

Δημήτρης Χαροντάκης
Τραπεζικοί λογαριασμοί: Πώς αποδεσμεύονται – Τα βήματα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί – Τα βήματα

Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί ξεμπλοκάρουν με τη νέα ρύθμιση - Όλες οι αλλαγές

Ανδρομάχη Παύλου
Σκλαβενίτης: Ποντάρει σε ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά και όσπρια με νέα παραγωγική μονάδα
Business

Νέα εταιρεία από τη Σκλαβενίτης - Σε ποιους τομείς κλείνει το μάτι

Νέα εταιρεία ίδρυσε η Σκλαβενίτης με ονομασία «Κηφισός Ελληνικά Συσκευαστήρια Μονοπρόσωπη Α.Ε» - Το στοίχημα της καθετοποίησης και ο ορίζοντας ευκαιριών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Κικίλιας: 4 εκατ. ευρώ για κατοίκους και επιχειρήσεις μέσω Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων
Ναυτιλία

Κικίλιας: 4 εκατ. ευρώ για πολίτες μέσω Μεταφορικού Ισοδύναμου

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι πρόκειται για «μια ουσιαστική στήριξη για τις νησιωτικές κοινωνίες»

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού 2026: Το μήνυμα του προέδρου του Σ.Ε.Ε.Ν.
Ναυτιλία

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού 2026: Το μήνυμα του προέδρου του Σ.Ε.Ε.Ν.

Ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Ν υπογράμμισε ότι η ημέρα είναι αφιερωμένη στη ναυτοσύνη, μια αξία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία, την ταυτότητα και την ανάπτυξη του τόπου μας

Ελληνική ναυτιλία: Μοχλός αναγέννησης της ναυπηγικής βιομηχανίας [πίνακες]
Ναυτιλία

Ελληνική ναυτιλία: Μοχλός αναγέννησης της ναυπηγικής βιομηχανίας [πίνακες]

Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας και έναν από τους πλέον εξωστρεφείς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με έκθεση της ΤτΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Συμμαχία Ελλάδας- Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Κικίλιας: Κοινό μέτωπο Ελλάδας - Ιταλίας για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και των ευρωπαϊκών λιμένων για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Τάνκερ: Διπλασιάστηκαν οι ναύλοι, αυξάνονται οι εξαγωγές πετρελαίου στη Μ. Ανατολή
Ποντοπόρος

Διπλασιάστηκαν οι ναύλοι των τάνκερ, ιστορικό υψηλό στα ημερήσια έσοδα

Οι τιμές ναύλωσης ενός τάνκερ εκτός των Στενών του Ορμούζ έχουν εκτοξευθεί στα 190.500 δολάρια την ημέρα

Δημήτρης Σταμούλης
Στενά του Ορμούζ: Έως 40 ημέρες για να ξεμπλοκάρει το ναυτιλιακό πέρασμα 
Ναυτιλία

Έως και 40 ημέρες για να «ξεμπλοκάρει» ο Περσικός 

Η «ουρά» των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ θα κρατήσει μέχρι τον Αύγουστο - 570 πλοία περιμένουν ακόμη στον Κόλπο – Τι προβλέπει η Kpler

Λάμπρος Καραγεώργος
Στενά του Ορμούζ: Περιορισμένη η «ορατότητα», μειώθηκαν οι διελεύσεις
Ποντοπόρος

Περιορισμένη η «ορατότητα» στο Ορμούζ, μειώθηκαν οι διελεύσεις

Η Windward κατέγραψε την Κυριακή 21 Ιουνίου, μόλις 12 διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έναντι 32 μια ημέρα πριν

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
ΕΚΤ: Μειώνονται οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων
World

ΕΚΤ: Μειώνονται οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων

Η βουτιά στις τιμές του πετρελαίου οδηγεί οικονομικούς αναλυτές να αλλάξουν τις εκτιμήσεις τους για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Μιχάλης Σάλλας: Παραγωγική ανασυγκρότηση και ενίσχυση θεσμών για την Ελλάδα του 2040
Business

Μιχάλης Σάλλας: Παραγωγική ανασυγκρότηση και ενίσχυση θεσμών για την Ελλάδα του 2040

Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα για τις μεγάλες καμπές της ελληνικής οικονομίας και την Ελλάδα του 2040

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Όρισε τον Δρ Κυριάκο Ποζρικίδη νέο Πρόεδρο στην KAΘ
Economy

Νέος πρόεδρος στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης από την 1η Ιουλίου

Η επιλογή του κ. Ποζρικίδη εντάσσεται στη στρατηγική που έχει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για την αξιοποίηση στελεχών με αποδεδειγμένη διοικητική επάρκεια

Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ: Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό
Τουρισμός

Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό (πίνακες)

Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφει νέο ρεκόρ δαπανών από τους Έλληνες στο εξωτερικό και προτίμηση στο city break στην Ευρώπη, από τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Εθνική Τράπεζα: Η βιομηχανία τροφίμων πρωτοπορεί χτίζοντας συνέργειες με τον τουρισμό
Τουρισμός

Γιατί οι συνέργειες τουρισμού και βιομηχανίας τροφίμων οδηγούν σε κερδοφορία

Το 91% του τομέα τροφίμων αναγνωρίζει τον τουρισμό ως στήριγμα για τον κλάδο, τόσο σε νησιωτικές όσο και σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων για αεροδρόμιο Καλαμάτας και δήμο Χίου
Business

Δύο νέες συμβάσεις υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 208,4 εκατ. ευρώ

Πλαίσιο Computers: Άνοδος τζίρου και ενίσχυση EBITDA το 2025
Business

Ισχυρή χρονιά για την Πλαίσιο με αύξηση τζίρου στα 498,7 εκατ. ευρώ

Η Πλαίσιο Computers κατέγραψε κύκλο εργασιών 498,7 εκατ. ευρώ και EBITDA 17,9 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το λειτουργικό της αποτύπωμα

Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» για διαγωνισμό σεισμικών ερευνών
Φυσικό αέριο

Υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη

Η υπουργική απόφαση αποδέχθηκε εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ για τη διεξαγωγή διαγωνισμού - Σκοπός να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της αγοράς σε νέες σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες

Συντάξεις: Πώς θα γίνεται παρακράτηση λόγω… επιδομάτων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα γίνεται παρακράτηση στις συντάξεις

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας για τις συντάξεις

Όμιλος AKTOR: Προχωρά σε ΑΜΚ άνω των 500 εκατ. ευρώ – Έρχεται νέο ενεργειακό deal
Business

Σε ΑΜΚ άνω των 500 εκατ. προχωρά ο AKTOR - Νέο deal στην ενέργεια

Ο Όμιλος AKTOR, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, ανακοινώνει εντός της ημέρας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Πηγές για είσοδο θεσμικού επενδυτή - Deal στις ενεργειακές υποδομές

Χρήστος Κολώνας
Παπαστράτος: Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο
Business

Αλλαγές στην ηγεσία της Παπαστράτος

Ο Ιάκωβος Καργαρώτος διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια πορείας στην Παπαστράτος

Κικίλιας: 4 εκατ. ευρώ για κατοίκους και επιχειρήσεις μέσω Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων
Ναυτιλία

Κικίλιας: 4 εκατ. ευρώ για πολίτες μέσω Μεταφορικού Ισοδύναμου

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι πρόκειται για «μια ουσιαστική στήριξη για τις νησιωτικές κοινωνίες»

Real Consulting: Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ψηφιακή Υγεία
Business

Νέα στρατηγική της Real Consulting για τον τομέα Υγείας

Αποκλειστική συνεργασία με T‑Systems και νέα πλατφόρμα Nosvion για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια ανακοίνωσε η Real Consulting

ΕΕ: Ενέκρινε την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
World

Η ΕΕ ενέκρινε την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ παραμένει τεταμένη λόγω ανεπίλυτων διαφωνιών για ζητήματα όπως οι δασμοί στα μέταλλα και οι τεχνολογικοί κανονισμοί

Στενά του Ορμούζ: «Σύγκρουση» Ιράν – IMO για τις θαλάσσιες διαδρομές
Ποντοπόρος

«Σύγκρουση» Ιράν – IMO για τις θαλάσσιες διαδρομές

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης σταμάτησαν δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ και απορρίπτουν το διεθνές σχέδιο ασφαλούς διέλευσης, δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
HELLENiQ ENERGY: Guidance Σιάμισιη για EBITDA 1,5 – 3 δισ. ευρώ έως το 2030
Business

HELLENiQ ENERGY: Στόχος EBITDA 1,5 - 3 δισ. ευρώ έως το 2030

Ο Ανδρέας Σιάμισιης CEO της HELLENiQ ENERGY ανήγγειλε στη ΓΣ των μετόχων γεωτρήσεις 1 δισ. ευρώ στο Block 2 – Έρχεται το VISION 2030 με νέες επενδύσεις

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies