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Ford: Η προσγείωση για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ford επαναπροσλαμβάνει μηχανικούς μετά την αποτυχία της Τεχνητής Νοημοσύνης να ανταποκριθεί στους ποιοτικούς ελέγχους

Τεχνολογία 01.07.2026, 06:45
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Ford: Η προσγείωση για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης
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Σε υποχρεωτική αλλαγή πορείας οδηγείται η Ford σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στα εργοστάσιά της.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει τα οφέλη της τεχνολογίας την υιοθέτησε σε ορισμένα τμήματα των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ποιότητας. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τις δεξιότητες και την εμπειρία των εργαζομένων μηχανικών, τους οποίους τελικά η Ford επαναπροσέλαβε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στελέχη της εταιρείας δήλωσαν ότι τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει επαναπροσλάβει περισσότερους από 300 «βετεράνους» επιθεωρητές ποιότητας, προκειμένου να αντισταθμίσει τις αδυναμίες των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις πληροφορίες που χρησιμοποιείς για να την εκπαιδεύσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τσαρλς Πουν, αντιπρόεδρος του τμήματος μηχανικής υλικού οχημάτων.

«Τα προηγούμενα χρόνια, δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή στην εμπειρία των πιο έμπειρων μηχανικών μας, οι οποίοι έχουν παραμείνει μαζί μας κατά τη διάρκεια πολλών κύκλων παραγωγής», πρόσθεσε.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία συγκαταλέγεται μεταξύ των πολλών που έχουν εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως εν μέσω του ενθουσιασμού της Wall Street για το δυναμικό της τεχνολογίας αυτής να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους.

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα αφήσει πίσω πολλούς υπαλλήλους γραφείου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ , σε συνέντευξη του τον περασμένο Ιούνιο.

Σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα τον Οκτώβριο, ο διευθύνων σύμβουλος Κουμαρ Γκαλότρα ανέφερε ότι η εταιρεία «εφαρμόζει την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρο το βιομηχανικό σύστημα». Αυτό περιελάμβανε την εγκατάσταση 900 καμερών με τεχνητή νοημοσύνη στα εργοστάσιά της «για τον εντοπισμό προβλημάτων ποιότητας στην πηγή και τη μείωση των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα», εξήγησε ο Galhotra στους επενδυτές.

Οι προσδοκίες της Ford

Ωστόσο, ο αντπρόεδρος της Ford Τσαρλς Πουν δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι οι έλεγχοι που βασίζονταν στην τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

«Λανθασμένα, πιστεύαμε ότι απλώς με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης και την εισαγωγή των σχεδιαστικών απαιτήσεων που είχαμε, θα παράγαμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πούν επισήμανε ότι τα αυτοματοποιημένα εργαλεία στερούνταν της κατάρτισης και της εμπειρογνωμοσύνης των έμπειρων τεχνικών,  πολλοί από τους οποίους, όπως ανέφερε, είχαν αποχωρήσει από την εταιρεία πριν προλάβουν να αξιοποιηθούν οι γνώσεις τους για τη βελτίωση της τεχνολογίας της.

Ινδία

Είπε ακόμα ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν επανενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας για να εκπαιδεύσουν τα συστήματά της, καθώς και να καθοδηγήσουν τους νεότερους εργαζόμενους.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι, για να βελτιώσουμε ορισμένα από τα εργαλεία αυτοματοποίησης, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουμε, έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι θα εκπαιδεύονταν από τα πιο έμπειρα άτομα», δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η παραδοχή της Ford για τις αποτυχίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ήρθε την ίδια στιγμή που η εταιρεία εξήρε την επιστροφή της στην κορυφή ενός δείκτη που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς του κλάδου για τη μέτρηση της ποιότητας των οχημάτων.

Η εταιρεία ανέφερε ότι κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών στην «Μελέτη Αρχικής Ποιότητας» της JD Power στις ΗΠΑ — μια θέση που δεν κατείχε από το 2010.

Σε δελτίο τύπου με αφορμή την είδηση, η εταιρεία ανέφερε ότι «η επίτευξη της καλύτερης ποιότητας στην κατηγορία της απαιτούσε σημαντική ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού».

Αυτό συνεπαγόταν την αντικατάσταση ανώτερων στελεχών στους τομείς της μηχανικής, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγής, όπως ανέφερε, καθώς και την πρόσληψη περίπου 300 έμπειρων μηχανικών «που διαθέτουν τη σκληρά κερδισμένη σοφία δεκαετιών σχεδιασμού».

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