Επιχειρήσεις: Πώς διαμορφώνεται το ελληνοϊταλικό επιχειρηματικό τοπίο

Ποιες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και Ιταλία

Business 18.11.2025, 22:45
Επιχειρήσεις: Πώς διαμορφώνεται το ελληνοϊταλικό επιχειρηματικό τοπίο
Ρεπορτάζ Τάσος Μαντικίδης

Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Ιταλίας ενισχύεται σταθερά μέσω της αυξανόμενης παρουσίας ιταλικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της για τις Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις των δύο χωρών, η ελληνική Πρεσβεία στην Ρώμη.

Οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την ενέργεια και τις υποδομές έως τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την ψηφιακή τεχνολογία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία. Το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο από την Ιταλία στην Ελλάδα το 2023 ανήλθε σε €4,852 εκατ., γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της χώρας μας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού για ιταλικές επιχειρήσεις.

Η παρουσία μεγάλων ιταλικών ομίλων των τομέων ενέργειας μεταφορών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως η Enel, η Edison, η Eni, η Snam, η Ferrovie dello Stato, η Sparkle, η Grimaldi, η UniCredit και η Intesa Sanpaolo, επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για την Ιταλία. Οι επενδύσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε εξαγορές, αλλά περιλαμβάνουν και σημαντικά έργα υποδομής, όπως η κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Μετρό Θεσσαλονίκης, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, καθώς και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας– Ιταλίας.

Το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο από την Ιταλία στην Ελλάδα το 2023 ανήλθε σε €4,852 εκατ., γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της χώρας μας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού για ιταλικές επιχειρήσεις.

Στον τραπεζικό τομέα, η επιστροφή των ιταλικών τραπεζών στην ελληνική αγορά, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη UniCredit και την αύξηση της συμμετοχής της στην Alpha Bank, με ενδεχόμενο απώτερο στόχο την εξαγορά της, σηματοδοτεί την αναβάθμιση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα, η εξαγορά στρατηγικών υποδομών όπως τα λιμάνια Ηρακλείου και Ηγουμενίτσας από τον όμιλο Grimaldi, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως κόμβου μεταφορών και logistics στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το 2025, στον επενδυτικό τομέα, η τάση αμφίπλευρων επενδύσεων αναμένεται να συνεχιστεί, με έμφαση σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ψηφιακή μετάβαση, η αμυντική βιομηχανία, οι μεταφορές και οι υποδομές. Η νέα ηλεκτρική διασύνδεση μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου μεταξύ τωνδύο χωρών θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα διευκολύνει την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ενεργειακό δίκτυο. Περαιτέρω, η ανάδειξη της χώρας μας ως ενεργειακό hub στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και ο γεωοικονομικός της ρόλος διατηρεί ενεργό το ενδιαφέρον των ιταλικών ενεργειακών εταιρειών στο τομέα ανάπτυξης υποδομών ενέργειας. Παράλληλα, ενισχύεται και το ενδιαφέρον του ι/χρηματοπιστωτικού τομέα (Intesa Sanpaolo, Unicredit) για παρουσία και επενδύσεις στη χώρα μας.

Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Ιταλίας αποκτά πλέον χαρακτήρα πολυεπίπεδο, με οικονομικές, ενεργειακές και τεχνολογικές διαστάσεις. Η Ιταλία αναδεικνύεται σε βασικό εταίρο της Ελλάδας, όχι μόνο στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων, αλλά και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν εργαλείο οικονομικής διπλωματίας και ενισχύουν περαιτέρω τη γεωοικονομική θέση της Ελλάδας στην περιοχή.

