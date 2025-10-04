McDonald’s: Γιατί επαναφέρουν στο προσκήνιο τη Monopoly

Το άλλοτε αγαπημένο παιχνίδι προωθήσεων των fast-food και φαινόμενο της pop κουλτούρας, η Monopoly της εταιρείας McDonald’s επιστρέφει—αυτή τη φορά με ψηφιακή διάσταση.

Μετά από πάνω από δέκα χρόνια απουσίας από τα εστιατόρια στις ΗΠΑ, το δημοφιλές παιχνίδι επανέρχεται με βραβεία που φτάνουν από δωρεάν πατάτες μέχρι 1 εκατομμύριο δολάρια!

Τα McDonald’s φέρνουν μια σύγχρονη προσέγγιση του κλασικού παιχνιδιού

Η Monopoly των McDonald’s θα επανεκκινήσει στα εστιατόρια των ΗΠΑ στις 6 Οκτωβρίου, αλλά δεν θα μοιάζει με την έκδοση που θυμόμαστε.

Τα χαρτάκια που ξεφλουδίζαμε για να τα τοποθετήσουμε στον φυσικό πίνακα έχουν αντικατασταθεί από ψηφιακή εμπειρία, διαθέσιμη μέσα από την εφαρμογή McDonald’s για τα μέλη του προγράμματος πιστότητας.

Φυσικά χαρτάκια θα εμφανίζονται σε ορισμένα προϊόντα, όπως μεγάλες μερίδες πατάτες ή γεύματα combo, αλλά πρέπει να σαρωθούν στην εφαρμογή για να εξαργυρωθούν τα βραβεία.

Οι παίκτες που συλλέγουν πλήρεις σειρές ακινήτων μπορούν να κερδίσουν δωρεάν φαγητό, μπόνους πόντους, ακόμα και ακραία βραβεία όπως 1 εκατομμύριο μίλια American Airlines, ένα νέο Jeep Grand Cherokee ή 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά. Ψηφιακά κομμάτια διατίθενται επίσης σε επιλεγμένες παραγγελίες μέσω εφαρμογής.

Η πλούσια ιστορία του παιχνιδιού

H Monopoly εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο McDonald’s το 1987 και έγινε αγαπημένο ετήσιο γεγονός. Η τελευταία έκδοση στις ΗΠΑ κυκλοφόρησε το 2014, με μια περιορισμένη «Money Monopoly» εκδοχή το 2016.

Διεθνώς, το παιχνίδι συνέχισε να κυκλοφορεί σε αρκετές αγορές, διατηρώντας τη σύνδεση με τους fans παγκοσμίως.

Ωστόσο, η προώθηση έχει και σκάνδαλα στο παρελθόν της. Το 2001, το FBI ανακάλυψε μια μεγάλη απάτη όπου τα μεγάλα βραβεία κατέληγαν σε insiders, κοστίζοντας στο McDonald’s πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Jerome «Uncle Jerry» Jacobson, πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας μάρκετινγκ που διαχειριζόταν τον διαγωνισμό, οργάνωσε τη σπείρα. Ο ίδιος και οι συνεργοί του πωλούσαν τα κορυφαία κομμάτια για μετρητά, δημιουργώντας ένα σκάνδαλο που εξακολουθεί να τραβάει την προσοχή του κοινού και το οποίο καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του HBO το 2020.

Ενίσχυση πιστότητας και πωλήσεων

Για το McDonald’s, η επανεκκίνηση της Monopoly δεν αφορά μόνο τη νοσταλγία—είναι στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της πιστότητας και της αλληλεπίδρασης των πελατών.

Ο CEO Chris Kempczinski τόνισε ότι τα μέλη του προγράμματος πιστότητας επισκέπτονται πιο συχνά τα καταστήματα, προσελκυσμένα από αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις.

Σήμερα, περίπου το ένα τέταρτο της αμερικανικής δραστηριότητας προέρχεται από μέλη πιστότητας, με στόχο να φτάσουν τα 250 εκατομμύρια ενεργά μέλη παγκοσμίως έως το 2027.

Η χρονική στιγμή είναι ιδανική, καθώς οι πρόσφατες πωλήσεις των McDonald’s παρουσίασαν αύξηση 2,5%, μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης, χάρη σε προωθητικές ενέργειες και νέες προσθήκες στο μενού, όπως τραγανά κομμάτια κοτόπουλου και ανανεωμένα value meals.

Η Monopoly αναμένεται να συνεχίσει αυτήν την τάση και να προσφέρει στους fans έναν νέο τρόπο να συνδεθούν με το brand.

Τι να περιμένουν οι fans

Οι παίκτες πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή McDonald’s και να εγγραφούν στο πρόγραμμα πιστότητας για να συμμετάσχουν.

Παρότι η προώθηση είναι περιορισμένη, τα βραβεία είναι εντυπωσιακά, από καθημερινά προϊόντα έως μεγάλα χρηματικά έπαθλα, οπότε έιτε κυνηγάτε δωρεάν πατάτες είτε το $1 εκατομμύριο δολάρια!