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Ο Κέβιν Γουόρς κερδίζει στις ενδιάμεσες εκλογές — προς το παρόν

Εάν οι πολιτικοί άνεμοι συνεχίσουν να πνέουν υπέρ των Δημοκρατικών, ο Γουόρς θα έχει ελάχιστες πιθανότητες να επαναδιοριστεί στη θέση του

Reuters Breakingviews 07.11.2026, 17:10
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Ο Κέβιν Γουόρς κερδίζει στις ενδιάμεσες εκλογές — προς το παρόν
Gabriel Rubin

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Το Σάββατο, ο Κέβιν Γουόρς βρέθηκε στο Κεντάκι, παρακολουθώντας ένα άλογο που έχει στην ιδιοκτησία του από κοινού να κερδίζει μια κούρσα επάθλου 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Την Τρίτη, δεν χρειάστηκε καν να επιλέξει το σωστό άλογο.

Ενώ τα εκλογικά αποτελέσματα της βραδιάς καταβαράθρωσαν τους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), οι δικές του προοπτικές, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, βελτιώθηκαν θεαματικά.

Οι Δημοκρατικοί της αντιπολίτευσης μπορούν πλέον να αποκρούσουν τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να αναδιαμορφώσει την κεντρική τράπεζα μέσω διορισμών και εκφοβισμού. Κατάφεραν μάλιστα να αναγκάσουν τους επενδυτές να επανεξετάσουν τις εκτιμήσεις τους για τον πληθωριστικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν και της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι, ο Γουόρς μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στη νομισματική πολιτική, τουλάχιστον μέχρι να έρθει η ώρα να διεκδικήσει εκ νέου τον διορισμό του.

Η ανάληψη του ελέγχου της Γερουσίας των ΗΠΑ από τους Δημοκρατικούς έχει τεράστια σημασία για τη Fed. Οι γερουσιαστές της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων εξετάζουν εξονυχιστικά τους υποψήφιους νέους διοικητές της κεντρικής τράπεζας, οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν με πλειοψηφία.

Οι πιθανότητες να επιβιώσει ένας υποψήφιος του Τραμπ από την εξέταση της Ελίζαμπεθ Γουόρεν, της δυναμικής γερουσιαστή από τη Μασαχουσέτη που αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της συγκεκριμένης επιτροπής, δεν είναι ιδιαίτερα καλές.

Ακόμη κι αν ο πρώην πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος παρέμεινε στο διοικητικό συμβούλιο ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας του ως προέδρου, αποφασίσει να αποχωρήσει, ο κίνδυνος να καλυφθεί η θέση του από έναν άνθρωπο απόλυτα πιστό στον Τραμπ είναι πλέον περιορισμένος.

Πέρα από αυτό, δεν υπάρχουν άλλες άμεσες κενές θέσεις προς κάλυψη.

Η παρενόχληση του Πάουελ και της διοικήτριας Λίζα Κουκ από τον Λευκό Οίκο, μέσω αβάσιμων κατηγοριών, ενδέχεται επίσης να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Άλλωστε, τώρα θα είναι η σειρά της κυβέρνησης να βρεθεί αντιμέτωπη με επιθετικές έρευνες.

Ο περιορισμός των απειλών κατά της ανεξαρτησίας της Fed θα πρέπει να λειτουργήσει θετικά για τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες εξαρτώνται από τη θεσμική αξιοπιστία και ακεραιότητα.

Ακόμη καλύτερη εξέλιξη θα ήταν η μείωση των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούνται από πολιτικές όπως ο πόλεμος στο Ιράν και οι απρόβλεπτοι δασμοί. Και τα δύο ζητήματα θα βρεθούν στο στόχαστρο των Δημοκρατικών.

Παρότι ο Τραμπ θα διατηρήσει σημαντικές εξουσίες στην εξωτερική πολιτική και στο εμπόριο, οι Δημοκρατικοί δηλώνουν ότι διαθέτουν πλέον εντολή από τους ψηφοφόρους να επιδιώξουν περιορισμούς και στους δύο αυτούς τομείς.

Επιπλέον, η διαιρεμένη διακυβέρνηση στην Ουάσιγκτον τείνει να αναστέλλει την προώθηση σημαντικών φορολογικών ή δημοσιονομικών μέτρων από οποιοδήποτε κόμμα, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στη δημοσιονομική πολιτική.

Δεν θα είναι, ωστόσο, όλα εύκολα.

Και ο Γουόρς θα βρεθεί αντιμέτωπος με την εποπτεία ενός εχθρικά διακείμενου Κογκρέσου. Ήδη αντιμετωπίζει ορισμένες επιφυλάξεις και εσωτερικές διαφωνίες στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, οι οποίες υπήρχαν πριν από τις εκλογές.

Οι δύο φορές τον χρόνο επισκέψεις του στο Καπιτώλιο για να καταθέσει ενώπιον των νομοθετών δεν θα είναι καθόλου άνετες, καθώς δεν έχει καλλιεργήσει τη σχέση εμπιστοσύνης και τη συναίνεση που είχε καταφέρει να οικοδομήσει ο Πάουελ, ο οποίος επίσης ήταν Ρεπουμπλικανός και είχε διοριστεί από τον Τραμπ.

Εάν οι πολιτικοί άνεμοι συνεχίσουν να πνέουν υπέρ των Δημοκρατικών, ο Γουόρς θα έχει ελάχιστες πιθανότητες να επαναδιοριστεί στη θέση του.

Ωστόσο, όλα αυτά αποτελούν φυσιολογικές δυσκολίες για τον κορυφαίο υπεύθυνο χάραξης της νομισματικής πολιτικής της χώρας.

Μετά την Τρίτη, τουλάχιστον θα έχει να αντιμετωπίσει λιγότερα από τα ασυνήθιστα προβλήματα που τον απασχολούσαν μέχρι σήμερα.

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