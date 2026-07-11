Βόρεια Κορέα: Πώς περνάει το καλοκαίρι του ο Κιμ Γιονγκ Ουν

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Τα πολυτελή συγκροτήματά του έχει αρχίσει να ανακαινίζει τις τελευταίες εβδομάδες, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, επιδεικνύοντας την αγοραστική δύναμη που δημιουργήθηκε από μια οικονομική αναζωογόνηση που διοχετεύει χρήματα στο καθεστώς.

Αλλά ο 42χρονος δικτάτορας δεν καυχιέται για τη συντήρηση του αρχοντικού του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η αποκάλυψη του πολυτελούς τρόπου ζωής του θα κατέστρεφε την προπαγάνδα του κράτους ότι ο Κιμ υποφέρει μαζί με τον λαό του – σχεδόν οι μισοί από τους οποίους είναι υποσιτισμένοι, αναφέρει η Wall Street Journal.

Τουλάχιστον εννέα από τις μεγαλοπρεπείς κατοικίες του Κιμ ξεκίνησαν να ανακατασκευάζονται μεταξύ τελών Μαΐου και αρχών Ιουνίου, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την NK Pro, μια ερευνητική υπηρεσία που ειδικεύεται στο καθεστώς του Κιμ. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, με βάση εκτιμήσεις δορυφορικών εικόνων, κατέχει περισσότερες από δώδεκα πολυτελείς κατοικίες σε όλη τη φτωχή χώρα.

Έχοντας περάσει μέρος της παιδικής του ηλικίας σε ένα ελβετικό οικοτροφείο, ο Κιμ απολαμβάνει πιο όμορφα πράγματα. Έχει χτίσει νέα πολυτελή σπίτια και καλοκαιρινά καταφύγια για τον εαυτό του στην ύπαιθρο. Μία από τις βίλες που βρίσκονται υπό κατασκευή είναι ένα ιδιωτικό συγκρότημα στην παραλία στην πόλη Wonsan της ανατολικής ακτής της Βόρειας Κορέας. Εκεί συνήθως δένει το αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων γιοτ του, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του επισκέψεων.

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε ένα συγκρότημα στην πρωτεύουσα, την Πιονγιάνγκ, ένα θέρετρο σε λίμνη και μια οικογενειακή έπαυλη τόσο τεράστια σε μέγεθος που διαθέτει εξέδρες εκτόξευσης πυραύλων για δοκιμές όπλων.

Η πρόσφατη συντήρηση της έπαυλης του Κιμ υπογραμμίζει πώς η αυξημένη συνεργασία με τη Ρωσία και την Κίνα έχει φέρει μια εισροή οικονομικών και υλικών πόρων για τον Κιμ για να υλοποιήσει τα αγαπημένα του έργα, δήλωσε στην Journal ο Μάικλ Μάντεν, ειδικός σε θέματα ηγεσίας της Βόρειας Κορέας στο Stimson Center, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Αυτά είναι τα μέρη όπου μεγάλωσε ο Κιμ», είπε ο Μάντεν. «Πιθανότατα διατήρησε τα υψηλά επίπεδα γούστου».

Ο ακριβοθώρητος μέγας ηγέτης Κιμ

Λίγες εξωτερικές εικόνες – ή ακόμα και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων – υπάρχουν από τον πολυτελή τρόπο ζωής του Κιμ. Ωστόσο, οι αναλυτές δορυφορικών εικόνων έχουν εντοπίσει τις πολυτελείς κατοικίες του Κιμ, γεμάτες με σούπερ γιοτ, πίστες ιππασίας και πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ βρισκόταν στο διώροφο γιοτ μήκους 95 ποδιών του Κιμ το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με φωτογραφίες στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην επαγγελματίας αστέρας του μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος γνώρισε τον Κιμ το 2013, έχει συγκρίνει την οδήγηση σε ένα από τα γιοτ του Κιμ με πολυτελή ταξίδια στη Χαβάη ή την Ίμπιζα της Ισπανίας.

Το να μοιράζεται μέρος αυτής της πολυτελούς ζωής με ορισμένους Βορειοκορεάτες είναι μια τακτική του καθεστώτος για να διατηρήσει την εξουσία. Για παράδειγμα, ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, δώρισε ποτά υψηλής ποιότητας και πολυτελή ρολόγια για να κρατήσει την άρχουσα ελίτ σε εγρήγορση.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει υιοθετήσει μια παρόμοια προσέγγιση, δαπανώντας έως και 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια για προνόμια όπως αυτοκίνητα, είδη πολυτελείας και ιατρικές υπηρεσίες για την ελίτ του καθεστώτος, σύμφωνα με έκθεση του 2024 από ένα think tank της Νότιας Κορέας που συνδέεται με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Οι διεθνείς κυρώσεις εμποδίζουν την αγορά ειδών υψηλής ποιότητας από το καθεστώς, από ρολόγια Rolex μέχρι αυτοκίνητα Mercedes-Maybach. Αλλά ο Κιμ εθεάθη να φοράει ένα πολυτελές ελβετικό ρολόι κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο. Αυτός και η σύζυγός του έχουν εγκαταστήσει σάουνες γερμανικής κατασκευής μέσα στις κατοικίες τους, δήλωσε η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας το 2015.

Η μικρότερη αδερφή του Κιμ, Κιμ Γιο Γιονγκ, κουβαλάει τσάντες Dior που κοστίζουν πάνω από 7.000 δολάρια. Η μικρή κόρη του, Κιμ Τζου Άε, έχει φορέσει ένα φουσκωτό μπουφάν Dior σε μια εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου. Η σύζυγός του κάποτε έφερε μια τσάντα Gucci σε μια περιήγηση στο εργοστάσιο.