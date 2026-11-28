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Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, οι παγκόσμιες αγορές καυσίμων κατάφεραν να βγουν από την κρίση, τουλάχιστον προς το παρόν.

Οι Αμερικανοί οδηγοί γλίτωσαν τις τιμές-ρεκόρ της βενζίνης όταν βγήκαν στους δρόμους για την Ημέρα των Ευχαριστιών, με τις τιμές να υποχωρούν κοντά στα 3,50 δολάρια το γαλόνι. Η εικόνα είναι παρόμοια και αλλού, με τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρώπη να έχουν μειωθεί κατά 15% μετά από εννέα συνεχόμενες εβδομαδιαίες πτώσεις και τις τιμές να υποχωρούν από την Ταϊλάνδη έως τη Μαλαισία. Ακόμη και οι αγορές ντίζελ αντιστρέφουν την σχεδόν αδιάκοπη ανοδική πορεία που παρουσίαζαν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Η ζήτηση έχει καταρρεύσει, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προβλέπει πτώση της κατανάλωσης κατά σχεδόν 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος.

Πρόκειται για την τελευταία απότομη μεταβολή στις αγορές πετρελαίου, οι οποίες έχουν πιεστεί από τις διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. Μαζί, οι δύο πόλεμοι έχουν οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ζωής σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας ένα κύμα αυξήσεων των επιτοκίων που συνέβαλε στην ανατροπή της ανοδικής πορείας της αγοράς μετοχών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, οι ροές πετρελαϊκών προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν ανακάμψει, προσθέτοντας κρίσιμα επιπλέον βαρέλια στην αγορά. Τα διυλιστήρια σε άλλες περιοχές λειτουργούν στα όριά τους για να καλύψουν το κενό στην προσφορά. Εν τω μεταξύ, η ζήτηση έχει καταρρεύσει, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προβλέπει πτώση της κατανάλωσης κατά σχεδόν 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος.

Αποδέσμευση ποσοτήτων ντίζελ στην Ευρώπη

Επιπλέον αποδεσμεύσεις αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από χώρες μέλη του ΔΟΕ συμβάλλουν επίσης στην αποσυμφόρηση των αγορών καυσίμων, με τις ευρωπαϊκές χώρες να προτίθενται να αποδεσμεύσουν τουλάχιστον 15 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τις αρχές Νοεμβρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον οργανισμό που εδρεύει στο Παρίσι.

Οι παράγοντες αυτοί συνέβαλαν συνολικά στην άμβλυνση των πιέσεων στο κόστος που πυροδότησαν διαμαρτυρίες στη Γαλλία και την Ιταλία και οδήγησαν σε βαριές απώλειες για τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Αν και αυτό έφερε κάποια ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία, οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, καθώς η πίεση που ασκεί ο πόλεμος συνεχίζεται.

«Οι τελικοί παράγοντες που καθορίζουν αυτά τα φαινόμενα είναι τα παγκόσμια γεγονότα, τα οποία είναι εγγενώς απρόβλεπτα», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, σε βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου. «Εάν οι τρέχουσες τιμές παρέμεναν στα σημερινά επίπεδα, η κορυφή του πληθωρισμού, από τεχνική άποψη, θα ήταν χαμηλότερη», ανέφερε, αναφερόμενος τόσο στις τιμές του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου.

Τα πρώτα σημάδια αυτής της ανακούφισης εμφανίστηκαν την Παρασκευή, όταν ο πληθωρισμός στη Γαλλία και την Ισπανία επιβραδύνθηκε πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, καθώς οι πιέσεις στον τομέα της ενέργειας μειώθηκαν. Οι τιμές στη Γαλλία διαμορφώθηκαν περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τη μέση εκτίμηση σε έρευνα της Bloomberg μεταξύ αναλυτών.

Ένα μοντέλο του Bloomberg Economics δείχνει ότι μια πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου κατά 20 δολάρια θα μπορούσε να μειώσει τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των ΗΠΑ κατά περίπου το ίδιο ποσό. Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε έναν άλλο δείκτη των πληθωριστικών πιέσεων: τα crack spreads.

