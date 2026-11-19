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Αδύναμη ήταν τελικά η αντίδραση στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με τον γενικό δείκτη να χάνει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης την ανοδική του ορμή, αλλά να κρατά μέχρι το τέλος το θετικό του πρόσημο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,65% στις 2.601,23 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.592,16 μονάδων (+0,30%) και 2.619,82 μονάδων (+1,37%). Ο τζίρος ανήλθε στα 367,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 52,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6,8 εκατ. τεμάχια αξίας 50,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,75% στις 6.671,71 μονάδες, ενώ στο -0,23% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.077,86 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,53% στις 3.152,80 μονάδες.

«Ξεφούσκωσε» η αντίδραση

Με τους αγοραστές να χάνουν σταδιακά τη δυναμική τους και τους πωλητές να επιστρέφουν επιλεκτικά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά επιχείρησε να αντιδράσει μετά το έντονα πτωτικό διήμερο, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά έως το +1,37% και στις παρυφές των 2.620 μονάδων, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει τα κέρδη της, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει στην περιοχή των 2.600 μονάδων.

Η επιστροφή των αγοραστών στους τραπεζικούς τίτλους έδωσε αρχικά ώθηση στον Γενικό Δείκτη, δημιουργώντας προσδοκίες ότι το ΧΑ θα μπορούσε να ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους. Η εικόνα, όμως, άλλαξε στη συνέχεια. Οι πωλητές έκαναν την εμφάνισή τους σε αρκετές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ και οι τράπεζες άρχισαν να περιορίζουν τα κέρδη τους, αφαιρώντας σταδιακά τα στηρίγματα από τον Γενικό Δείκτη.

Στο μεταξύ, τον τόνο έδωσαν και τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν αρκετές εισηγμένες, προσφέροντας αφορμές για επιλεκτικές τοποθετήσεις. Επίσης, η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, ύψους 750 εκατ. ευρώ, μετά τη συμφωνία για την εξαγορά του 65% της βουλγαρικής Fibank, παρέμεινε στο επίκεντρο, όπως και η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ.

Πάντως, ανάλογη ήταν η εικόνα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου η αρχική άνοδος περιορίστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα συμπεράσματα από τη συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας στη Σενζέν, με τις αγορές να επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τους τέσσερις όρους που συμφωνήθηκαν και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις γεωπολιτικές και οικονομικές ισορροπίες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Optima Bank και η Eurobank ξεχώρισαν με κέρδη 2,5% έκαστη, με τις Κύπρου, ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Allwyn, Εθνική και Πειραιώς να ακολουθούν με άνοδο ανώτερη του 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Alpha Bank, Metlen, Motor Oil, Cenergy και Τιτάν.

Στον αντίποδα, ο ΔΑΑ έχασε 2,70%, με τις Aegean, OTE, Coca Cola, Aktor και ΕΥΔΑΠ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Helleniq Energy, Credia Bank, Jumbo και Λάμδα.