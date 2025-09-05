Σούπερ μάρκετ: Έκλεισε το deal για τη μείωση των τιμών

Τι προβλέπει η συμφωνία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοίκησης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Economy 05.09.2025, 07:00
Σούπερ μάρκετ: Έκλεισε το deal για τη μείωση των τιμών
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

Περί την μία ώρα κράτησε η συνάντηση μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοίκησης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Και τελικώς έκλεισε η συμφωνία, σύμφωνα με την οποία πρόκειται να επαναληφθεί το «πρόγραμμα» μείωσης των τιμών, όπως συνέβη πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο.

Δεν είναι σαφές πόσοι θα είναι οι κωδικοί των οποίων οι τιμές θα μειωθούν, γι΄ αυτό ο κ. Θεοδωρικάκος απέφυγε να αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε τον αριθμό των «1.000 προϊόντων», όπως έλεγε τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η μείωση αφορούσε σε 705 κωδικούς προϊόντων, από 5% ως και 15%, ενώ στο «πρόγραμμα» συμμετείχαν 66 εταιρείες.

Το πρόγραμμα

Η διοίκηση του ΣΕΒΤ δεσμεύτηκε ότι θα ενημερώσει τα μέλη της για την επιθυμία του υπουργού Ανάπτυξης – δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο – και θα τα καλέσει να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, ερχόμενα σε συζητήσεις με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.

Στο «πρόγραμμα» θα συμμετάσχουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ ιδία βούληση ενισχύοντας το ποσοστό της έκπτωσης που θα παρέχουν οι προμηθευτικές τους εταιρείες.

Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας ήδη όλες σχεδόν οι εταιρείες έχουν διαμορφώσει τα «προωθητικά τους πακέτα» μέχρι το τέλος του χρόνου, τα οποία μάλιστα είναι ισχυρά. Και τούτο διότι, όπως είναι γνωστό, το τελευταίο τετράμηνο είναι και το πιο «ζεστό» από πλευράς πωλήσεων.

Εξηγούσαν, λοιπόν, μιλώντας προς τον ΟΤ ότι είναι πιθανόν ορισμένες προσφορές να αναδιαμορφωθούν έτσι ώστε οι εταιρείες να θέσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα κατά την επιθυμία του υπουργού Ανάπτυξης. Αναφορικά με το θέμα του κώδικα δεοντολογίας, που διέπει το πλαίσιο των προσφορών, οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι αν σε κάποια προϊόντα έχουν γίνει προσφορές, θα είναι δύσκολο αυτά τα προϊόντα να συμμετάσχουν στο «πρόγραμμα», κυρίως διότι δεν είναι δυνατόν η επιπλέον έκπτωση να «πέσει» πάνω στην έκπτωση της προσφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 26 Αυγούστου ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε και με την διοίκηση της Ένωσης Σούπερ μάρκετ Ελλάδος, θέτοντας της υπόψη την ανάγκη μείωσης των τιμών.

Παράλληλα, όπως έγραψε ο ΟΤ, στο διάστημα των τελευταίων μηνών η ΔΙΜΕΑ έχει πραγματοποιήσει δύο ελέγχους στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ σχετικά με το μικτό περιθώριο κέρδους – έχει καταργηθεί η σχετική ρύθμιση – και έναν ακόμη έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις προσφορές.

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