Ποιες ιταλικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Εκ των ιταλικών επενδύσεων στην Ελλάδα διακρίνονται, η κατασκευή του μεγαλύτερου, στην Ελλάδα, συμπλέγματος αιολικών πάρκων στον Καφηρέα της Εύβοιας από την Enel Green Power, η δραστηριοποίηση της Edison στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ELPEDISON (κοινοπραξία με ΕΛΠΕ και Ελλάκτωρ), η απόκτηση του 51% της ΖΕΝΙΘ από την Eni gas e luce, η απόκτηση από την κοινοπραξία SENFLUGA στην οποία συμμετέχει η Snam του 66% του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), καθώς και η απόκτηση της TRAINOSE (2017) από την Ferrovie Dello Stato Italiane. Ιταλικές εταιρείες έχουν επενδύσει στην Ελλάδα σε πλείστους τομείς: τσιμεντοβιομηχανία (Italcimenti), χημική βιομηχανία (Kerakoll), χρώματα & υλικά βαφής (Milesi), υποδομές διαδικτύου και διαχείριση υποθαλλάσιου δικτύου μεταφοράς δεδομένων (Telecom Italia, μέσω της Sparkle Greece, πρώην MedNautilus που ανήκει στον όμιλο Sparkle της Telecom ITALIA/TIM), αεροδιαστημική (Sitael, Planetek), ναυτιλιακές υπηρεσίες/μεταφορές (όμιλος Grimaldi/Μινωικές Γραμμές ΑΕ), εκδόσεις (Mondatori, μέτοχος ομίλου «Αττικών Εκδόσεων», Enzo Terzi), υπηρεσίες ασφαλειών (Assicurazioni Generali), φυγοκεντρικά μηχανήματα παραγωγής ελαιολάδου (PIERALISI), τρόφιμα (Barilla SpA και Euricom SpA μονάδες παραγωγής ζυμαρικών), γαλακτοκομικά προϊόντα (Cooperlat SpA), οινοπνευματώδη (Campari SpA, που εξαγόρασε την εταιρεία Ούζο 12), ζαχαρώδη (Ferrero με γραφείο αντιπροσωπείας), υπηρεσίες εστίασης (Autogrill, εστιατόρια κατά μήκος εθνικών οδών), ένδυση/αξεσουάρ (Luxotica, Safilo, Diesel, Benetton, Prada, Armani, Calzedonia Holding SpA), τρόφιμα /διανομή (Granarolo 50,01% της Quality Brands International, μετονομάστηκε το 2018 σε Granarolo Hellas), δομικά υλικά (MAPEI), κ,ά,, Υποκαταστήματα στην Ελλάδα διατηρούν οι ιταλικές εταιρείες: Fiat, Piaggio, Alitalia, Pirelli, Italfarmaco,Chiesi, Menarini-Angellini.

Το Σεπτέμβριο 2021, τέθηκε σε λειτουργία το Metamorfosis II, πρώτο «πράσινο» Κέντρο Δεδομένων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα Data Centers στην Ευρώπη, Το ύψος της επένδυσης διαμορφώθηκε σε € 20 εκ,, Το Κέντρο είναι στη βιομηχανική περιοχή Μεταμόρφωσης και καλύπτει μια έκταση 6,000 τ,μ,, με χωρητικότητα έως 700 rack και ισχύ 7,7 MW, Το Metamorfosis II διαθέτει τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά συστήματα ισχύος και ψύξης, από άποψη ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της τάξης περίπου των 28,000 τόνων ετησίως, H Sparkle από το 2001 έχει αύξουσα επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα, Τα συνολικά επενδυμένα, στην Ελλάδα, κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν σε € 40 εκ. την τελευταία πενταετία. Οι επενδύσεις κατανέμονται σε 4 Κέντρα Δεδομένων στην Ελλάδα (δύο στην Μεταμόρφωση, ένα στο Κορωπί και ένα στα Χανιά), συνολικής έκτασης 14,000 τ.μ. και ισχύος 13,7 MW.

Ο όμιλος SOL έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 2000 ενώ τον Φεβρουάριο του 2021 απέκτησε τις δραστηριότητες της Air Liquide Hellas και της Vitalaire Hellas με αλλαγή επωνυμίας σε Τεχνικά Αέρια Ελλάδος Α.Ε. και Vivicare Ελλάς Μονοπρόσωπη Α,Ε, αντίστοιχα, Το τίμημα της εξαγοράς δε δημοσιοποιήθηκε, ωστόσο ως τάξη μεγέθους αναφέρεται ότι, το 2020, η Air Liquide Hellas απασχολούσε 104 εργαζόμενους και κατέγραψε τζίρο άνω των € 20 εκ,, Η SOL Hellas το 2006 είχε απορροφήσει και την εταιρεία Ελληνικά Αέρια Θεσσαλονίκης Α,Ε.

Το 2021, διακρίνονται η εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών από την Italgas με τίμημα ύψους € 733 εκ., η επένδυση της Sparkle ύψους € 20 εκ., καθώς και η εξαγορά της AIR LIQUIDE από την VIVISOL και η εκδήλωση ενδιαφέροντος του ομίλου Fincantieri (Οκτώβριο 2021) για συμμετοχή, σε συνεργασία με την ONEX (Ναυπηγεία Σύρου), στη διαγωνιστική διαδικασία εξυγίανσης και απόκτησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Το 2022, την παρουσία της στην ελληνική αγορά ΑΠΕ επεκτείνει η Eni Gas e Luce, μέλος του ομίλου της Eni. Ειδικότερα, η Plenitude, όπως έχει μετονομαστεί από τις αρχές του έτους η Eni Gas e Luce προέβη στην εξαγορά της Solar-Konzept Greece που δραστηριοποιείται στον τομέα των φωτοβολταϊκών.

Ισχυρές ιταλικές επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών έχουν αναλάβει έργα υποδομών στην Ελλάδα, ανάμεσά τους η κοινοπραξία της ιταλικής εταιρείας SALINI-IMPREGILO με την ΤΕΡΝΑ που ανέλαβε την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), η κοινοπραξία της ΑΕΓΕΚ και των εταιρειών IMPREGILO, ADSALDO, SELI, ANSALDOBREDA που επελέγη ως ανάδοχος για την κατασκευή του Μετρό της Θεσσαλονίκης, Η κοινοπραξία της ΑΒΑΞ με την ιταλική GHELLA και τη γαλλική ALSTOM αναδείχθηκε μειοδότρια στο διαγωνισμό για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας (Τμήμα Α΄ «Άλσος Βεΐκου-Γουδή»), το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό έργο αστικής υποδομής.

Μετά από διαγωνισμό που διενήργησε η Ελληνικό Μετρό, υπεγράφη (Οκτώβριο 2023) σύμβαση διάρκειας 11 ετών για την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης με την κοινοπραξία THEMA, που αποτελείται από την ιταλική εταιρεία ATM (51%) και την γαλλική Egis (49%).

Επιπλέον, 18.12.2023 υπεγράφη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών για την απόκτηση ποσοστού 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ Α.Ε.) μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της κοινοπραξίας που αποτελείται από τις εταιρείες «Grimaldi Euromed S.p,A,» και «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος € 80 εκ., ενώ ο ιταλικός όμιλος απέκτησε (Οκτώβριο 2023) μετά από συμφωνία παραχώρησης και το πλειοψηφικό ποσοστό 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (το 3ο λιμάνι της χώρας) έναντι τιμήματος € 84,17 εκ.. Ακόμη, η FS (Ferrovie dello Stato) – εταιρεία σιδηροδρόμων – δεσμεύτηκε να επενδύσει €360 εκατ.

Στην αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου: αγορά 23 νέων τρένων (8 Intercity, 15 προαστιακά) και κατασκευή σύγχρονων μονάδων συντήρησης, Η Ελλάδα και η Ιταλία δεσμεύτηκαν να επενδύσουν συνολικά €760 εκατ. στο ε/σιδηροδρομικό σύστημα — €400 εκατ. από την Ελλάδα και €360 εκατ. από την Ιταλία.

