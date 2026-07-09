Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ

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Φωτιά στον ανταγωνισμό της τηλεθέασης βάζει η επιτυχία του φετινού Μουντιάλ, με αποτέλεσμα CNBC SportNetflix, Disney και YouTube να ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα του των επόμενων διοργανώσεων.

Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA προσελκύει τεράστιο παγκόσμιο κοινό, οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης ετοιμάζονται να πληρώσουν δισεκατομμύρια για τα δικαιώματα των επόμενων δύο ανδρικών τουρνουά. Το πακέτο θα μπορούσε να φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Fox πλήρωσε 485 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης στην αγγλική γλώσσα του φετινού τουρνουά

Ποιοι βλέπουν Μουντιάλ;

Όλοι. Γι’ αυτό και Netflix, Disney και YoutTube θα αμφισβητήσουν το Fox για τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 και του 2034, σύμφωνα με το CNBC.

Η Amazon, η οποία κατέχει επί του παρόντος τα δικαιώματα μετάδοσης του UEFA Champions League στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η Apple, η οποία κατέχει τα παγκόσμια δικαιώματα του MLS, θα μπορούσαν επίσης να μπουν στο παιχνίδι, τροφοδοτώντας περαιτέρω έναν πιθανό πόλεμο υποβολής προσφορών για τα δικαιώματα.

Οι συζητήσεις μεταξύ της FIFA και πιθανών εταίρων μέσων ενημέρωσης αναμένεται να ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Η FIFA έχει ειδοποιήσει τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια προκαταρκτικών συνομιλιών, οι οποίες ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος, ότι τα δικαιώματα μετάδοσης των αμερικανικών αγώνων στην αγγλική και ισπανική γλώσσα είναι πιθανό να πωληθούν μαζί, αντί ξεχωριστά όπως έχει γίνει για προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, συμπεριλαμβανομένου του 2026.

Τι πέτυχε το Fox

Το Fox πλήρωσε 485 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης στην αγγλική γλώσσα του φετινού τουρνουά, που φιλοξενείται σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής, σύμφωνα με το The Athletic. Το Telemundo του NBCUniversal πλήρωσε 600 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης στην ισπανική γλώσσα.

Στελέχη διαφόρων εταιρειών μέσων ενημέρωσης έχουν προβλέψει στον προϋπολογισμό τους μεταξύ 1,5 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα μετάδοσης κάθε τουρνουά στις ΗΠΑ σε όλες τις γλώσσες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η τελευταία φορά που η FIFA διαπραγματεύτηκε συμφωνία, με την Fox και την Telemundo, ήταν το 2011. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η FIFA παρέτεινε τη συμφωνία έως το 2026.

Η FIFA δεν θα πουλήσει τα παγκόσμια δικαιώματα για το τουρνουά, επειδή διαφορετικές χώρες έχουν κανονισμούς που επιβάλλουν την πώληση του Μουντιάλ μέσω ραδιοτηλεόρασης. Ωστόσο, τα δικαιώματα στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης.

Το Netflix, η Disney και το YouTube βλέπουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ως πιθανή σημαντική ώθηση για τις υπηρεσίες streaming τους, σύμφωνα με τις πηγές που γνωρίζουν.

Η Disney θα μπορούσε επίσης να μεταδώσει αγώνες στο ESPN και το ABC, κάτι που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τη FIFA, καθώς η μετάδοση στο Fox έχει σημειώσει ισχυρή τηλεθέαση φέτος. Η FIFA έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για το Netflix, απονέμοντάς του το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2027 και το 2031.

Η πώληση του… πακέτου

Η πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα ως ενιαίο πακέτο θα μπορούσε να βοηθήσει τη FIFA να εξασφαλίσει υψηλότερη τιμή, αυξάνοντας τις προσφορές από τους πρόθυμους συνεργάτες μέσων ενημέρωσης που αναζητούν υψηλή τηλεθέαση. Το συνδυασμένο τηλεοπτικό κοινό των αγώνων στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες έχει ανταγωνιστεί τα παιχνίδια των πλέι οφ του NFL.

