Ζώα συντροφιάς: Τα ασύλληπτα ποσά που ξοδεύουν διασημότητες για τα pet

Οι διασημότητες συχνά αντιμετωπίζουν τα κατοικίδιά τους όχι μόνο ως ζώα, αλλά και ως σύμβολα κοινωνικής θέσης, συντρόφους, μερικές φορές ακόμη και... κληρονόμους

World 04.10.2025, 22:33
Κείμενο Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Η ενασχόληση των ελληνικών ΜΜΕ με τον θάνατο του αγαπημένου σκύλου του Λούις Χάμιλτον, τον οποίο ο πιλότος της F1 υπεραγαπούσε και κακομάθαινε στο έπακρο γεννάει το ερώτημα του γιατί πλούσιοι και διάσημοι ξοδεύουν αστρονομικά ποσά για τα ζώα συντροφιάς τους.

Οι διασημότητες βρίσκονται συχνά στο δρόμο, υπό άγχος. Τα κατοικίδια παρέχουν κάποια θαλπωρή. Κάποιοι ξοδεύουν υπερβολικά επειδή αντικαθιστούν την ανθρώπινη συντροφιά προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά.

Οι διασημότητες συχνά αντιμετωπίζουν τα κατοικίδιά τους όχι μόνο ως ζώα, αλλά και ως σύμβολα κοινωνικής θέσης, συντρόφους, μερικές φορές ακόμη και κληρονόμους. Με τεράστιο πλούτο, αυτό που φαίνεται εξωφρενικό στους περισσότερους γίνεται εφικτό γι’ αυτούς. Αλλά πολλές από αυτές τις δαπάνες ξεπερνούν κατά πολύ την κανονική φροντίδα κατοικίδιων – πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικά τζετ, προσαρμοσμένες δίαιτες, ρούχα σχεδιαστών κ.λπ. Μερικά είναι καλοήθεις εκφράσεις αγάπης. άλλα εγείρουν ηθικά ή περιβαλλοντικά ερωτήματα. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα εντυπωσιακά παραδείγματα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η περιποίηση των κατοικίδιων.

Αξιοσημείωτα παραδείγματα εξωφρενικών δαπανών για κατοικίδια

Η έπαυλη σκύλων της Πάρις Χίλτον

YouTube thumbnail

Ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα: Η Paris Hilton έχτισε μια έπαυλη προσαρμοσμένη για σκύλους που κόστισε περίπου 325.000 δολάρια για τα σκυλιά της. Σύμφωνα με το CNBC είναι μια διώροφη βίλα 300 τετραγωνικών ποδιών με έπιπλα σχεδιαστών, κρυστάλλινο πολυέλαιο, θέρμανση/ψύξη και άλλες παροχές ανθρώπινου σπιτιού.

Αυτή η «μίνι έπαυλη» αναπαράγει πολλά από τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπινου σπιτιού. Δεν είναι απλώς ένα κλουβί—είναι περισσότερο σαν ένα πολυτελές σπίτι σε μικρότερη κλίμακα. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι έχει ακόμη και τη δική του σκάλα, μπαλκόνι, αναφέρει το therichest.com.

Οι Τίγρεις της Βεγγάλης και τα Εξωτικά Ζώα του Μάικ Τάισον

Ο Τάισον κάποτε είχε τρεις βασιλικές τίγρεις της Βεγγάλης, πληρώνοντας περίπου 70.000 δολάρια για την καθεμία. Η συντήρηση, η σίτιση, η στέγαση και το εξειδικευμένο προσωπικό αύξησαν σημαντικά το ετήσιο κόστος.

Ο Τάισον φέρεται επίσης να είχε και άλλα εξωτικά ζώα, και γενικά, η ιδιοκτησία εξωτικών κατοικίδιων ζώων συνεπάγεται πολύ υψηλό κόστος για τον βιότοπο, την ασφάλεια, την πρόληψη ασθενειών, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, σύμφωνα με το thewallet.today

Τα Σκυλιά της Μαράια Κάρεϊ

Η Μαράια Κάρεϊ οδεύει τεράστια ποσά ετησίως για τα σκυλιά της. Οι αναφορές δείχνουν ότι ξοδεύει περίπου 45.000 δολάρια/έτος μόνο για την περιποίηση των σκύλων της, σύμφωνα με το Business Insider

Σε μια περίπτωση, τα μετέφερε αεροπορικώς στην Αγγλία για 24ωρη φροντίδα, εξατομικευμένα γεύματα και άνετη διαμονή, τα οποία κόστισαν δεκάδες χιλιάδες, ενώ προφανώς ξόδεψε πάνω από 175.000 δολάρια για τη μεταφορά τους με αεροπλάνο.

