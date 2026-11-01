 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Μήπως δεν θέλουμε;

Τα εργαλεία για να ζητάμε αποδείξεις και να έχουμε χειροπιαστό όφελος υπάρχου

Απόψεις 01.11.2026, 08:00
Σχολιάστε
Μήπως δεν θέλουμε;
Άποψη Ντίνος Σιωμόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Παρακαλώ με ή χωρίς απόδειξη;». Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα κατάστημα ή απέναντι σε έναν επαγγελματία που μας έχει θέσει αυτό το ερώτημα, το οποίο σε πολλούς ακούγεται σαν να είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Στη συνέχεια ακολουθεί το κλασικό ερώτημα από τη μεριά του πελάτη, «πόσο με απόδειξη, πόσο χωρίς απόδειξη;» και εκεί κάπου η συμφωνία κλείνει με τον έναν να θεωρεί ότι γλίτωσε φόρο, και τον άλλο ότι πέτυχε καλύτερη τιμή. Ο λογαριασμός, όμως, παραμένει ανοιχτός και αργά ή γρήγορα καταλήγει στις τσέπες όλων μας.

Την ίδια στιγμή, δικαίως ζητάμε καλύτερους μισθούς, αξιοπρεπείς συντάξεις, λιγότερους φόρους και στήριξη απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε καλύτερα νοσοκομεία, σύγχρονα σχολεία, εξειδικευμένο προσωπικό, βοήθεια για το ενοίκιο, τα καύσιμα, τα παιδιά μας. Όταν, όμως, δεχόμαστε να πληρώσουμε χωρίς απόδειξη, υπονομεύουμε όσα ζητάμε. Τα χρήματα που λείπουν από τα δημόσια ταμεία δεν πρόκειται να τα βάλει κάποιος τρίτος αλλά εμείς.

Τα εργαλεία για να ζητάμε αποδείξεις και να έχουμε χειροπιαστό όφελος υπάρχουν. Το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα μέτρα της ΔΕΘ προβλέπει, για παράδειγμα, παράταση και για το 2027 του κινήτρου για ηλεκτρονικές πληρωμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Από τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο μέχρι το κομμωτήριο και το γυμναστήριο, το 30% των επιλέξιμων δαπανών αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, με ανώτατη ετήσια αφαίρεση 5.000 ευρώ. Το τελικό φορολογικό όφελος εξαρτάται από τον συντελεστή με τον οποίο επιβαρύνεται ο καθένας.

Στην περίπτωση των ανακαινίσεων, το κίνητρο είναι ακόμη ισχυρότερο. Οι επιλέξιμες δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν σε μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας. Υπάρχει όμως μία βασική προϋπόθεση και αυτή δεν είναι άλλη από το να έχουμε πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα και φυσικά να έχουν εκδοθεί οι νόμιμες αποδείξεις. Γι΄ αυτό πριν συμφωνήσουμε «χωρίς απόδειξη», αξίζει να υπολογίσουμε τι χάνουμε.

Εδώ, όμως, βρίσκεται το παράδοξο. Από τη μία να παζαρεύουμε μια έκπτωση για μη έκδοση απόδειξης και από την άλλη να μην εξετάζουμε ή να μην γνωρίζουμε αν δικαιούμαστε φορολογικό όφελος μεγαλύτερο από την «έκπτωση» που μας προσφέρεται.

Το κράτος οφείλει να «διαφημίζει» τα κίνητρα που ισχύουν και τα «όπλα» που έχουν οι πολίτες, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη γραφειοκρατία κατά την εφαρμογή τους. Όταν, όμως, μπορούμε να κερδίσουμε ζητώντας απόδειξη και επιλέγουμε τη «μαύρη» συναλλαγή, τίθεται ένα καίριο ερώτημα: μήπως δεν θέλουμε;

Μήπως πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και την υποχρεωτική πληρωμή με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο ακόμη και στις συναλλαγές μικρής αξίας; Το μεγάλο φαγοπότι της φοροδιαφυγής τροφοδοτείται και από αμέτρητους μικρούς λογαριασμούς που δεν καταγράφονται. Τα πέντε, τα δέκα και τα είκοσι ευρώ, όταν επαναλαμβάνονται καθημερινά σε χιλιάδες συναλλαγές, παύουν να είναι «ψιλά».

Με χαμηλές προμήθειες και πρόνοια για όσους δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα, μια τέτοια υποχρέωση θα μπορούσε να περιορίσει την απόκρυψη εισπράξεων. Αρκεί η πληρωμή να συνδέεται με την έκδοση και τη διαβίβαση της νόμιμης απόδειξης. Η κάρτα αφήνει τραπεζικό ίχνος και η απόδειξη πρέπει να εκδοθεί και να διαβιβαστεί στα ΜyData της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ώστε τα στοιχεία στη συνέχεια να διασταυρώνονται.

Πέρα από τις καθημερινές συναλλαγές, υπάρχουν και οι ερευνώμενες πρακτικές μεγάλης κλίμακας. Οι υποθέσεις που συνδέονται με την Pizza Fan και το «Χωριάτικο» δείχνουν τα μεγέθη. Στην πρώτη, η αστυνομική ανακοίνωση εκτιμά ζημιά του Δημοσίου από μη απόδοση φόρων άνω των 35 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη, τα νεότερα δημοσιοποιημένα στοιχεία των αρχών προσδιορίζουν ζημιά περίπου 77 εκατ. ευρώ από μη καταβολή υποχρεώσεων προς τη φορολογική διοίκηση και τον ΕΦΚΑ. Οι ευθύνες θα κριθούν δικαστικά. Τα ποσά που αναφέρουν οι αρχές, όμως, είναι αποκαλυπτικά.

Οι εκτιμώμενες απώλειες αθροίζονται σε πάνω από 112 εκατ. ευρώ, την ώρα που το υπουργείο Οικονομικών είχε προσδιορίσει κόστος 113 εκατ. ευρώ για το Fuel Pass Απριλίου–Μαΐου 2026. Σχεδόν το κόστος ενός ολόκληρου μέτρου στήριξης των νοικοκυριών. Βεβαίως, οι ερευνώμενες απώλειες συσσωρεύτηκαν σε περισσότερα χρόνια και η είσπραξή τους δεν είναι δεδομένη. Η σύγκριση, όμως, δείχνει το μέγεθος των πόρων που διακυβεύονται.

Κάθε πρόσθετο έσοδο δεν γίνεται αυτομάτως αύξηση σύνταξης ή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις και σταθεροί πόροι για μόνιμες παρεμβάσεις. Όσο, όμως, χάνονται έσοδα από τη φοροδιαφυγή, τόσο στενεύουν τα περιθώρια για φορολογικές ελαφρύνσεις και κοινωνικές παροχές. Την περίοδο των μνημονίων μάθαμε καλά τι σημαίνει να έρχεται ο λογαριασμός. Και πόσο βαρύς μπορεί να είναι, κυρίως για τους συνεπείς.

Τον λογαριασμό πληρώνει και ο επαγγελματίας που εκδίδει αποδείξεις, καταβάλλει εισφορές και δηλώνει κανονικά τους εργαζομένους του. Ανταγωνίζεται κάποιον που εμφανίζεται φθηνότερος επειδή μεταφέρει τις υποχρεώσεις του στους υπόλοιπους. Επειδή κλέβει ανερυθρίαστα το κράτος και εμάς. Κατά συνέπεια, όταν επιβραβεύουμε το «χωρίς απόδειξη», τιμωρούμε τη συνέπεια.

Πάντως, μέσα σε όλα αυτά, είναι θετικό όταν τέτοιες υποθέσεις βγαίνουν στην επιφάνεια. Η αποκάλυψη, η διερεύνηση και η απόδοση ευθυνών μπορούν να περιορίσουν το θράσος όσων θεωρούν ότι θα πλουτίζουν ανενόχλητοι εις βάρος μας. Αρκεί οι υποθέσεις να έχουν συνέχεια και να μη μείνουν για μερικές ημέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Αυτό προϋποθέτει έναν ελεγκτικό μηχανισμό που εντοπίζει εγκαίρως την απάτη και ελέγχει και τα του οίκου του. Οι υποθέσεις επίορκων υπαλλήλων που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη υπενθυμίζουν ότι ο έλεγχος πρέπει να φτάνει παντού. Το πάρτι πρέπει να τελειώσει για όσους φοροδιαφεύγουν και για όσους αποδεδειγμένα τους κάνουν πλάτες.

Την επόμενη φορά που θα ακούσουμε «τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς», ας θυμηθούμε όσα δικαίως απαιτούμε από την πολιτεία. Και ας ζητήσουμε την απόδειξη. Για να μην επιβεβαιώσουμε ότι τελικά μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χάμπεκ: Λάθος η στάση της Γερμανίας στη σύνδεση ΕΕ-Καναδά
World

Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει ο Ρόμπερτ Χάμπεκ
BYD: Νέα άνοδος πωλήσεων χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
Ηλεκτροκίνηση

Νέα άνοδος πωλήσεων της BYD χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ
Economy

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ
Logistics: «Μπαράζ» επενδύσεων από Σκλαβενίτη, ΑΒ, Lidl, METRO και Γαλαξία
Business

Πού ρίχνουν εκατομμύρια σε νέες επενδύσεις τα σούπερ μάρκετ
ΗΠΑ: Σε στάση αναμονής οι επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Markets

Επενδυτική «σιγή» με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ
Γαλλία: Ενας ιταλικός κολοσσός χτίζει νέο χαλυβουργείο με τη στήριξη του Παρισιού
World