Το πακέτο των γλωσσικών δικαιωμάτων θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην εξάλειψη ορισμένων εντάσεων μεταξύ των ανταγωνιστικών εταιρειών μέσων ενημέρωσης που μεταδίδουν τα ίδια παιχνίδια.

Αν και η Telemundo αγόρασε μόνο τα δικαιώματα μετάδοσης στην ισπανική γλώσσα μέχρι το 2026, έχει διεκδικήσει έναν άγνωστο πληθυσμό αγγλόφωνων που παρακολουθούν αγώνες στις ΗΠΑ μέσω της υπηρεσίας streaming Peacock, περιορίζοντας την εμβέλεια του Fox στο Μουντιάλ.

Η Peacock χρεώνει μόνο 10,99 δολάρια το μήνα, ενώ η υπηρεσία streaming της Fox, Fox One, κοστίζει 19,99 δολάρια το μήνα.

Η Telemundo υπέγραψε επίσης τον ηθοποιό Όουεν Γουίλσον, ο οποίος δεν είναι Λατίνος ούτε γνωστός για την ισπανόφωνη ομιλία του, ως εκπρόσωπο για την ισπανόφωνη κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θολώνοντας τα όρια για ένα αμερικανικό κοινό που μιλάει τόσο αγγλικά όσο και ισπανικά.

Εάν τα παιχνίδια στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα πωληθούν μαζί, η NBCUniversal είναι απίθανο να ανταγωνιστεί για τα δικαιώματα σε τιμή που πλησιάζει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό θα απέκλειε την Telemundo από μελλοντικό συνεργάτη.

Η Comcast ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι σκοπεύει να αποσχίσει την NBCUniversal, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στους επενδυτές στα μελλοντικά οικονομικά της. Η NBCU ήδη πληρώνει δισεκατομμύρια ετησίως για το “Sunday Night Football” του NFL και το μπάσκετ του NBA.

Εκτός αμερικανικής ώρας

Τόσο το Μουντιάλ του 2030 όσο και του 2034 διεξάγονται σε λιγότερο ελκυστικές ζώνες ώρας για την τηλεθέαση στις ΗΠΑ από ό,τι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διεξαχθεί στο Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, όπου υπάρχει διαφορά ώρας πέντε ή έξι ωρών με την ανατολική ζώνη ώρας των ΗΠΑ. Ενώ η διοργάνωση του 2034 θα φιλοξενηθεί από τη Σαουδική Αραβία, όπου η διαφορά ώρας είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Παρόλα αυτά, οι υπερβολικά υψηλές τηλεθεάσεις για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο πιθανότατα θα αυξήσουν σημαντικά την τιμή, όπως επισημαίνει και το CNBC.

Η νίκη των ΗΠΑ επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης την περασμένη εβδομάδα ήταν η πιο δημοφιλής τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαίρου στην αγγλόφωνη ιστορία, με μέσο όρο τηλεθεατών πάνω από 26 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Fox Sports.

Άλλα 9,8 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον αγώνα είτε στο Telemundo είτε στο Peacock.

Ενώ το CNBC δεν αναφέρει τις μετρήσεις της Nielsen, το συνολικό αγγλικό και ισπανικό κοινό για τον αγώνα ΗΠΑ-Βελγίου ήταν κατά μέσο όρο 47,9 εκατομμύρια τηλεθεατές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της AdImpact.

Ακόμα και οι αγώνες εκτός ΗΠΑ έχουν προσελκύσει μεγάλο κοινό. Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον αγώνα Πορτογαλία εναντίον Κροατίας στο Fox, καθιστώντας τον τον αγώνα εκτός τελικού με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία των ΗΠΑ, στον οποίο δεν συμμετείχε η ομάδα των ΗΠΑ.