Ετήσια έξοδα κατοικίδιων ζώων της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

YouTube thumbnail

Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι περίπου ένα χρόνο, ξόδεψε περίπου 29.000 δολάρια για τα σκυλιά της μόνο εκείνη τη χρονιά – αυτό περιλαμβάνει συνεδρίες περιποίηση, αναφέρει το Business Insider

Μόνο οι συνεδρίες περιποίησης κοστίζουν μερικές φορές ~300 δολάρια ανά συνεδρία.

Τα ψάρια Koi της Lady Gaga

Η Lady Gaga αγόρασε κάποτε 27 ψάρια Koi από την Ιαπωνία, ξοδεύοντας 50.000 δολάρια, σύμφωνα με το Business Insider. Η εισαγωγή εξωτικών υδρόβιων ζώων συνοδεύεται από το δικό της σύνολο νομικών εξόδων, εξόδων μεταφοράς και εξόδων για το περιβάλλον.

Καρλ Λάγκερφελντ & Choupette η γάτα

Η γάτα του Karl Lagerfeld, Choupette, αναφέρεται συχνά. Είχε μια πολύ καλομαθημένη ζωή: γκουρμέ φαγητό, ξεχωριστές λιχουδιές, πολύ υψηλή φροντίδα.

Ο Λάγκερφελντ είπε κάποτε ότι θα άφηνε μέρος της περιουσίας του στην Choupette, καθιστώντας την ένα από τα πλουσιότερα κατοικίδια με συμβολική έννοια Business Insider

Η   Choupette, φέρεται να κέρδισε ~3 εκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο μέσω του μόντελινγκ / branding, μάλιστα είναι πιθανό να κληρονομήσει μέρος μιας τεράστιας περιουσίας.

Τα εξαιρετικά ακριβά κατοικίδια/πλάσματα του Νίκολας Κέιτζ

Ο Κέιτζ φέρεται να κατείχε (ή να απέκτησε) μερικά εξωτικά ζώα και πλάσματα, συμπεριλαμβανομένου ενός χταποδιού αξίας περίπου 150.000 δολαρίων, σύμφωνα με το thewallet.today

Επίσης, οι αγορές του περιλαμβάνουν και άλλα σπάνια/απολιθωμένα αντικείμενα κ.λπ., δείχνοντας ένα μοτίβο υπερβολικών δαπανών σε ασχολίες παρεμφερείς με κατοικίδια ή ζώα.

Ο designer σκύλος του Usher (Goldendoodle)

Ο τραγουδοποιός Usher φέρεται να πλήρωσε 12.000 δολάρια για ένα κουτάβι Goldendoodle (designer διασταύρωση), σε φιλανθρωπικό πλαίσιο (μια γκαλά δημοπρασία) αλλά εξακολουθεί να είναι μια πολύ υψηλή τιμή για έναν σκύλο, σύμφωνα με το thewallet.today

Τι κάνει αυτές τις δαπάνες «απίστευτες»

Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται με τους τακτικούς κτηνιατρικούς λογαριασμούς. Η σίτιση, η περιποίηση και η βασική φροντίδα μπορούν να επιβαρύνουν ένα νοικοκυριό. Οι διασημότητες που αναλαμβάνουν λογαριασμούς άνω των 30.000 δολαρίων για κανονικά κατοικίδια ή η κατασκευή πολυτελών επαύλεων για αυτά είναι πολύ πέρα ​​από αυτό που βιώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι.

Προσαρμογές και παροχές πέρα ​​από την ανάγκη: Σκεφτείτε μίνι επαύλεις, κλιματισμό, εσωτερικούς χώρους σχεδιαστών, ιδιωτικούς πιλότους ή πτήσεις με τζετ, γκουρμέ γεύματα κ.λπ. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που είναι ωραίο να υπάρχουν – αλλά αυτά που εξυπηρετούν την πολυτέλεια περισσότερο από την ευημερία των ζώων (αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτυγχάνεται καλύτερη άνεση ή υγεία).

Διοικητικά, νομικά, έξοδα εισαγωγής/εξαγωγής: Ιδιαίτερα για εξωτικά ζώα ή εισαγόμενα είδη (όπως koi, λεμούριοι, τίγρεις), υπάρχουν συχνά άδειες, περιορισμοί, κτηνιατρικοί κανονισμοί εισαγωγής/εξαγωγής, ειδικά περιβάλλοντα, τα οποία προσθέτουν πολύ περισσότερο κόστος. Μερικές φορές αυτά τα έξοδα είναι κρυφά ή δεν αναφέρονται.

