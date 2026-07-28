AMD – Intel – Micron: Επεκτείνουν τις απώλειες, σφοδρό πλήγμα στον τομέα εταιρειών chip

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Πτώση σημειώνουν την Τρίτη στη Wall Street oι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών ακολουθώντας την πτωτική τάση στην Ασία και την Ευρώπη. Η Nvidia έπεσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, αλλά αργότερα ανέκαμψε, ενώ η Intel έπεσε κατά 5% και η AMD έπεσε κατά 7%. Η Micron, κατασκευάστρια τσιπ μνήμης έπεσε κατά 9%, ενώ η Sandisk έχασε 13% και η Seagate καθώς και η Western Digital έχασαν περίπου 9% η καθεμία.

Η πτώση αυτή υπογραμμίζει πόσο στενά έχουν συνδεθεί πλέον οι μετοχές τεχνολογίας της Ασίας με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις ΗΠΑ

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν μια περίοδο έντονων πωλήσεων στην Ασία. Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix έκλεισε με πτώση 14,65%, ενώ η Samsung Electronics έχασε πάνω από 13%. Άλλες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) σημείωσαν επίσης έντονες πωλήσεις, με τη Samsung SDI να υποχωρεί κατά 11,37%, την LG Innotek να πέφτει κατά 16,29%, τη Seoul Semiconductor να σημειώνει πτώση 8,78% και την LG Chem να χάνει 7,5% στο τέλος της συνεδρίασης.

Οι μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών της Ιαπωνίας σημείωσαν επίσης πτώση. Η Tokyo Electron έκλεισε με πτώση 10,96%, η Advantest υποχώρησε πάνω από 10%, ενώ ο Όμιλος SoftBank, σημαντικός επενδυτικός εκπρόσωπος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μέσω της συμμετοχής του στην Arm, σημείωσε πτώση 4,43%. Οι μετοχές της ιαπωνικής εταιρείας κατασκευής μνημών υπολογιστών Kioxia, κατέγραψαν πτώση άνω του 18%.

Η TSMC της Ταϊβάν έκλεισε με πτώση σχεδόν 3%. Ο δείκτης ChiNext 300 της ηπειρωτικής Κίνας, ο οποίος αποτελείται κυρίως από εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 6,49%, ενώ ο δείκτης Hang Seng China Semiconductor Chips Index υποχώρησε κατά 7,02%.

Οι πωλήσεις συνεχίστηκαν στην Ευρώπη, με τις μετοχές σημαντικών εταιρειών μικροεπεξεργαστών να σημειώνουν πτώση στις πρώτες συναλλαγές. Η μετοχή της ASML σημείωσε πτώση, αφού το The Information ανέφερε ότι μια κινεζική εταιρεία κατασκευάζει μηχανή λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας με εμβάπτιση, έναν τομέα στον οποίο κυριαρχεί η ASML. Η ASML σημείωσε πτώση άνω του 8% τη Δευτέρα.

Άλλες μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών, συμπεριλαμβανομένων των ASM International και BE Semiconductor, σημείωσαν πτώση μεταξύ 2% και 3% στις πρώτες συναλλαγές.

Οι μετοχές των ΗΠΑ και της Ασίας είναι στενά συνδεδεμένες

Η πτώση ακολούθησε μια ακόμη αδύναμη συνεδρίαση για τις μετοχές των αμερικανικών εταιρειών ημιαγωγών τη Δευτέρα. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) έχασε πάνω από 2%, επιδεινώνοντας τις απώλειές του από την Παρασκευή. Οι μετοχές της AMD και της Teradyne υποχώρησαν κατά 5% και 4% αντίστοιχα. Η Micron Technology σημείωσε πτώση περίπου 2%.

Η πτώση αυτή υπογραμμίζει πόσο στενά έχουν συνδεθεί πλέον οι μετοχές τεχνολογίας της Ασίας με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις ΗΠΑ.

Η Samsung Electronics και η SK Hynix συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων παγκοσμίως προμηθευτών τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης που χρησιμοποιούνται σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που καθιστά τις μετοχές τους ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές των προσδοκιών όσον αφορά τις δαπάνες των αμερικανικών εταιρειών hyperscalers.

Aβεβαιότητα με την τεχνητή νοημοσύνη

Οι απότομες διακυμάνσεις στις μετοχές της SK Hynix υπογραμμίζουν την αβεβαιότητα που περιβάλλει τον επενδυτικό κύκλο της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο ανώτερος αντιπρόεδρος της Acadian Asset Management, Owen Lamont, υποστηρίζοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν ελάχιστη εικόνα για το πώς η τεχνολογία αυτή θα επηρεάσει τελικά την οικονομία.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια απίστευτη αβεβαιότητα», δήλωσε στο CNBC. «Κανείς δεν έχει ιδέα πώς αυτή η διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσει την οικονομία μας, και γι’ αυτό πιστεύω ότι η πορεία θα είναι δύσκολη, ό,τι κι αν γίνει.»

Ο Lamont πρόσθεσε επίσης ότι τα μοχλευμένα προϊόντα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) ενδέχεται να συμβάλλουν στις διακυμάνσεις της αγοράς, ακόμη και αν δεν είναι τα μόνα υπεύθυνα για την πρόσφατη μεταβλητότητα της SK Hynix.

«Γενικότερα, ολόκληρο το οικοσύστημα των μοχλευμένων ETF στην Ν. Κορέα, αλλά και στο Χονγκ Κονγκ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανώς αυξάνει τη μεταβλητότητα και μεγεθύνει τις διακυμάνσεις της αγοράς.»

Η πώληση αντανακλά επίσης μια ευρύτερη επιδείνωση του κλίματος απέναντι στις μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, μετά από πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης που υπογράμμισαν τις φιλοδοξίες της Κίνας στον τομέα των τσιπ μνήμης και του εξοπλισμού λιθογραφίας, σύμφωνα με τον Σουντίπ Γκαντόρι, διευθυντή επενδύσεων για μετοχές στην Standard Chartered.

Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν αμετάβλητες, είπε: «Η ευκαιρία της αγοράς παραμένει αρκετά μεγάλη ώστε πολλοί παίκτες να επωφεληθούν και να συνυπάρξουν», με τον επενδυτικό κύκλο της τεχνητής νοημοσύνης να συνεχίζει να στηρίζει τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.

«Ο άλλος λόγος πίσω από τη σημερινή πτώση στην Ν. Κορέα σχετίζεται με ορισμένες εκθέσεις χρηματιστηριακών εταιρειών σχετικά με την κορύφωση των τιμών της μνήμης το 2027, κάτι που δεν διαφέρει πολύ από τη δική μας άποψη», δήλωσε ο Γκαντόρι. Ενώ η Standard Chartered αναμένει ότι οι τιμές της μνήμης θα κορυφωθούν το επόμενο έτος, πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει σημασία είναι η σχέση κινδύνου-απόδοσης και, με τις τρέχουσες αποτιμήσεις, η σχέση αυτή έχει βελτιωθεί».