Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάμεσα σε τράπεζες και διυλιστήρια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ήπια ανοδικά κινείται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα ισχυρά κέρδη των τραπεζών και τις μεγάλες απώλειες στον κλάδο των διυλιστηρίων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,24% στις 2.611,86 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 182,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 23,7 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,35% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.684,20 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,34% στις 3.020,83 μονάδες.

Σε διελκυστίνδα

Μέχρι τις 2.620 μονάδες έφτασε νωρίτερα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πριν πισωπατήσει εκ νέου υπό το βάρος των ισχυρών πιέσεων στις μετοχές των διυλιστηρίων. Μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς επιδόσεις του κλάδου, όπου τα διυλιστήρια ανακοινώνουν κέρδη-ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου και τις πιθανές παρεμβάσεις για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη προχωρά σε νέα παρέμβαση για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, με την αποδέσμευση 42 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, λίγο πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, αναφέροντας ότι το ήμισυ της ποσότητας που θα διατεθεί στην αγορά θα αφορά ντίζελ, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.

Στον αντίποδα, οι τραπεζικές μετοχές και η ΔΕΗ προσφέρουν στηρίγματα στον Γενικό Δείκτη, διατηρώντας τον σε θετικό έδαφος. Ωστόσο, η συμβολή τους δεν αρκεί για να αντιστρέψει το κλίμα επιφυλακτικότητας, καθώς οι πιέσεις στα διυλιστήρια και η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στην ενέργεια εξακολουθούν να επηρεάζουν τη στάση των επενδυτών.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil χάνει 4,40% και η Helleni Energy είναι στο -3,58%, ενώ άνω του 2% είναι η πτώση σε ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και άνω του 1% σε Βιοχάλκο και ΕΥΔΑΠ. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Τιτάν, Metlen, ΔΑΑ, Aegean και ΕΛΧΑ.

Στον αντίποδα, άνω του 2% είναι η άνοδος σε Alpha Bank, Cenergy και ΔΕΗ, και άνω του 1% σε Εθνική, Aktor, Allwyn, Eurobank και Κύπρου. Ήπια ανοδικά κινούντια οι Optima Bank, Credia Bank, Coca Cola, Jumbo< Πειραιώς και Λάμδα.