Το κόστος συντήρησης αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου: Μια εφάπαξ αγορά μπορεί να είναι ήδη ακριβή, αλλά η σίτιση, το προσωπικό (φροντιστές, καλλωπιστές, εκπαιδευτές), η μεταφορά και η υγειονομική περίθαλψη αθροίζονται χρόνο με το χρόνο. Για παράδειγμα, οι τίγρεις δεν τρώνε τροφή για σκύλους.

Συμβολισμός και branding: Πολλές από αυτές τις δαπάνες αφορούν τουλάχιστον εν μέρει την εικόνα ή την προσωπική επωνυμία. Η κατοχή εξωτικών ζώων ή η παροχή πολυτελών ζωών στα κατοικίδια είναι ένας τρόπος σηματοδοτήσεως πλούτου, φροντίδας, κύρους. Η παμπ του Λάγκερφελντ Ανησυχίες & Κριτική

Επικρίσεις

Η πολυτέλεια ισοδυναμεί με καλύτερη ποιότητα ζωής; Μερικές φορές ναι (όσον αφορά την υγεία, την άνεση), αλλά συχνά προκύπτουν ανησυχίες όταν τα εξωτικά ζώα δεν διατηρούνται σε κατάλληλα περιβάλλοντα ή όταν τα κατοικίδια αντιμετωπίζονται περισσότερο ως αξεσουάρ παρά ως όντα με ειδικές ανάγκες.

Η ιδιοκτησία τίγρεων, λεμούριων και άλλων άγριων ζώων συχνά εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη διατήρηση, την εμπορία ζώων, το στρες των ζώων, τις ζωονόσους και το κατά πόσον ο ιδιοκτήτης έχει τις δεξιότητες και τις εγκαταστάσεις για να ενεργήσει σωστά απέναντί ​​τους. Μερικές φορές το εμπόριο εξωτικών ζώων είναι επιβλαβές.

Εγείρονται και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Η εισαγωγή εξωτικών κατοικίδιων ζώων, η κατασκευή μεγάλων προσαρμοσμένων περιβλημάτων ή σπιτιών για ζώα, η μεταφορά τους με ιδιωτικά τζετ μπορούν να παράγουν σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα.

Υπάρχει δημόσια αντίδραση όταν διασημότητες ξοδεύουν υπερβολικά πολλά σε κατοικίδια, ενώ υπάρχουν ευρύτερα προβλήματα (αστεγία, φτώχεια κ.λπ.). Πολλοί το θεωρούν εντελώς ανάρμοστη.

Τα κατοικίδια με πολύ προσαρμοσμένες δίαιτες, πολύ εξειδικευμένη φροντίδα ή περιβάλλοντα υψηλής ενέργειας (π.χ. έλεγχος του κλίματος) είναι λιγότερο βιώσιμα από άποψη πόρων.

Γιατί οι διασημότητες ξοδεύουν πολλά χρήματα σε κατοικίδια;

Συντροφικότητα και συναισθηματική αξία: Τα κατοικίδια είναι αγαπημένα. Οι διασημότητες βρίσκονται συχνά στο δρόμο, υπό άγχος. Τα κατοικίδια παρέχουν κάποια θαλπωρή. Κάποιοι ξοδεύουν υπερβολικά επειδή αντικαθιστούν την ανθρώπινη συντροφιά προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά.

Εμπορικό σήμα, εικόνα, σύμβολο κοινωνικής θέσης: Όπως τα αυτοκίνητα ή τα ρούχα, τα κατοικίδια μπορούν να αποτελούν μέρος της εικόνας. Ένα σπάνιο ή περιποιημένο κατοικίδιο σηματοδοτεί πλούτο, γούστο ή μοναδικότητα. Μπορεί επίσης να προσελκύσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης ή να γίνει μέρος της περσόνας της διασημότητας (η Choupette είναι πρακτικά μια «γάτα διασημότητα» από μόνη της).

Προσωπικά πάθη ή συλλογές: Κάποιες διασημότητες γοητεύονται από ορισμένα ζώα (εξωτικά είδη, ράτσες εκθέσεων κ.λπ.) και αντιμετωπίζουν την ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων σαν χόμπι ή τέχνη. Μπορεί να επενδύουν σημαντικά στην εκτροφή, την επίδειξη, τη φροντίδα ή τη συλλογή ζώων.

Δημοσιότητα: Οι άφθονες δαπάνες για κατοικίδια συχνά γίνονται θέμα των μέσων ενημέρωσης. Για ορισμένους, αυτό είναι εντάξει – ή ακόμα και μέρος της απήχησης. Το να είναι γνωστός ως κάποιος που κακομαθαίνει τα ζώα μπορεί να προκαλέσει θετική προσοχή ή να ενισχύσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής στα μάτια του κοινού.

Απόρρητο