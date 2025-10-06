Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία

Ήπια πτωτικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και άρχισε με θετικά πρόσημα, γρήγορα το κλίμα επιδεινώθηκε, καθώς η Γαλλία παραμένει πηγή αβεβαιότητας μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού της Σεμπαστιάν Λεκορνύ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,6 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,42% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.233,08 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,81% στις 2.377,60 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Γαλλία

Μπορεί το κλείσιμο της Παρασκευής να έδειξε ότι η λύση στη συσσώρευση της αγοράς να είναι ανοδική, με τον τραπεζικό τομέα να κάνει τη διαφορά, οι εξελίξεις στη Γαλλία φαίνεται ότι «πρόλαβαν» να συγκρατήσουν τις ανοδικές τάσεις. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ παραιτήθηκε, μόλις μια μέρα μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, η οποία δέχτηκε ευρεία κριτική.

Το χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά παραμένει σε πολλές ταχύτητες,

Μετά την ανακοίνωση, ο γαλλικό CAC 40 χάνει 1,7%, παρασύροντας και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε αρνητικά εδάφη. Επίσης, η απόδοση των 10ετών γαλλικών ομολόγων αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης, στο 3,6%, με τους επενδυτές να προχωρούν τάχιστα στη μείωση του ρίσκου.

Επί ελληνικού εδάφους, το χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά παραμένει σε πολλές ταχύτητες, καθώς οι ξένοι επενδυτές κινούνται ανά κλάδο ή ακόμα και ανά τίτλο, μειώνοντας ή αυξάνοντας θέσεις. Από την άλλη πλευρά, η μεσαία αγορά και οι περιφέρειες συνεχίζουν να ακολουθούν τον δικό τους ρυθμό, καθώς σε αυτές κυριαρχούν περισσότεροι Έλληνες επενδυτές και η ευρύτερη αγορά δεν έχει κάνει ακόμη την παρουσία της αισθητή.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Πειραιώς, Helleniq Energy, Motor Oil, Eurobank, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, Εθνική, Βιοχάλκο, Κύπρου, Cenergy, Σαράντης, Aegean και Τιτάν βρίσκονται σε αρνητικά εδάφη, χωρίς όμως καμία να κινείται με απώλειες άνω του 1%.

Από την άλλη, η ΕΛΧΑ κερδίζει 1,02%, με τις ΔΑΑ, Λάμδα, Optima Bank, OTE, Jumbo, Metlen, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor και Coca Cola να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή η ΕΥΔΑΠ.