ΚΑΠ: «Πνίγονται» στη γραφειοκρατία και τα διοικητικά έξοδα οι αγρότες [γράφημα]

Τι δείχνουν οι αξιολογήσεις της ΚΑΠ για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας - «Περιττές» διαδικασίες βλέπουν οι αγρότες

AGRO 05.10.2025, 08:00
ΚΑΠ: «Πνίγονται» στη γραφειοκρατία και τα διοικητικά έξοδα οι αγρότες [γράφημα]
Ανθή Γεωργίου

Πολύπλοκη και με μεγάλο διοικητικό φορτίο παραμένει η ΚΑΠ για τους αγρότες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την ΕΕ, οι οποίοι καλούνται να ξοδέψουν χρόνο και χρήμα σε σύνθετες και δύσκολες διαδικασίες κατά την εφαρμογή της.

Ταυτόχρονα, την ώρα μάλιστα, που οι Βρυξέλλες υπόσχονται απλοποίηση, οι αγρότες μιλούν για κανονισμούς που αλλάζουν συνεχώς και μέτρα που συχνά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα της υπαίθρου.

Οι αγρότες ξοδεύουν κατά μέσο όρο επτά εργάσιμες ημέρες και περίπου 1.230 ευρώ ετησίως σε διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ΚΑΠ

Μια σειρά από πρόσφατες μελέτες και αξιολογήσεις, που παρουσιάστηκαν στο τεύχος του CAP Evaluation News (Σεπτέμβριος 2025), επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της απλούστευσης της ΚΑΠ, αξιοποιώντας τις εμπειρίες των αγροτών, των κρατών μελών και των εμπειρογνωμόνων.

Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα της «μελέτης σχετικά με την απλούστευση και το διοικητικό φόρτο για τους αγρότες και άλλους δικαιούχους στο πλαίσιο της ΚΑΠ», η οποία βασίστηκε σε 27.000 απαντήσεις από έρευνες, 298 συνεντεύξεις με παραγωγούς και πρόσθετες πληροφορίες από ενδιαφερόμενους φορείς, ανέδειξε ότι οι αγρότες ξοδεύουν κατά μέσο όρο επτά εργάσιμες ημέρες και περίπου 1.230 ευρώ ετησίως σε διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ΚΑΠ.

Σε χώρες όπως η Σλοβακία, η Δανία και η Μάλτα, το κόστος ξεπερνά τα 2.500 ευρώ, ενώ στη Ρουμανία είναι κάτω από 500. Αντίστοιχα, το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι αγρότες στην Ελλάδα φτάνει λίγο παραπάνω από τον μέσο όρο που καταγράφεται σε όλα τα κράτη μέλη, των 1.230 ευρώ.

ΚΑΠ

«Περιττές» διαδικασίες

Αντίστοιχα, οι νέες αξιολογήσεις αναδεικνύουν τα εμπόδια της γραφειοκρατίας αλλά και τις εθνικές προσπάθειες για ψηφιοποίηση, διαφάνεια και καλύτερη επικοινωνία. Μάλιστα, πάνω από το 60% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι μέρος του φόρτου που επιβάλλεται σε εθνικό επίπεδο είναι «περιττό».

Έτσι, οι διαδικασίες αιτήσεων, οι έλεγχοι και η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (όπως η αμειψισπορά ή τα τοπία με οικολογικά στοιχεία) αναφέρονται ως τα πιο επιβαρυντικά σημεία. Πολλοί αγρότες εκφράζουν την απογοήτευση τους για την ασάφεια των κανόνων, τις συχνές αλλαγές και την έλλειψη ευελιξίας, ειδικά στα οικολογικά προγράμματα και δράσεις (eco-schemes).

Κατά μέσο όρο, οι διοικητικές εργασίες που σχετίζονται με την ΚΑΠ απαιτούν επτά εργάσιμες ημέρες ετησίως, με το χρόνο και την πολυπλοκότητα να αυξάνονται ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Πολλοί είναι οι αγρότες, οι οποίοι επικρίνουν την έλλειψη σαφήνειας των κανόνων και τις συχνές αλλαγές, οι οποίες εμποδίζουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη οι αγρότες και άλλοι δικαιούχοι αναφέρουν ότι οι διοικητικές εργασίες αποτελούν σημαντικό βάρος, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΑΠ, την υποβολή εκθέσεων στις αρχές και τους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, ενώ οι επενδύσεις συνεπάγονται σημαντική γραφειοκρατία, οι ψηφιακές πλατφόρμες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις άμεσες πληρωμές και τις παρεμβάσεις βάσει έκτασης, περιγράφονται συχνά ως μη φιλικά προς τον χρήστη.

Επιπλέον, οι αγρότες συχνά θεωρούν ότι οι απαιτήσεις αιρεσιμότητας είναι δύσκολο να τηρηθούν, επιβάλλονται χωρίς ευελιξία και δεν είναι ευθυγραμμισμένες με τις τοπικές συνθήκες. Αντίστοιχα, οι κανόνες για τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες GAEC 6 (κάλυψη εδάφους), GAEC 7 (εναλλαγή καλλιεργειών), GAEC 8 (χαρακτηριστικά του τοπίου) και, εκτός της ΚΑΠ, οι κανόνες για τα νιτρικά άλατα είναι οι πιο συχνά αναφερόμενοι.

Ακόμη, πολλοί είναι οι αγρότες, οι οποίοι επικρίνουν την έλλειψη σαφήνειας των κανόνων και τις συχνές αλλαγές, οι οποίες εμποδίζουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα οικολογικά προγράμματα δεν γίνονται πλήρως κατανοητά από τους αγρότες ή θεωρούνται ότι δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένα στις πραγματικές γεωργικές πρακτικές.

Η εμπειρία από Ισπανία, Σουηδία, Λουξεμβούργο

Η απλούστευση και η μείωση του διοικητικού φόρτου παραμένουν υψηλά στην ατζέντα για την εφαρμογή της ΚΑΠ. Οι αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν στην Ισπανία, τη Σουηδία και το Λουξεμβούργο παρουσιάζουν τρεις διαφορετικές αλλά διδακτικές προσεγγίσεις για τη συστηματική αξιολόγηση και βελτίωση της απλούστευσης της ΚΑΠ κατά την προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Ειδικότερα, στην Ισπανία σε ένα ιδιαίτερα αποκεντρωμένο πλαίσιο, η κυβέρνηση επένδυσε σε ψηφιακά εργαλεία όπως το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS) και το SIEX. Παρά τα πρώτα θετικά βήματα, η νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική απλοποίηση.

Στη Σουηδία η αξιολόγηση ενσωματώθηκε εξαρχής στη διαδικασία εφαρμογής, με συγκεκριμένες προτάσεις που υλοποιούνται σταδιακά. Η Σουηδία δίνει έμφαση στη διαφάνεια και στη συνεχή επικοινωνία με τους αγρότες, ώστε οι αλλαγές να έχουν πραγματικό αντίκτυπο.

Αντίστοιχα, στο Λουξεμβούργο η αξιολόγηση ανέδειξε ότι η πολυπλοκότητα προκύπτει όχι μόνο από την ΚΑΠ, αλλά και από την αλληλεπίδρασή της με άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες. Το βασικό δίδαγμα είναι ότι η καλύτερη επικοινωνία μπορεί να μειώσει την αίσθηση του διοικητικού φόρτου, αν και απαιτούνται και ουσιαστικές αλλαγές για να μη χαθεί η εμπιστοσύνη των παραγωγών.

Οι προοπτικές

Αυτές οι διαφορετικές εμπειρίες αξιολόγησης υπογραμμίζουν τη σημασία της προσαρμογής των αξιολογήσεων απλούστευσης σε συγκεκριμένα εθνικά και περιφερειακά πλαίσια. Από τη συντονισμένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της Ισπανίας έως τους επαναληπτικούς μηχανισμούς ανατροφοδότησης της Σουηδίας και την έμφαση του Λουξεμβούργου στην σαφέστερη επικοινωνία, τα κράτη μέλη εξετάζουν ενεργά πώς μπορεί να γίνει κατανοητή, να μετρηθεί και, όπου είναι εφικτό, να προωθηθεί η απλούστευση στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα συμπεράσματα της μελέτης, η απλούστευση δεν είναι μια εφάπαξ εργασία, αλλά απαιτεί συνεχή αξιολόγηση για τη βελτίωση του σχεδιασμού των πολιτικών και τη μείωση του διοικητικού φορτίου.

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Securities
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους
Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ' τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Κέλλας για ευλογιά: Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown
AGRO

Κέλλας για ευλογιά: Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown

Τη Δευτέρα οι κρίσιμες αποφάσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, δηλώνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

ΚΑΠ: «Πνίγονται» στη γραφειοκρατία και τα διοικητικά έξοδα οι αγρότες [γράφημα]
AGRO

«Πνίγονται» στη γραφειοκρατία και τα έξοδα οι αγρότες [γράφημα]

Τι δείχνουν οι αξιολογήσεις της ΚΑΠ για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας - «Περιττές» διαδικασίες βλέπουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown
AGRO

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΛΓΑ: Ζητάει την επιστροφή αποζημιώσεων Daniel από 2.645 παραγωγούς της Θεσσαλίας
AGRO

Ραβασάκια από τον ΕΛΓΑ σε πάνω από 2.500 παραγωγούς για αποζημιώσεις Daniel

Διευκρινίσεις ΕΛΓΑ σε σχέση με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα του προγράμματος ενισχύσεων Daniel - Elias

Ευλογιά προβάτων: Πώς θα σωθεί η κτηνοτροφία στη Θεσσαλία
AGRO

Πώς θα σωθεί η κτηνοτροφία στη Θεσσαλία από την ευλογιά προβάτων

Οι προτάσεις του περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση των επιζωοτιών (ευλογιά προβάτων, πανώλη)

Κώστας Τσιάρας: Επανεξετάζεται το επόμενο πρόγραμμα για τις βιολογικές καλλιέργειες
AGRO

Τσιάρας: Επανεξετάζεται το επόμενο πρόγραμμα για τις βιολογικές καλλιέργειες

Αν δεν γίνουν έλεγχοι, τίθεται σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων, είπε ο Κώστας Τσιάρας

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Securities

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Κόσμος
Upd: 11:43

«Βόμβα» Λεκορνί: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής
Πολιτική

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή του από βουλευτής

Χρυσός: Τι κρύβει το τρελό ράλι στις τιμές
Commodities

FOMO vs JOMO: Τι κρύβει το τρελό ράλι του χρυσού

Ο χρυσός έχει ανέβει σχεδόν 50% φέτος καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από το 1979

Ναταλία Δανδόλου