Και στον τραπεζικό τομέα, καταγράφονται επενδύσεις των ιταλικών τραπεζικών ομίλων Unicredit και Intesa Sanpaolo στην χώρα μας, Συγκεκριμένα, στις 3.6.2025, ο ι/τραπεζικός όμιλος Unicredit προχώρησε σε αύξηση της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μέσω της εξαγοράς των μετοχών που κατείχε το επενδυτικό ταμείο Reggeborgh Invest B.V.. Η ι/τράπεζα προχώρησε στη σύναψη χρηματοοικονομικών παραγώγων με προεπιλεγμένη μέθοδο τον χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά τον φυσικό διακανονισμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών με επενδυτικές τράπεζες, που αφορούν σε απόκτηση επιπλέον ποσοστό 9,7% στην Alpha Holdings (κατείχε ήδη ποσοστό 9,6%). Συνεπεία των ανωτέρω, η UniCredit διεύρυνε τη συμμετοχή της στην Alpha Bank σε ποσοστό που ανήλθε, συνολικά σε περίπου 20%, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Σύμφωνα με τις εδώ χρηματοοικονομικές πηγές, επρόκειτο για συμφωνία αξίας άνω των € 600 εκ., με την εκδηλωθείσα πρόθεση της ι/τράπεζας, υποβολής απαραίτητων αιτημάτων στην ΕΚΤ για την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού της έως 29,9%, , καθώς η UniCredit διατηρεί δικαιώματα απόκτησης δυνητικά 247,918,401 κοινών μετοχών (ήτοι 10,533% του συνόλου).

Οι δύο τραπεζικοί όμιλοι συνεργάζονται, ήδη από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ι/τράπεζα προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου των μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Alpha Bank, που αντιστοιχούσε με το 9% του μετοχικού της κεφαλαίου και κατεγράφη ως η πρώτη άμεση ξένη επένδυση στον ε/τραπεζικό κλάδο, έπειτα από 17 συναπτά έτη απουσίας, λόγω της οικονομικής κρίσης. Είχε προηγηθεί απόκτηση μεριδίου 51% από την UniCredit στην AlphaLife Insurance Company SA, καθώς και απόφαση συγχώνευσης της UniCredit Romania με την Alpha Bank Romania με συνέπεια την δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης -βάσει στοιχείων συνόλου ενεργητικού- τράπεζας στην Ρουμανία.

Η ι/Terna (ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ιταλίας) και ο ΑΔΜΗΕ υπέγραψαν στο πλαίσιο του 2ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Ιταλίας (Ρώμη, 12 Μαΐου 2025) συμφωνία για την κατασκευή νέας διασύνδεσης ρεύματος χωρητικότητας 1.000 MW, μήκους περίπου 300 χλμ και βάθους έως 1,000 μέτρων. Πρόκειται για επέκταση της ήδη υπάρχουσας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια και της περιοχής, καθώς και την ομαλή λειτουργία των υποδομών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του ως άνω Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της συμφωνίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ και TERNA, ύψους περίπου 2,2 δισ. ευρώ, που προβλέπει τον διπλασιασμό της μεταφορικής ικανότητας της υφιστάμενης διασύνδεσης, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σκοπός είναι ο τριπλασιασμός της δυνατότητας διασύνδεσης από 500MW σε 1500 MW. Τόνισε δε τονρόλο της Ελλάδας ως εξαγωγικής χώρας ηλεκτρικής ενέργειας, πρωτίστως από ΑΠΕ και το αμοιβαίο όφελος για τις δυο χώρες από το έργο. Αμφότεροι υπογράμμισαν την ανάγκη όπως οι δυο επιχειρήσεις προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στην υλοποίηση του προγράμματος, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για έργα συνδεσιμότητας. Περαιτέρω κ. Πρωθυπουργός ανέδειξε επιπλέον ευκαιρίες συνεργασίας σε τομέα ενέργειας, όπως τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, για οποία θα μπορούσε να συζητηθεί ένα πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποιώντας ελληνική τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις αποθήκευσης Ιταλίας (Ραβέννα).