Νέο χαλυβουργείο στη Γαλλία μετά απο μισό αιώνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακίνητα: Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Πόσο κοστίζει μια νεόδμητη κατοικία - Τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Κλείσιμο ή αναστολή εργασιών, επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένου
Experts

«Λουκέτα» και δικαιώματα εργαζομένων - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους όταν κλείνουν επιχειρήσεις - Η περίπτωση της Pizza Fan

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα στα 190,4 εκατ. ευρώ και νέα εταιρική δομή με τη δημιουργία της ĒNSOFI
Τουρισμός

Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα και νέα εταιρική δομή

Η δημιουργία της ĒNSOFI, με μετοχικό κεφάλαιο 1,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτεί τον διαχωρισμό των επενδύσεων στη Μεσσηνία από το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Το Stamp Act του 1765: Η θρυαλλίδα που πυροδότησε την αμερικανική επανάσταση
World

Ο βρετανικός φόρος που πυροδότησε την αμερικάνικη επανάσταση

Το Stamp Act που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 1765 επιδίωκε να ενισχύσει τα βρετανικά δημόσια έσοδα, αλλά εξελίχθηκε σε σύγκρουση για τη φορολογία, την πολιτική εκπροσώπηση και τα δικαιώματα των αποικιών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κινηματογράφος: Οι 10 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών
Tέχνη και Ζωή

Οι ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών

Η κατάταξη καταδεικνύει την κυριαρχία των μεγάλων κινηματογραφικών franchise, με το σύμπαν της Marvel και τις ταινίες Avatar να καταλαμβάνουν πολλές θέσεις,

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η παράξενη αδυναμία της Ευρώπης να αξιοποιήσει τα χρήματά της
Financial Times

Λεφτά υπάρχουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες - Γιατί δεν επενδύονται;

Τόσες πολλές αποταμιεύσεις, τόσο λίγη ανάληψη επενδυτικού κινδύνου...

Martin Sandbu
Ακρίβεια: Στέλνει τον λογαριασμό στον προϋπολογισμό του 2027
Macro

Η ακρίβεια στέλνει τον λογαριασμό στον... προϋπολογισμό

Η ΕΚΤ ανεβάζει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, οι επιδοτήσεις καυσίμων παρατείνονται και οι πρώτες ενεργειακές δαπάνες μεταφέρονται στον επόμενο χρόνο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Απόψεις
Κλείσιμο ή αναστολή εργασιών, επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένου
Experts

«Λουκέτα» και δικαιώματα εργαζομένων - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους όταν κλείνουν επιχειρήσεις - Η περίπτωση της Pizza Fan

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Μήπως δεν θέλουμε;
Απόψεις

Μήπως δεν θέλουμε;

Τα εργαλεία για να ζητάμε αποδείξεις και να έχουμε χειροπιαστό όφελος υπάρχου

Ντίνος Σιωμόπουλος
Omnibus: Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο βιωσιμότητας
Experts

Εποπτική ατζέντα

Στο επίκεντρο του Omnibus βρίσκεται η αναθεώρηση των απαιτήσεων εταιρικής αναφοράς βιωσιμότητας και δέουσας επιμέλειας

Νατάσα Στάμου
ΤΝ, Κρίση Θεσμών και Αξιόπιστη Οικονομική Πολιτική
Experts

Θεσμοί και Αξιοπιστία

Όταν οι εξειδικευμένοι χρήστες ΤΝ αρχίσουν να διαμορφώνουν θέσεις, θα είναι ήδη δύσκολο για τους θεσμούς να μπορέσουν στο μέλλον να αναστρέψουν την πορεία

Ν. Γ. Χαριτάκης
120 δόσεις: Ποιες οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση  – Ποιες οφειλές εξαιρούνται [Μέρος 1ο]
Experts

Ποιες οφειλές εντάσσονται στις 120 δόσεις - Ποιες εξαιρούνται

Η εξαγγελία για τις 120 δόσεις και την ένταξη και των ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2024 - Πώς θα εφαρμοστεί

Απόστολος Αλωνιάτης
Να στηριχθεί η ακτοπλοΐα, αλλά να το δει ο νησιώτης στην τσέπη του
Experts

Να στηριχθεί η ακτοπλοΐα, αλλά να το δει ο νησιώτης στην τσέπη του

Η διαφορά σε ένα κράτος που απλά πληρώνει και σε ένα κράτος που σχεδιάζει

Γιάννης Σαλπέας
Αναλώσιμοι εργαζόμενοι
Opinion

Αναλώσιμοι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι «παράπλευρες απώλειες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Latest News
Χάμπεκ: Λάθος η στάση της Γερμανίας στη σύνδεση ΕΕ-Καναδά
World

Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει ο Ρόμπερτ Χάμπεκ

Απαισιόδοξος για την άνοδο της ακροδεξιάς ο πρώην αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ- Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει

BYD: Νέα άνοδος πωλήσεων χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
Ηλεκτροκίνηση

Νέα άνοδος πωλήσεων της BYD χάρη στις ισχυρές εξαγωγές

Η αύξηση των κερδών της BYD το τρίτο τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 28% σε ετήσια βάση, υπολείποντας των προβλέψεων

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ
Economy

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026

Logistics: «Μπαράζ» επενδύσεων από Σκλαβενίτη, ΑΒ, Lidl, METRO και Γαλαξία
Business

Πού ρίχνουν εκατομμύρια σε νέες επενδύσεις τα σούπερ μάρκετ

Ασπρόπυργος, Σίνδος και Ελευσίνα γίνονται το νέο… «Ελ Ντοράντο» των logistics στα σούπερ μάρκετ - Γιατί ο ανταγωνισμός μεταφέρεται από τα καταστήματα στις… αποθήκες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Σε στάση αναμονής οι επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Markets

Επενδυτική «σιγή» με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Το εκλογικό αποτέλεσμα αυτών των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη κρίσιμων ζητημάτων για τη Wall Street

Γαλλία: Ενας ιταλικός κολοσσός χτίζει νέο χαλυβουργείο με τη στήριξη του Παρισιού
World

Νέο χαλυβουργείο στη Γαλλία μετά απο μισό αιώνα

Ο ιταλικός Όμιλος Marcegaglia προχωρά σε επένδυση μετα την αγορά τη χαλυβουργίας Ascometal στο Fos-sur-Mer στη Γαλλία

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal
Κόσμος

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί δυσφήμησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας: Συνάντηση με τον ΥΠΑΜ της Πορτογαλίας στην Αθήνα – Η συμφωνία που θα υπογραφεί
Πολιτική

Δένδιας: Συνάντηση με τον ΥΠΑΜ της Πορτογαλίας στην Αθήνα – Η συμφωνία που θα υπογραφεί

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο

Σιτηρά: Οι τιμές παραγωγού σε Ρωσία – Ουκρανία καταρρέουν καθώς «κλείνει» η Μαύρη Θάλασσα
AGRO

Νέες διαδρομές για τα σιτηρά Ρωσίας - Ουκρανίας - Καταρρέουν οι τιμές παραγωγού

Πώς η μάχη για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσα έχει καταβαραθρώσει τις τιμές παραγωγού για τα ρωσικά και ουκρανικά σιτηρά στα Τάρταρα

Καββαδάς: Οι 7 προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς για τη νέα ΚΑΠ
AGRO

Καββαδάς: Οι 7 προτεραιότητες για τη νέα ΚΑΠ

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε στη διάρκεια της 6ης συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στη Νάξο

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μ. Ανατολή: Απειλές για «παρατεταμένο πόλεμο» – Σε επιφυλακή τα Εμιράτα
Κόσμος

Απειλές για «παρατεταμένο πόλεμο» στη Μ. Ανατολή – Σε επιφυλακή τα Εμιράτα

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι εάν ξεκινήσουν πάλι εχθροπραξίες μπορεί να υπάρξει πολύ πιο παρατεταμένη σύρραξη σε σχέση με την προηγούμενη

Five Metro Line 3 Stations to Close Early Through Thurs.
English Edition

Five Metro Line 3 Stations to Close Early Through Thurs.

A temporary bus service will connect the Katehaki station and Doukissis Plakentias, as rail replacement works disrupt evening services

Μέλι: Αυξήθηκαν κατά 10,5% οι ελληνικές εξαγωγές το 2025
AGRO

Αυξάνονται οι εξαγωγές μελιού - Πώς θα διαφυλαχθεί το ελληνικό brand name

Το ελληνικό μέλι «έγραψε» εξαγωγές 6.936 τόνων, συνολικής αξίας 31,6 εκατ. δολαρίων το 2025, έναντι 6.274 τόνων και 28,6 εκατ. δολαρίων το 2024.

Adidas: Ρεκόρ κερδών το γ’ τρίμηνο – Επιβραδύνονται οι πωλήσεις της στην Ευρώπη
World

Ρεκόρ κερδών για την Adidas - Ο γρίφος της Ευρώπης

Το ρεκόρ κερδών της Adidas θέτει τις «βάσεις για ένα ισορροπημένο μέλλον»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φυσικό αέριο: Η Γερμανία δεν έπιασε τον στόχο στην αποθήκευση φυσικού αερίου
Φυσικό αέριο

Νέοι φόβοι για τις τιμές και την επάρκεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι τιμές στο φυσικό αέριο ξεπέρασαν τα 100 ευρώ - Πώς μπορεί να επηρεάσει τις τιμές η Γερμανία

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies