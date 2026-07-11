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Spitogatos: Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών το β΄ τρίμηνο 2026

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στα περίχωρά τους, οι μέσες ζητούμενες τιμές κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση, συνέχισαν ανοδικά, όπως δείχνει ο Spitogatos

Ακίνητα 11.07.2026, 18:53
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Spitogatos: Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών το β΄ τρίμηνο 2026
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Η αγορά κατοικίας συνέχισε να κινείται ανοδικά και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης των ζητούμενων τιμών πώλησης εμφανίζει σαφή επιβράδυνση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Spitogatos.

Αντίθετα, η αγορά ενοικίων εξακολουθεί να δέχεται ισχυρές πιέσεις, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η ζήτηση παραμένει υψηλή. Τα στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos αποτυπώνουν τις τάσεις που διαμορφώνονται στην ελληνική κτηματαγορά, αναδεικνύοντας τόσο τις ακριβότερες όσο και τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα του Spitogatos,εξετάζοντας την κτηματαγορά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στο σύνολο της χώρας παρατηρείται αύξηση της Μέσης Ζητούμενης Τιμής (ΜΖΤ) πώλησης κατοικίας κατά 6,1% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025. H αύξηση αυτή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή που ανερχόταν στο 9,7%. Η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας αυξήθηκε ετησίως μόλις κατά 1,3%, ετήσια αύξηση σημαντικά ηπιότερη από την αντίστοιχη περσινή που ανερχόταν στο 7,2%.

Στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα περίχωρά τους, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών, τόσο προς πώληση όσο και προς ενοικίαση, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία.

Ειδικότερα, στην Αττική η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 9,4% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στον τομέα της ενοικίασης, η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών στην Αττική ενισχύθηκε ετησίως κατά 4,5% σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2025, μεταβολή παρόμοια με εκείνη του προηγούμενου έτους (4,4%). Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ζήτηση για κατοικίες προς ενοικίαση στην Αττική παραμένει ισχυρή, διατηρώντας σταθερές ανοδικές πιέσεις στις ζητούμενες τιμές.

Στην συμπρωτεύουσα, η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, αύξηση σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή που διαμορφωνόταν στο 11,4%. Η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας σημείωσε ετήσια αύξηση 6,6% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ενώ η αντίστοιχη αύξηση το 2ο τρίμηνο του 2025 ανερχόταν στο 10,9%. Οι σημαντικές ετήσιες αυξήσεις τόσο στη ΜΖΤ πώλησης όσο και ενοικίασης στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον αγοραστών και ενοικιαστών για κατοικίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και στους περιφερειακούς δήμους της.

Οι περιοχές της Ελλάδας με τις υψηλότερες και χαμηλότερες ΜΖΤ κατοικίας

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης των ακριβότερων περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης 4.231 ευρώ/τ.μ. και 4.063 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Π.Ε. Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων.

Στον αντίποδα, η Π.Ε. Καστοριάς παραμένει η οικονομικότερη περιοχή της χώρας για αγορά κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, με Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης 585 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν οι Π.Ε. Φλώρινας, Κοζάνης, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Στις κατοικίες προς ενοικίαση, οι Κυκλάδες αποτελούν την ακριβότερη περιοχή της χώρας, με ΜΖΤ 14,4 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν τα Νότια Προάστια της Αθήνας, το Κέντρο της Αθήνας, καθώς και η Π.Ε. Λευκάδας και τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, με κοινή ΜΖΤ 11,8 ευρώ/τ.μ. Η Χαλκιδική παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλές ΜΖΤ ενοικίασης γεγονός το οποίο σχετίζεται με την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή και την έντονη παρουσία κατοικιών που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Αντίθετα, οι χαμηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης καταγράφονται στην Πέλλα, ενώ ακολουθούν η Π.Ε. Κιλκίς, το υπόλοιπο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα Γρεβενά και η Ημαθία.

Ποιες περιοχές που ξεχώρισαν στην αγορά κατοικίας στην Αττική το δεύτερο τρίμηνο του 2026

Η αγορά κατοικίας στην Αττική εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις, με τα Νότια Προάστια να διατηρούν σταθερά τα πρωτεία στις ΜΖΤ, τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση κατοικιών. Παράλληλα, περιοχές με χαμηλότερο επίπεδο τιμών συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρές ετήσιες αυξήσεις. Η Βουλιαγμένη διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των ακριβότερων περιοχών της Αττικής για αγορά κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, με ΜΖΤ πώλησης 7.364 ευρώ/τ.μ.. Ακολουθούν η Βούλα, το Ελληνικό, η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία των Νοτίων Προαστίων στις υψηλότερες ΜΖΤ κατοικίας. Αντίστοιχα, στις κατοικίες προς ενοικίαση, η Βουλιαγμένη διατηρεί την πρώτη θέση με ΜΖΤ 22,0 ευρώ/τ.μ., ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, το Παλαιό Ψυχικό, η Βούλα και η Γλυφάδα.

Στον αντίποδα, ο Βαρνάβας αναδεικνύεται ως η οικονομικότερη περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης 1.407 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, το Πέραμα, τα Πατήσια και οι Αχαρνές. Στις κατοικίες προς ενοικίαση, τις χαμηλότερες ΜΖΤ καταγράφει ο ‘Αγιος Στέφανος, με ΜΖΤ 7,5 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η ‘Ανοιξη, το Καματερό, το Πέραμα και η Παιανία.

Ανάμεσα στις περιοχές που ξεχώρισαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας, πρώτη θέση καταλαμβάνει η Δροσιά, με άνοδο 30,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Στην περιοχή καταγράφεται αύξηση της προσφοράς (stock) διαθέσιμων μεζονετών και κατοικιών υψηλής ενεργειακής κλάσης, οι οποίες συνήθως εμφανίζουν υψηλότερες ΜΖΤ. Ακολουθεί η Δάφνη με άνοδο 27,0%, η οποία συνοδεύεται επίσης από αύξηση του stock διαθέσιμων κατοικιών προς πώληση, και συγκεκριμένα στούντιο και μεζονετών. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Λυκόβρυση, ο Ταύρος και η Νέα Φιλαδέλφεια. Στο κομμάτι της ενοικίασης, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφει η Δραπετσώνα 29,1%, ενώ ακολουθούν ο Υμηττός, η Πεντέλη, τα Μελίσσια και το Νέο Ψυχικό

Οι περιοχές της Θεσσαλονίκης με τις υψηλότερες και χαμηλότερες ΜΖΤ το 2ο τρίμηνο του 2026

Η αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη κινητικότητα και κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, με τις ΜΖΤ να διατηρούν την ανοδική τους πορεία και αρκετές περιοχές να καταγράφουν σημαντικές ετήσιες αυξήσεις τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση κατοικιών.

Η Καλαμαριά παραμένει η ακριβότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, με ΜΖΤ πώλησης 3.175 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν το Κέντρο Θεσσαλονίκης, η Πυλαία, η Χαριλάου και η Τούμπα. Στις κατοικίες προς ενοικίαση, τις υψηλότερες ΜΖΤ καταγράφουν από κοινού ο Βαρδάρης – Λαχανόκηποι και το Κέντρο Θεσσαλονίκης, με ΜΖΤ ενοικίασης 12,0 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι 40 Εκκλησιές – Ευαγγελίστρια, η Ξηροκρήνη – Παναγία Φανερωμένη και η περιοχή Τριανδρία – Δόξα – Κρυονέρι.

Στον αντίποδα, η Μυγδονία αποτελεί την οικονομικότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης 938 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν η Καλλιθέα, τα Βασιλικά, η Επανομή και ο Χορτιάτης. Στις κατοικίες προς ενοικίαση, τις χαμηλότερες ΜΖΤ καταγράφει ο Χορτιάτης, με ΜΖΤ ενοικίασης 4,9 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Μυγδονία, τα Βασιλικά, το Ωραιόκαστρο και η Μίκρα.

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