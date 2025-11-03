Πετρέλαιο: Αύξηση τιμών μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ για παύση στην αύξηση παραγωγής

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν τη Δευτέρα μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να παγώσει τα σχέδιά του για αύξηση της παραγωγής τον επόμενο χρόνο, με το αργό πετρέλαιο Brent να αυξάνεται έως και 0,8% στα 65,28 δολάρια. Το West Texas Intermediate, το αμερικανικό σημείο αναφοράς, αυξήθηκε κατά 0,8% στα 61,44 δολάρια.

Οκτώ μέλη της ομάδας παραγωγών πετρελαίου δήλωσαν την Κυριακή ότι θα προσθέσουν άλλα 137.000 βαρέλια αργού την ημέρα τον Δεκέμβριο, αλλά στη συνέχεια θα σταματήσουν τυχόν περαιτέρω αυξήσεις τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Η ομάδα δήλωσε ότι η παύση οφείλεται στην «εποχικότητα». Η ζήτηση πετρελαίου στο πρώτο τρίμηνο είναι γενικά ασθενέστερη μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου, όταν τα διυλιστήρια πετρελαίου συχνά λειτουργούν για συντήρηση.

Οι οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, έχουν αυξήσει σταθερά τις ποσοστώσεις παραγωγής τους φέτος, κατά 2,91 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του επόμενου μήνα, που ισοδυναμεί με περίπου 2,7% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου. Ωστόσο, έχουν επιβραδύνει τον ρυθμό τους τελευταίους μήνες.

Η προγραμματισμένη αύξηση του Δεκεμβρίου έρχεται μετά από μια μικρή αύξηση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, καθώς οι παραγωγοί ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για υπερπροσφορά πετρελαίου το επόμενο έτος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γαέλ Σαγουάν, διευθύνων σύμβουλος της Shell, έγινε ο τελευταίος επικεφαλής της βιομηχανίας που ανέφερε τον κίνδυνο, λέγοντας ότι «υπάρχει ένα αξιόπιστο σενάριο υπερπροσφοράς στην αγορά το επόμενο έτος».

Ο αστάθμητος παράγοντας του ρωσικού αργού

Η μικρή αύξηση τον Δεκέμβριο υποδηλώνει επίσης ότι ο ΟΠΕΚ+ δεν προβλέπει ότι μεγάλοι όγκοι ρωσικού πετρελαίου θα απομακρυνθούν από την αγορά στο εγγύς μέλλον από τον τελευταίο γύρο κυρώσεων των ΗΠΑ.

Στα τέλη Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τη Rosneft και τη Lukoil, και δευτερεύουσες κυρώσεις σε τυχόν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται μαζί τους.

Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, περίπου στα 60 δολάρια το βαρέλι, πριν από τις κυρώσεις, αυξήθηκαν πάνω από τα 65 δολάρια ως απάντηση.

Η Energy Aspects, μια ερευνητική εταιρεία, εκτίμησε ότι μεταξύ 1,4 εκατομμυρίων και 2,6 εκατομμυρίων βαρελιών ρωσικού αργού πετρελαίου ημερησίως θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις κυρώσεις, με τις εισαγωγές από την Ινδία να είναι αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ωστόσο, η αγορά παραμένει επιφυλακτική ως προς το αν οι κυρώσεις θα εμποδίσουν σοβαρά τη ροή του ρωσικού πετρελαίου, δεδομένων των εκτεταμένων δομών που έχει κατασκευάσει η Μόσχα από το 2022 για να παρακάμψει τις προσπάθειες ελέγχου των εξαγωγών της.

Ο Χόργκε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στην ερευνητική εταιρεία Rystad Energy δήλωσε στους Financial Times ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε πόσο σοβαρές θα είναι οι επιπτώσεις των κυρώσεων.

«Τα στοιχεία για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου φαίνονται σταθερά, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή το αργό πετρέλαιο παρήχθη πριν από περίπου ένα μήνα. Στην πραγματικότητα, οι εξαγωγές θα αρχίσουν να δείχνουν κάποια σημάδια σε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες», είπε.

«Ναι, ο OPEC+ διστάζει, αλλά είναι μια υπολογισμένη κίνηση… Οι κυρώσεις σε Ρώσους παραγωγούς έχουν εισάγει ένα νέο επίπεδο αβεβαιότητας στις προβλέψεις για την προσφορά και ο οργανισμός γνωρίζει ότι η υπερπαραγωγή τώρα θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ αργότερα».