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία

Κυριότερες ελληνικές επενδύσεις στην Ιταλία αφορούν στους τομείς της μεταλλοβιομηχανίας (Viohalco Group, ElvalHalcor), της εμπορίας τσιμέντου (TITAN), της εμφιαλώσεως μη αλκοολούχων ποτών (Coca-Cola Hellenic), της εμπορίας γαλακτοκομικών (ΦΑΓΕ), της εμπορίας φαρμάκων (FAMAR), της βιομηχανίας φαρμάκων και καλλυντικών (ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ), της εμπορίας θερμομονωτικών οικοδομικών προϊόντων (Fibran), της βιομηχανίας περιβαλλοντικών συστημάτων (Intralot Italia S.R.L.), των τυχερών παιγνίων (Intralot), των βιομηχανικών ορυκτών (S&Β Βιομηχανικά Ορυκτά Α,Ε, εξαγόρασαν την ιταλική Guido Vincon & Figli), της βιομηχανίας μεταλλουργίας (ΠΥΡΑΜΙΣ), της ασύρματης πρόσβασης και μετάδοσης, τηλεπικοινωνιακού λογισμικού, καθώς και των Internet-of- Things & Smart City λύσεων (Intracom Telecom Italia), των βιομηχανικών εφαρμογών έλξης και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (Sunlight), της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων (Energean). Ο διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων Intracom Telecom γνωστοποίησε την έναρξη δραστηριοτήτων (Ιούνιος 2019) νέας θυγατρικής εταιρείας, της Intracom Telecom Italia, με έδρα τη Μόντσα του Μιλάνου.

Τον Μάιο 2024, η ενεργειακή εταιρεία METLEN (πρώην Mytilineos) δημιούργησε νέα έδρα στο Μιλάνo και σχεδιάζει να επενδύσει €3,3 δισ. σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ιταλία μέσα στην επόμενη τετραετία. Η εταιρία ανακοίνωσε την επέκταση της παρουσίας της στην ι/ενεργειακή αγορά με δύο νέες φωτοβολταϊκές μονάδες σε Carcarello και Tarquinia (Viterbo, Lazio), συνδυασμένης ισχύος 51 MWp και εκτιμώμενης ετήσιας παραγωγής 89 GWh, επαρκούς για την κάλυψη αναγκών 24,700 νοικοκυριών, ενώ ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός project υψηλής προστιθέμενης αξίας, του φωτοβολταίκού πάρκου San Severo στην Περιφέρεια της Puglia. Το έργο, συνολικής αξίας 12 MWp, αναμένεται να παράγει ετησίως 21,97 GWh καθαρής ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 7,846 νοικοκυριών. Σημειώνεται ότι η Metlen διαθέτει ένα δίκτυο στην Puglia 11 φωτοβολταϊκών σταθμών, 4 έργων αποθήκευσης και 3 έργων πράσινου υδρογόνου,

Συνολικά στην Ιταλία, η Metlen διαθέτει χαρτοφυλάκιο 130 έργων, συνολικής ισχύος περί τα 3,7 GW, που εκτείνονται σε 15 από τις 20 Περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, καταγεγραμμένες ελληνικές εταιρείες με παρουσία στη Β. Ιταλία είναι μεταξύ άλλων οι εξής: Όμιλος Βιοχάλκο (εμπόριο μετάλλων), Olympos Italia, Adonis, Neogal Italia (εμπορία
γαλακτοκομικών), όμιλος Γερολυμάτος (Foltene Laboratories, παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών), Όμιλος ΓΕ Δημητρίου (GED Toyotomi Italia, αντιπροσώπευση της εταιρείας στην Ιταλία), Sunlight- Γερμανός, Εnergean P.l.c.. Οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες Famar και Μαϊλης (Siat), που είναι εγκατεστημένες στη Β. Ιταλία, εξαγοράστηκαν την τελευταία διετία από ξένα fund, με αποτέλεσμα να διοικούνται μεν από Έλληνες, αλλά να μην χαρακτηρίζονται πλέον ελληνικές.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Black Friday: Πώς θα κάνετε έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Business

Black Friday: «Οδικός» χάρτης για έξυπνες κι ασφαλείς αγορές
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων
Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Business
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

Κερδίζουν έδαφος τα PL προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Καλύπτουν πλέον το 27,1% της αγοράς

Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Zalando, Vinted, Notino: Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα
Business

Οι ξένες πλατφόρμες «ρίχνουν άγκυρα» στην Ελλάδα

Πλατφόρμες από το εξωτερικό, όπως οι Zalando Vinted Notino, βλέπουν μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο