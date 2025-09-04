Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Κρίσιμες ώρες στη Γαλλία ενόψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης της Δευτέρας

World 04.09.2025, 21:55
Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα
Ναταλία Δανδόλου

Πολύ μελάνι έχει χυθεί τους τελευταίους μήνες , με αφορμή τα προβλήματα της γαλλικής οικονομίας, και την εκδίκηση του… Νότου, ο οποίος από ασθενής της Ευρώπης έχει αποτελέσει το success story της  ανάπτυξης. Πληθώρα δημοσιευμάτων κάνουν συχνές αναφορές στην Ιταλία και στην Ελλάδα, οι οποίες από κακοί μαθητές είναι πλέον τα «καλά παιδιά»  της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Σημείο αναφοράς στις περισσότερες συγκρίσεις αποτελούν τα ομόλογα με το κόστος δανεισμού της Γαλλίας (ακόμα και στους 10ετείς  τίτλους) να είναι υψηλότερο από αυτό της Ελλάδας και να πλησιάζει αυτό της Γαλλίας. Παράλληλα, το spread των γαλλικών ομολόγων με τα γερμανικά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για τα δεδομένα των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης.

Επανερχόμενο στις συγκρίσεις το CΝBC φιλοξενεί ένα εκτενές άρθρο, βάζοντας στο κάδρο τη Γαλλία με την Ιταλία: «ενόψει μιας ακόμη ψηφοφορίας εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, η Γαλλία βρίσκεται τώρα σε δυσμενή σύγκριση με την Ιταλία, μια χώρα που προηγουμένως ήταν γνωστή για πολιτικές αναταραχές και οικονομική ευθραυστότητα», αναφέρει.

Οι συνεχιζόμενες διαμάχες μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων της Γαλλίας και οι ανεπίλυτες διαφωνίες για τον προϋπολογισμό του 2026, καθώς και μια εναλλαγή αποτυχημένων πρωθυπουργών τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν οδηγήσει τους οικονομολόγους να αναρωτηθούν: «Είναι η Γαλλία η νέα Ιταλία;»

Συγκρίσεις

«Οι δημοσιονομικές προοπτικές για τη Γαλλία είναι χειρότερες από αυτές της Ιταλίας, προς το παρόν», υπογραμμίζουν αναλυτές της Nomura.

Το χρέος της Γαλλίας ανήλθε στο 113% του ΑΕΠ της το 2024, ενώ της Ιταλίας στο 135% — αλλά τα πράγματα άλλαξαν όταν εξετάστηκε το έλλειμμα των χωρών κατά την ίδια περίοδο. Με βάση αυτό το δείκτη, το έλλειμμα της Ιταλίας ανήλθε στο 3,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της, ενώ της Γαλλίας στο 5,8% του ΑΕΠ της.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ψήφο εμπιστοσύνης για τις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς επιδιώκει να εγκρίνει έναν αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό του 2026 που περιέχει περικοπές περίπου 44 δισεκατομμυρίων ευρώ (51,3 δισεκατομμύρια δολάρια). Στόχος είναι η μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού της Γαλλίας στο 4,6% το 2026, ένα επίπεδο που εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ τους κανόνες της ΕΕ για το έλλειμμα.

Ο Μπαϊρού χαρακτήρισε την ψήφο εμπιστοσύνης της επόμενης Δευτέρας ως μια υπαρξιακή στιγμή για τη Γαλλία, δηλώνοντας στο BFMTV την Τετάρτη ότι η κατάσταση είναι «σοβαρή και επείγουσα».

Κατάρρευση

Εάν αυτός και η κυβέρνησή του μειοψηφίας δεν κερδίσουν την ψηφοφορία, η κυβέρνηση θα καταρρεύσει λιγότερο από ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της βραχύβιας κυβέρνησης του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ, και ένας άλλος πρωθυπουργός – ο πέμπτος σε λιγότερο από δύο χρόνια – θα πρέπει να επιλεγεί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η κατάσταση στη Γαλλία την τοποθετεί σε δυσμενή θέση σε σύγκριση με την Ιταλία, η οποία πέρασε τη δική της παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αναταραχής και οικονομικής αβεβαιότητας πριν εκλεγεί η νυν πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι το 2022, εγκαινιάζοντας μια περίοδο σταθερότητας για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

«Διαδικασίες Υπερβολικού Ελλείμματος»

Τόσο η Γαλλία όσο και η Ιταλία υπόκεινται στις «Διαδικασίες Υπερβολικού Ελλείμματος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — έναν μηχανισμό που χρησιμοποιείται από την Επιτροπή για να ευθυγραμμίσει τα κράτη μέλη της ΕΕ με τους δημοσιονομικούς κανόνες του μπλοκ, σύμφωνα με τους οποίους το δημόσιο χρέος των κρατών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ.

