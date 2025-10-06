Ασιατικά χρηματιστήρια: Θετικό πρόσημο για τις αγορές – Ρεκόρ για τον Nikkei μετά τη νίκη Τακαΐτσι

Με ένα μίνι ράλι ανόδου σε νέα ιστορικά υψηλά υποδέχτηκε η ιαπωνική αγορά την εκλογική νίκη της φιλελεύθερης πολιτικού Σανάι Τακαΐτσι, η οποία τροφοδότησε τις προσδοκίες για αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών και περισσότερα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Η απότομη πτώση του γεν ενίσχυσε επίσης τις αγορές στην Ιαπωνία. Εκτός Ιαπωνίας, τα ασιατικά χρηματιστήρια παρουσίασαν πιο ήπιες κινήσεις, καθώς οι αργίες στις αγορές της Κίνας και της Νότιας Κορέας περιόρισαν τον όγκο των συναλλαγών. Στο Χονγκ Κονγκ, οι μετοχές υποχώρησαν εξαιτίας της πτώσης του τεχνολογικού τομέα.

Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 4,5% και έφτασε σε ιστορικό υψηλό των 48.004 μονάδων, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX αυξήθηκε κατά 3%, φτάνοντας και αυτός σε ιστορικό υψηλό στις 3.232,12 μονάδες.

Οι εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι βιομηχανικές μετοχές είχαν τις καλύτερες επιδόσεις στον Nikkei, εν μέσω της προσδοκίας ότι η Takaichi θα προωθήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική στήριξη για τη βιομηχανοποίηση και την άμυνα. Αντίθετα, οι χρηματοοικονομικές μετοχές εμφάνισαν υστέρηση λόγω προσδοκιών για πιο αργές αυξήσεις επιτοκίων.

Η Τακαϊτσι κέρδισε την ηγεσία του Κόμματος Ελευθέρων Δημοκρατών (LDP) σε εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο και φαίνεται έτοιμη να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Μια κοινοβουλευτική σύνοδος για το θέμα αναμένεται να συγκληθεί στα μέσα Οκτωβρίου.

Οι υπόλοιπες αγορές στην Ασία κινήθηκαν σε περιορισμένο εύρος μετά τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ δεν μπόρεσε να ακολουθήσει, χάνοντας 0,5% λόγω της υποχώρησης των τεχνολογικών μετοχών.

Ο τομέας της τεχνολογίας ήταν βασικός μοχλός αύξησης των ασιατικών χρηματιστηρίων την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε την αγορά. Οι κατασκευαστές τσιπ, όπως η Samsung και η SK Hynix, αποκόμισαν σημαντικά κέρδη μετά τις συνεργασίες που υπέγραψε η OpenAI με αυτές τις εταιρείες.

Από την άλλη, ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης αυξήθηκε κατά 0,1%, ενώ ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε αμετάβλητος.