Αυτοί οι δείκτες, που μετρούν τη διαφορά μεταξύ των τιμών του αργού πετρελαίου και των καυσίμων, παρέμειναν σταθερά υψηλοί για μεγάλο μέρος του τρέχοντος έτους. Τις τελευταίες εβδομάδες, η τάση έχει αντιστραφεί, με τη βενζίνη στην Ευρώπη να διαπραγματεύεται με τη χαμηλότερη διαφορά έναντι του αργού πετρελαίου από το 2023. Στις ΗΠΑ και την Ασία, οι αντίστοιχες διαφορές μεταξύ βενζίνης και ντίζελ βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών.

Αυξανόμενες ροές

Ενώ οι τιμές υποχωρούν προς το τέλος του έτους, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος νέων αυξήσεων το 2027.

Τα εξαιρετικά υψηλά περιθώρια διαφοράς τιμών είχαν παρακινήσει τις εταιρείες διύλισης να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή καυσίμων, ωθώντας πολλές από αυτές να αναβάλουν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπές λειτουργίας μεγαλύτερες από το συνηθισμένο, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων απότομων αυξήσεων των τιμών κατά τη διάρκεια περιόδων εποχιακά υψηλής ζήτησης.

«Οι επόμενες 40 ημέρες θα είναι αποπληθωριστικές, ιδίως για τη βενζίνη», δήλωσε ο Τομ Κλόζα, επικεφαλής ενεργειακός σύμβουλος της Gulf Oil, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV. «Αλλά να είστε προσεκτικοί το 2027. Οι σπόροι για την επόμενη άνοδο της βενζίνης — και ίσως και για την επόμενη άνοδο του ντίζελ — έχουν φυτευτεί εδώ τις τελευταίες εβδομάδες».

Πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι επιθέσεις έχουν ενταθεί αυτό το μήνα, αλλά η ροή πετρελαίου συνεχίζεται. Κατά τις πρώτες 15 ημέρες του Νοεμβρίου, περίπου 5,3 εκατομμύρια βαρέλια καυσίμων την ημέρα εξήχθησαν από τη Μέση Ανατολή, τόσο μέσω του Ορμούζ όσο και από λιμάνια εκτός του στενού. Ο όγκος αυτός είναι πλέον μόνο περίπου 30% χαμηλότερος από τα προπολεμικά επίπεδα, σε σύγκριση με μια πτώση κατά περίπου το ήμισυ που σημειώθηκε το καλοκαίρι.

Τα διυλιστήρια εκτός των ζωνών σύγκρουσης έχουν επίσης αυξήσει την παραγωγή τους. Την περασμένη εβδομάδα, τα διυλιστήρια της ακτής του Κόλπου των ΗΠΑ επεξεργάστηκαν το ρεκόρ των 9,8 εκατομμυρίων βαρελιών αργού την ημέρα. Τα εργοστάσια σε έξι νότιες πολιτείες επεξεργάστηκαν περίπου τόση ποσότητα πετρελαίου όση θα επεξεργαζόταν ολόκληρη η Μέση Ανατολή υπό κανονικές συνθήκες.

Αβεβαιότητα επικρατεί όσον αφορά τη ζήτηση, η οποία φέτος κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση της από την πανδημία του 2020. Με τους αγοραστές να βρίσκονται υπό πίεση για μεγάλο μέρος του έτους, η πρόσφατη πτώση των τιμών δείχνει σημάδια ανάκαμψης της κατανάλωσης.

H εικόνα της Ευρώπης

Στην Ευρώπη, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης στη Γερμανία έχουν ανακάμψει, αφού οι καταναλωτές ανέβαλαν τις αγορές τους για μεγάλο μέρος του έτους λόγω των υψηλών τιμών. Καθώς τα καύσιμα γίνονται φθηνότερα, η αναζωπύρωση των αγορών θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό περαιτέρω πτώσεων των τιμών.

«Οι οδηγοί θα ανακουφιστούν όταν μάθουν ότι η τιμή της βενζίνης έχει πλέον πέσει», δήλωσε ο Simon Williams, επικεφαλής πολιτικής της βρετανικής αυτοκινητιστικής ένωσης RAC. Πρόσθεσε ότι το κόστος για το γέμισμα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου στη χώρα έχει μειωθεί κατά 9 λίρες (11,82 δολάρια) από τις αρχές Οκτωβρίου.

Οι πρόσφατες πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου σημαίνουν ότι «αναμένονται περαιτέρω μειώσεις στα πρατήρια καυσίμων της χώρας», ανέφερε.