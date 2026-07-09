Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρή η ανάκαμψη, αδύναμος ο FTSE 100

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Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον FTSE 100 να «χαλά» την εικόνα της ισχυρής αντίδρασης των DAX και CAC 40, ενώ οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν με ανησυχία τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,78% στις 640 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,16% στις 10.472 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,83% στις 25.104 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,90% στις 8.326 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, έντονες πιέσεις δέχθηκε η AstraZeneca, μετά την ανακοίνωση ότι κλινική δοκιμή τελικού σταδίου για το φάρμακο Wainua, που προορίζεται για τη θεραπεία καρδιαγγειακής νόσου, δεν πέτυχε τον βασικό της στόχο. Η μετοχή της AstraZeneca υποχώρησε έως και 8,8% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από τον Μάρτιο του 2020, στις αρχές της πανδημίας Covid-19.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές επιχείρησαν να ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, μία ημέρα μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων μηνών. Η έντονη διόρθωση προκλήθηκε από τη νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την πορεία του παγκόσμιου πληθωρισμού.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να ακολουθούν το παγκόσμιο ράλι του κλάδου. Η Soitec ενισχύθηκε κατά 5%, ενώ η ASML κατέγραψε άνοδο 4%.

Η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές εντάθηκε μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης με την Τεχεράνη «δεν ισχύει πλέον».

Η αιφνίδια κλιμάκωση ανέτρεψε το κλίμα σχετικής ηρεμίας που είχε διαμορφωθεί μετά το μνημόνιο κατάπαυσης του πυρός της 17ης Ιουνίου και επανέφερε στο προσκήνιο την ευαισθησία των αγορών απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Πέρα όμως από τη γεωπολιτική διάσταση, οι επενδυτές ανησυχούν κυρίως για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης ανόδου των τιμών της ενέργειας. Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, λόγω των φόβων για πιθανές διαταραχές στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, οδηγεί τις αγορές σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Το ενδεχόμενο ενός επίμονου πληθωρισμού, που θα τροφοδοτείται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, επαναφέρει το σενάριο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι οποίες κινούνται αντίθετα από τις τιμές τους, παρέμειναν σε αυξημένα επίπεδα και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.

Στη μέγγενη της αβεβαιότητας η αντίδραση στο ΧΑ

Μετά κόπων κατάφερε να κρατήσει το θετικό του πρόσημο το Χρηματιστήριο Αθηνών, σήμερα, με την αντίδραση που επιχειρήθηκε στις αρχές της συνεδρίασης να αποδεικνύεται αδύναμη, δίχως να δίνει το μήνυμα ότι έκλεισε η παρένθεση της διόρθωσης που προηγήθηκε.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,18% στις 2.492,20 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.488,39 μονάδων (+0,03%) και 2.508,78 μονάδων (+0,85%). Ο τζίρος ανήλθε στα 260,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 38,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7,5 εκατ. τεμάχια αξίας 45,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,26% στις 6.330,75 μονάδες, ενώ στο -0,01% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.145,81 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,58% στις 2.842,58 μονάδες.