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Πετρέλαιο: Αγγίζει τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η επίθεση των Χούθι εναντίον σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα απειλεί να περιορίσει περαιτέρω τον ενεργειακό εφοδιασμό

Commodities 23.07.2026, 22:19
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Πετρέλαιο: Αγγίζει τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Οι τιμές στο πετρέλαιο ξεπέρασαν την Πέμπτη τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, αφού οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα απείλησαν να περιορίσουν περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά και να αναζωπυρώσουν ένα παγκόσμιο κύμα πληθωρισμού.

Το αργό Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε άνοδο έως και 7,4% στα 101,01 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή ανάκαμψη που παρατηρείται αυτόν το μήνα, εν μέσω φόβων ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν οδεύουν προς την επανάληψη μιας πλήρους σύγκρουσης.

Η άνοδος του πετρελαίου επιταχύνθηκε αφού οι Χούτι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την απόφασή τους να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στο βασίλειο αυτή την εβδομάδα.

«Αυτός είναι ο τέλειος τυφώνας για την αγορά», δήλωσε στους Financial Times ο Άρνε Ράσμουσεν, επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management. «Έχουμε μια κλιμάκωση της ρητορικής και από τις δύο πλευρές [στον πόλεμο με το Ιράν] και τώρα τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αγορά πιθανότατα βρέθηκε σε θέση short. Όλα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση.»

Οι επιθέσεις εναντίον των σαουδαραβικών πλοίων αναζωπυρώνουν τον φόβο ότι οι Χούθι θα κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Η διαδρομή αυτή έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από τότε που το Ιράν ανέλαβε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ στις πρώτες ημέρες του πολέμου. Οι επιθέσεις ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να διαταραχθεί η τετραετής εκεχειρία μεταξύ των Χούτι και της Σαουδικής Αραβίας.

Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύτηκε για τελευταία φορά πάνω από τα 100 δολάρια στις 26 Μαΐου, αλλά έπεσε κατακόρυφα τον Ιούνιο, αφού η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την παράταση της εκεχειρίας και την επαναλειτουργία του στενού δημιούργησε ελπίδες ότι οι προμήθειες πετρελαίου μέσω της θαλάσσιας οδού θα αποκατασταθούν γρήγορα.

Το ακριβό πετρέλαιο πιέζει τις κεντρικές τράπεζες

Η τελευταία άνοδος της τιμής του πετρελαίου θα αναζωπυρώσει την πίεση προς τις κεντρικές τράπεζες να ανταποκριθούν στις πληθωριστικές πιέσεις αυξάνοντας τα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε την Πέμπτη ότι «ο πλήρης πληθωριστικός αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί πλήρως», καθώς διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού.

Η άνοδος των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ — οι οποίες ξεπέρασαν τα 4 δολάρια το γαλόνι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα — είναι επίσης πιθανό να εντείνει την απογοήτευση των ψηφοφόρων έναντι του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων έχουν επίσης αυξηθεί απότομα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ντίζελ να σημειώνουν άνοδο 36 τοις εκατό αυτό το μήνα.

Η επέμβαση των Χούτι έρχεται μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, με τις αμερικανικές και τις ιρανικές δυνάμεις να ανταλλάσσουν πυρά για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη τους Χούθι και το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσουν «σοβαρή στρατιωτική τιμωρία» εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν.

Οι Χούθι αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα μέλη του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» του Ιράν. Ωστόσο, έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός της σύγκρουσης, εκτός από την εκτόξευση αρκετών πυρών πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου.

Εντείνονται πάντως οι ανησυχίες ότι οι Χούθι θα συντονιστούν με την Τεχεράνη για να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στις αγορές ενέργειας και στο παγκόσμιο εμπόριο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες επιθέσεις, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το υψηλό των 139 δολαρίων ανά βαρέλι που είχε σημειωθεί το 2022 ως αντίδραση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή ακόμη και το υψηλό των 147 δολαρίων του 2008, δήλωσε η Χελίμα Κροφτ, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets.

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