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Βρετανία: Το Brexit έπληξε τους αγρότες – «Τα βρετανικά τρόφιμα θα εξαφανιστούν»

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Βρετανία προς την ΕΕ έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ

AGRO 29.06.2026, 23:20
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Βρετανία: Το Brexit έπληξε τους αγρότες – «Τα βρετανικά τρόφιμα θα εξαφανιστούν»
Επιμέλεια Ανθή Γεωργίου

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Φόβους ότι τα αγροτικά προϊόντα θα μετατραπούν σε είδος πολυτελείας και θα απευθύνονται μόνο στους πλούσιους, καθώς τα εισοδήματα των βρετανών όλο και μειώνονται, εκφράζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη Βρετανία.

Ειδικότερα, οι συμφωνίες που εφαρμόστηκαν μετά το Brexit, ο covid, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ενεργειακές κρίσεις έχουν φέρει σε δεινή θέση τους βρετανούς αγρότες. Όμως το Brexit αποτέλεσε για τους αγρότες το μεγαλύτερο πλήγμα.

Ο αγροτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως μόνο για την Αγγλία

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι διαπίστωσε ότι η ποσότητα των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων προς την ΕΕ, τη μεγαλύτερη αγορά, είχε μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ (47%) και η αξία κατά 35%, ενώ η ποικιλία των εξαγωγών μειώθηκε επίσης κατά το ένα τρίτο.

Ξεχωριστή ανάλυση της Εθνικής Ένωσης Αγροτών που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος διαπίστωσε ότι οι εξαγωγές από τον τομέα των πουλερικών μειώθηκαν κατά 38%, οι εξαγωγές βοείου κρέατος κατά 24%, αρνιού κατά 14% και γαλακτοκομικών προϊόντων κατά 16% .

Το Brexit έχει επίσης κοστίσει στον καταναλωτή του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι είχε ήδη προσθέσει 7 δισεκατομμύρια λίρες στις τιμές των τροφίμων για τους καταναλωτές .

Οι τρεις αλλαγές για τη γεωργία στη Βρετανία

Το Brexit, όπως αναφέρει δημοσίευμα από τον «The Guardian» προκάλεσε τρεις τεράστιες αλλαγές στη βρετανική γεωργία: την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Κοινή Αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, το σύστημα επιδοτήσεων που ίσχυε από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, τις αλλαγές στην εμπορική πολιτική, οι οποίες επέτρεψαν την εισροή πλημμυρών εισαγωγών, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με τους αγρότες, παράγονται με χαμηλότερα πρότυπα από τα αντίστοιχα του Ηνωμένου Βασιλείου, και εμπορικές τριβές με την ΕΕ, η οποία προηγουμένως ήταν η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών τροφίμων.

Σε αυτά έχουν προστεθεί αλλαγές στους κανονισμούς για το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων που επηρεάζουν τους αγρότες, δυσκολίες με τις βίζες για τους εποχιακούς εργαζόμενους στους οποίους βασίζονται πολλοί αγρότες κατά τη συγκομιδή και μια τεράστια αύξηση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση,  το 65% των τροφίμων που καταναλώνεται εξακολουθεί να καλλιεργείται εδώ. «Το Brexit ήταν απαίσιο για τη γεωργία και ακόμη και οι Συντηρητικοί παραδέχονται ότι την έκαναν χειρότερη πουλώντας τους αγρότες στην άλλη άκρη του ποταμού με κακές εμπορικές συμφωνίες», επισημαίνει ο Στίβεν Μόργκαν, υπουργός Γεωργίας. «Αυτή η κυβέρνηση των Εργατικών στηρίζει τους Βρετανούς αγρότες: μειώνει τη γραφειοκρατία σε εκατομμύρια μέσω μιας νέας συμφωνίας με την ΕΕ, εξασφαλίζει μια ιστορική εμπορική συμφωνία 800 εκατομμυρίων λιρών στον Κόλπο και επιτυγχάνει έναν αγροτικό προϋπολογισμό ρεκόρ ύψους 11,8 δισεκατομμυρίων λιρών».

Η πιο απτή από τις επιπτώσεις στους αγρότες ήταν η μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων, η μεγαλύτερη ανακατάταξη εδώ και περισσότερο από μια γενιά

Οι αγροτικές επιδοτήσεις

Η πιο απτή από τις επιπτώσεις στους αγρότες ήταν η μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων, η μεγαλύτερη ανακατάταξη εδώ και περισσότερο από μια γενιά. Η ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) χορηγούσε πληρωμές στους αγρότες με βάση την έκταση της γης που καλλιεργούσαν. Ο Μάικλ Γκόουβ, υπουργός Περιβάλλοντος εκείνη την εποχή και ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του Brexit του Συντηρητικού Κόμματος, χαιρέτισε τις ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούσαν σε «δημόσιο χρήμα για δημόσια αγαθά».

