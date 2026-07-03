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Funds: Γιατί αυξάνουν τις τοποθετήσεις στην Ελλάδα – To σήμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Οι μεγάλες συναλλαγές των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι η ελληνική αγορά είναι ελκυστική για ξένα funds – Στο στόχαστρο ελληνικές εταιρείες με ισχυρό story

Xρηματιστήριο Αθηνών 03.07.2026, 07:00
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Funds: Γιατί αυξάνουν τις τοποθετήσεις στην Ελλάδα – To σήμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Γιώργος Μανέττας

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Η τελευταία κίνηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία άντλησε 650 εκατ. ευρώ από ξένους επενδυτές και funds μέσα σε λιγότερο από μία ώρα ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά στο επενδυτικό ραντάρ των διεθνών χαρτοφυλακίων. Και πως τα ξένα κεφάλαια συνεχίζουν να αναζητούν ελληνικές εταιρείες με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα και υψηλές αποδόσεις.

«Τα funds δεν περιορίζονται πλέον στις καθιερωμένες επαφές με τις ελληνικές εισηγμένες, αλλά αναζητούν ενεργά νέες ιστορίες ανάπτυξης

Καλά πληροφορημένες πηγές που βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού περιγράφουν μια εικόνα αισθητά διαφορετική από εκείνη που επικρατούσε πριν από λίγα χρόνια. Όπως λένε, «τα funds δεν περιορίζονται πλέον στις καθιερωμένες επαφές με τις ελληνικές εισηγμένες, αλλά αναζητούν ενεργά νέες ιστορίες ανάπτυξης, εξετάζουν εταιρείες που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός του επενδυτικού τους πεδίου και είναι διατεθειμένα να διαθέσουν νέα κεφάλαια όταν εντοπίζουν αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια».

funds

«Μπαίνουμε σε μια κανονικότητα», σχολιάζει χαρακτηριστικά άνθρωπος που συνομιλεί με μεγάλα χαρτοφυλάκια του εξωτερικού

Από την επιφυλακτικότητα των funds στην κανονικότητα

Η Ελλάδα, υπογραμμίζουν, φαίνεται πως περνά σε μια διαφορετική φάση, τονίζοντας πως «αν πριν από μερικά χρόνια κάθε συναλλαγή συνοδευόταν από ερωτήματα γύρω από τη χώρα και το πολιτικό ή μακροοικονομικό ρίσκο, σήμερα η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στα επιχειρηματικά σχέδια, στις αποδόσεις και στις προοπτικές κάθε εταιρείας».

«Μπαίνουμε σε μια κανονικότητα», σχολιάζει χαρακτηριστικά άνθρωπος που συνομιλεί με μεγάλα χαρτοφυλάκια του εξωτερικού. Όπως εξηγεί, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια ειδική περίπτωση που απαιτεί αυξημένη προσοχή, αλλά ως μια αγορά όπου υπάρχουν επιχειρήσεις με ώριμα επενδυτικά πλάνα και δυνατότητα να δημιουργήσουν αξία τα επόμενα χρόνια.

Καταλυτικό βέβαια ρόλο έπαιξε και η βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας ενώ οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές για τα επόμενα χρόνια παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η αλλαγή αυτή βέβαια δεν προέκυψε μέσα σε λίγους μήνες. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος κατά την οποία αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις βελτίωσαν τους ισολογισμούς τους, ενίσχυσαν την εταιρική τους διακυβέρνηση και παρουσίασαν σταθερή κερδοφορία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούν πλέον να απευθύνονται με μεγαλύτερη αξιοπιστία στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Καταλυτικό βέβαια ρόλο έπαιξε και η βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας ενώ οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές για τα επόμενα χρόνια παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

funds

Η αισιοδοξία για την ελληνική αγορά δεν συνδέεται μόνο με τις αποτιμήσεις των εισηγμένων αλλά και με τη διεύρυνση της ίδιας της αγοράς

Το πολιτικό ρίσκο δεν βρίσκεται ακόμη στην εξίσωση

Ένα ακόμη στοιχείο που, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, διαφοροποιεί τη σημερινή εικόνα είναι η περιορισμένη βαρύτητα που αποδίδουν σήμερα οι ξένοι επενδυτές στον πολιτικό κίνδυνο της Ελλάδας. Όπως αναφέρουν, οι σχετικές συζητήσεις αναμένεται να ανοίξουν μόνο όταν πλησιάσει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση και εφόσον αρχίσουν να εμφανίζονται ερωτήματα για τη διαμόρφωση σταθερής κυβέρνησης. Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στα εταιρικά αποτελέσματα και στα επενδυτικά σχέδια.

funds

Η ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης μέσω νέων αυξήσεων κεφαλαίου, ιδιωτικών τοποθετήσεων και δημόσιων εγγραφών δημιουργεί μεγαλύτερο επενδυτικό βάθος και αυξάνει τις επιλογές των διεθνών χαρτοφυλακίων

Τα funds και ένα Χρηματιστήριο που μεγαλώνει

Η αισιοδοξία για την ελληνική αγορά δεν συνδέεται μόνο με τις αποτιμήσεις των εισηγμένων αλλά και με τη διεύρυνση της ίδιας της αγοράς. Η ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης μέσω νέων αυξήσεων κεφαλαίου, ιδιωτικών τοποθετήσεων και δημόσιων εγγραφών δημιουργεί μεγαλύτερο επενδυτικό βάθος και αυξάνει τις επιλογές των διεθνών χαρτοφυλακίων.

H πορεία του Γενικού Δείκτη εξακολουθεί να στηρίζεται από την κερδοφορία των τραπεζών, αν και οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι οι αποδόσεις του κλάδου δύσκολα θα επαναλάβουν τους εντυπωσιακούς ρυθμούς των τελευταίων δύο ετών

Στην αγορά εκτιμούν ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί, καθώς υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις που εξετάζουν την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ δεν αποκλείονται και νέες κινήσεις από εισηγμένους ομίλους που επιδιώκουν να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Παράλληλα, η πορεία του Γενικού Δείκτη εξακολουθεί να στηρίζεται από την κερδοφορία των τραπεζών, αν και οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι οι αποδόσεις του κλάδου δύσκολα θα επαναλάβουν τους εντυπωσιακούς ρυθμούς των τελευταίων δύο ετών. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον και σε άλλους ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, όπως η Motor Oil, η Titan και εταιρείες των υποδομών, της ενέργειας και της βιομηχανίας, που συνεχίζουν να εμφανίζουν ανθεκτική κερδοφορία.

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