Ενώ η Ιταλία αναμένεται να σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση του ελλείμματός της, η Γαλλία δεν δείχνει σημάδια ότι θα το κάνει, περιέγραψε η Nomura.

«Ωστόσο, η πορεία του γαλλικού ελλείμματος είναι εύθραυστη και η πιθανή ανατροπή της κυβέρνησης Μπαϊρού καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Γαλλία όσον αφορά τον περιορισμό των δαπανών της», ανέφεραν οικονομολόγοι της Nomura σε ανάλυση που έστειλαν μέσω email.

«Αξιοθρήνητο, δημόσιο θέαμα»

Τώρα, οι γείτονες της Γαλλίας παρακολουθούν, καθώς ο Μπαϊρού έχει μόλις λίγες μέρες για να καταλήξει σε έναν συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό με τα αντίπαλα κόμματα της αριστεράς (συμμαχία Νέου Λαϊκού Μετώπου) και της δεξιάς (Εθνικός Συναγερμός) που αισθάνονται, μετά τις ασαφείς εκλογές του περασμένου έτους , ότι θα έπρεπε να βρίσκονται στην εξουσία.

Και οι δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος έχουν δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξουν την κεντρώα κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης της Δευτέρας, μετά από παρατεταμένες διαφωνίες για τον προϋπολογισμό και τις προτεινόμενες περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων. Η πρόταση για την κατάργηση δύο αργιών στη Γαλλία έτυχε επίσης αρνητικής υποδοχής .

«Λόγω της αναμενόμενης πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού και της πιθανότητας το κοινοβούλιο να μην ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2026 φέτος, ο προϋπολογισμός του 2025 πιθανότατα θα παγώσει σε ονομαστικούς όρους, πράγμα που θα σήμαινε ένα οριακά υψηλότερο έλλειμμα το 2026 ως ποσοστό του ΑΕΠ από ό,τι προέβλεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημείωσε η Nomura, προσθέτοντας ότι η βιωσιμότητα του χρέους στη Γαλλία αποτελεί «ουσιώδη ανησυχία».

Η προοπτική μιας ακόμη πιθανής κατάρρευσης της κυβέρνησης στη Γαλλία — και η συνεχιζόμενη διαφωνία για τον προϋπολογισμό του 2026 — είναι δυσάρεστη για τους αναλυτές.

«Η Γαλλία, η οποία ήδη αντιμετωπίζει πρωτοφανή πίεση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, θα παρουσιάσει ένα αξιοθρήνητο, δημόσιο θέαμα την επόμενη εβδομάδα», σχολίασε σε ανάλυση μέσω email την Τρίτη ο Mujtaba Rahman, διευθύνων σύμβουλος Ευρώπης του Eurasia Group.

Τα σενάρια

Το βασικό σενάριο του Eurasia Group είναι ότι ο Bayrou θα χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, μια κίνηση που ο Rahman περιέγραψε ως «ένα στοίχημα που δεν ήταν ποτέ πιθανό να κερδίσει».

«Ο Μακρόν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων βουλευτικών εκλογών — προς το παρόν — και θα διορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε 21 μήνες, σχεδόν σίγουρα από τον κεντροδεξιό συνασπισμό του», σημείωσε, κατονομάζοντας τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκόρνου, τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν και τον υπουργό Οικονομικών Έρικ Λομπάρντ ως πιθανούς αντικαταστάτες.

Αντανακλώντας τις ευρύτερες νευρικότητες στις χρηματοπιστωτικές αγορές γύρω από την επισφαλή πολιτική κατάσταση της Γαλλίας, η απόδοση του 30ετούς γαλλικού ομολόγου αυξήθηκε πάνω από 4,5% την Τρίτη — φτάνοντας σε επίπεδο που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά το 2008 — πριν υποχωρήσει ελαφρώς στο 4,48% την Τετάρτη. Άλλες μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένο κόστος δανεισμού αυτή την εβδομάδα εν μέσω ευρύτερων δημοσιονομικών ανησυχιών.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από World
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Latest News
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο