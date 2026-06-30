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Δήμας: Η Ινδία εξετάζει επενδύσεις στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας μέσω του IMEC

Ο Χρίστος Δήμας συναντήθηκε με τον Ινδό υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, με επίκεντρο τον διάδρομο IMEC, τις επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια και τις προοπτικές διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας

Πολιτική 30.06.2026, 19:55
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Δήμας: Η Ινδία εξετάζει επενδύσεις στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας μέσω του IMEC
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Οι προοπτικές που δημιουργεί ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) για την Ελλάδα, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων με την Ινδία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, με τον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Piyush Goyal, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Δήμας: Στο επίκεντρο ο διάδρομος IMEC, οι επενδύσεις και το διμερές εμπόριο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον IMEC, με τον κ. Δήμα να επισημαίνει ότι η υποστήριξη της Ινδίας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον διάδρομο αποτελεί αναγνώριση της γεωστρατηγικής και γεωοικονομικής θέσης της χώρας.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα αποτελεί έναν αξιόπιστο κρίκο στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αλυσίδες αξίας, ενώ ο IMEC δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι ο IMEC δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Ινδός Υπουργός εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για επενδυτικές ευκαιρίες στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και τη μελλοντική αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του σχεδιασμού του IMEC στο προσεχές διάστημα.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία σταθερών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την ενίσχυση των επενδύσεων και του διμερούς εμπορίου.

Έμφαση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τομείς όπου η Ινδία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία, ενώ επισημάνθηκε ότι το υπό κατασκευή νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστική μελέτη περίπτωσης (case study) για την εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων στις μεταφορικές υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή πεποίθηση ότι η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ινδίας σε όλους τους τομείς έχει εισέλθει σε μία νέα, ιδιαίτερα δυναμική περίοδο, ενώ υπογραμμίστηκε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ορόσημα που σηματοδότησαν την αναζωογόνηση των ελληνοϊνδικών σχέσεων, με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας Narendra Modi στην Αθήνα το 2023 και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία λίγους μήνες αργότερα, οι οποίες δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

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