Οι δεσμεύσεις του έγιναν δεκτές με ικανοποίηση, αρχικά, από αγρότες και ακτιβιστές για το περιβάλλον. Η ΚΑΠ έχει χαρακτηριστεί ως «πρόνοια για τους πλούσιους», τόσο διαβόητη είναι για την επιβράβευση των μεγαλύτερων αγροτών (αν και είναι τόσο αδιαφανής που είναι δύσκολο ακόμα και να καταλάβει κανείς ποιοι είναι αυτοί), με ελάχιστη προσοχή στις συνέπειες της υπερβολικής χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων παρελκόμενων της εντατικοποιημένης γεωργίας.

Οι μεταρρυθμίσεις του Γκόουβ θα σήμαιναν ότι οι αγρότες –στην Αγγλία τουλάχιστον– έπρεπε να αρχίσουν να αποδεικνύουν ότι η διαχείριση της γης τους προστάτευε τη φύση, διατηρούσε την ποιότητα του αέρα και του νερού, καλλιεργούσε το έδαφος και παρείχε καταφύγια για την άγρια ζωή. Αυτά είναι γνωστά συλλογικά ως ELMS – προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης γης, βάσει των οποίων οι αγρότες συμφωνούν να αναλάβουν μια σειρά ενεργειών, από τη σπορά καλλιεργειών εδαφοκάλυψης που θρέφουν το έδαφος, μέχρι τη διατήρηση λωρίδων με αγριολούλουδα.

Τουλάχιστον, αυτή ήταν η θεωρία. Στην πράξη, καθυστερήσεις και αναθεωρήσεις, δυσκολίες στη μέτρηση και την κατεύθυνση, συχνές αλλαγές υπουργών και άλλες αναστατώσεις μπήκαν εμπόδιο. Τώρα, οι αγρότες στην Αγγλία αντιμετωπίζουν το τέλος όλων των παλαιών μορφών πληρωμών βάσει γης το επόμενο έτος, αλλά η μετάβαση στο εναλλακτικό κίνητρο βιώσιμης γεωργίας, στο πρόγραμμα αποκατάστασης τοπίου και σε άλλα μέτρα του ELMS υπήρξε γεμάτη δυσκολίες και αποσπασματική.

Ο αγροτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως μόνο για την Αγγλία, περίπου το ίδιο ποσό που ίσχυε πριν από το Brexit, αλλά δεν έχει αυξηθεί με τον πληθωρισμό. Στην Αγγλία, μόνο οι μισοί περίπου αγρότες λαμβάνουν επιδοτήσεις, ενώ οι υπόλοιποι είτε αδυνατούν είτε δεν επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τα διαθέσιμα προγράμματα. Τα συστήματα στήριξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις αποκεντρωμένες κυβερνήσεις διαφέρουν πλέον σημαντικά – περίπου 1 δισεκατομμύριο λίρες επιπλέον ετησίως δαπανώνται μεταξύ τους.

Το «πράσινο» Brexit

Επίσης, οι Συντηρητικοί υποσχέθηκαν ότι το Brexit θα είναι πράσινο, με τους αγρότες να διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτό. Αλλά μια έκθεση αυτή την εβδομάδα από το Wildlife Trusts διαπίστωσε ότι η πραγματικότητα ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει εκπρόσωπος από το Wildlife Trusts: «Μας υποσχέθηκαν ένα πράσινο Brexit, αλλά αυτό που πήραμε ήταν ένα πιο γκρίζο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ελευθερίες του Brexit έχουν χρησιμοποιηθεί για να επιτεθούν στους νόμους που βοηθούν τη φύση και τους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν, διακινδυνεύοντας ένα επικίνδυνο μέλλον και ένα βιοτικό επίπεδο κάτω από αυτό των γειτόνων μας στην ΕΕ».

Οι ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι οι αγρότες κάνουν το ελάχιστο δυνατό για τη δημόσια επιδότησή τους – υιοθετώντας τις ευκολότερες μεθόδους, όπως το σκόρπισμα σπόρων αγριολούλουδων, αντί για τις πιο δύσκολες αλλά πιο πολύτιμες ενέργειες, όπως η αποκατάσταση λιμνών ή τυρφώνων – συνέβαλαν στην απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει απότομα το SFI πέρυσι.

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