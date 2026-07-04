Πετρέλαιο: Μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές

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Μικρές μεταβολές παρουσίασε το πετρέλαιο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς οι traders διατηρούσαν τις ελπίδες τους για μια επιτυχημένη έκβαση των προσπαθειών για την εξασφάλιση ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 14 σεντς, ή 0,19%, στα 71,94 δολάρια το βαρέλι , κλείνοντας την εβδομάδα μόλις 5 σεντς χαμηλότερα από το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Το West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 9 σεντς, ή 0,13%, στα 68,78 δολάρια το βαρέλι.

Οι συναλλαγές την Παρασκευή ήταν περιορισμένες καθώς οι αγορές των ΗΠΑ ήταν κλειστές ενόψει της αργίας της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το Σάββατο. Την Πέμπτη, οι δύο δείκτες αναφοράς πετρελαίου είχαν φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδά τους από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι ελπίδες των επενδυτών για πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενισχύονται από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανέφεραν αναλυτές της Commerzbank.

«Η διαδικασία σύναψης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν παραμένει εύθραυστη, αλλά συνεχίζεται προς το παρόν, καθώς το ζήτημα των διοδίων και της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ παραμένει αμφιλεγόμενο», έγραψαν αναλυτές της Citi.

«Αναμένουμε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας (μνημόνιο κατανόησης) θα τηρηθεί, όχι επειδή ξαφνικά εμφανίστηκε εμπιστοσύνη, αλλά επειδή τα κίνητρα για διακοπή είναι ανεπαρκή και για τις δύο πλευρές», ανέφεραν αναλυτές της Citi.

Τα Στενά του Ορμούζ

Κάποιες θαλάσσιες μεταφορές έχουν ξαναρχίσει μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά η αβεβαιότητα είναι υψηλή μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών το περασμένο Σαββατοκύριακο μετά από ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο.