Οι επενδυτές ομολόγων προσδένονται στον μονόδρομο της τεράστιας επιτυχίας της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το χρέος που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι δύσκολο να αγνοηθεί από τους διαχειριστές κεφαλαίων

Reuters Breakingviews 26.11.2025, 20:00
Οι επενδυτές ομολόγων προσδένονται στον μονόδρομο της τεράστιας επιτυχίας της Τεχνητής Νοημοσύνης
Neil Unmack

Reuters Breakingviews

Οι επενδυτές εταιρικών ομολόγων είναι δεσμευμένοι στην τύχη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Alphabet, η Oracle και η Meta Platforms έχουν αυξήσει τις πωλήσεις ομολόγων φέτος, εν μέρει για να πραγματοποιήσουν τεράστιες επενδύσεις σε τσιπ, κέντρα δεδομένων και λογισμικό για την τροφοδοσία μηχανικής μάθησης. Το χαμηλό χρέος, οι άφθονες ταμειακές ροές και η ταχεία ανάπτυξη σημαίνουν ότι οι πιστωτές μπορεί να είναι στην ευχάριστη θέση να τους χρηματοδοτήσουν, τουλάχιστον προς το παρόν.

Το χρέος που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι δύσκολο να αγνοηθεί από τους διαχειριστές κεφαλαίων. Τα δάνεια και οι πωλήσεις ομολόγων από τεχνολογικούς ομίλους διπλασιάστηκαν στα 700 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με έκθεση της UBS στις 20 Νοεμβρίου. Τα ομόλογα με πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού, που εκδόθηκαν από εταιρείες όπως η Amazon και η μητρική της Google, η Alphabet, έφτασαν τα 190 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, από 105 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο του 2024. Αυτό ισοδυναμεί με λίγο λιγότερο από το 13% του συνολικού όγκου ομολόγων που πωλήθηκαν σε αυτή την κατηγορία.

Ο ταχύς ρυθμός δανεισμού είναι απίθανο να τερματιστεί σύντομα. Οι λεγόμενοι υπερκλιμακούμενοι πάροχοι -Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft και Oracle – θα χρειαστούν χρηματοδότηση περίπου 602 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες το επόμενο έτος, εν μέρει για να συνεχίσουν να αναπτύσσουν λογισμικό cloud ή ικανότητα ανάλυσης δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης με μονάδες επεξεργασίας γραφικών, εκτιμά η CreditSights. Αυτό είναι ένα τρίτο περισσότερο από ό,τι το 2025.

Η άνθηση των ομολόγων θα έχει βαθιά επίδραση στην αγορά εταιρικής πίστης. Το άμεσο ερώτημα είναι εάν οι επενδυτές μπορούν να απορροφήσουν την υπερβολική δανεισμό χωρίς να αυξήσουν το κόστος χρηματοδότησης. Επιπλέον, ορισμένοι υπερεπενδυτές θα έχουν αρχικά ασθενέστερους ισολογισμούς και θα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μερίδιο του ανεξόφλητου χρέους από ό,τι στο παρελθόν, συνδέοντας την ευρύτερη μοίρα της αγοράς εταιρικών ομολόγων με τις διακυμάνσεις της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Για παράδειγμα, το χρέος της Oracle είναι ήδη ένα από τα 5 κορυφαία χαρτοφυλάκια, ανοίγει νέα καρτέλα στο LQD, ένα χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρακολουθεί ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας των ΗΠΑ.

Τέτοιες συγκεντρώσεις χρέους έχουν ανησυχητικά ιστορικά προηγούμενα. Σκεφτείτε την αύξηση του δανεισμού, ιδίως από νεοσύστατες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κατά την άνθηση στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ή την ενθουσιώδη χρηματοδότηση των αγορών από τις εταιρείες εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου πριν η τιμή του μαύρου πετρελαίου καταρρεύσει το 2014. Και τα δύο επεισόδια προκάλεσαν απότομη αύξηση των εταιρικών πτωχεύσεων.

Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι οι αγορές ομολόγων θα χρηματοδοτήσουν τα γιγάντια σχέδια δαπανών των υπερεπενδυτών. Μια σχετικά στάσιμη οικονομία, αν εξαιρέσουμε την φρενίτιδα της Τεχνητής Νοημοσύνης, βοηθάει. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η καθαρή προσφορά εταιρικού χρέους ήταν αρνητική, μετά την ενσωμάτωση των εξαγορών και των πληρωμών τόκων, εκτιμά η BNP Paribas.

Οι επενδυτές ομολόγων που επιθυμούν να αγοράσουν ό,τι χρεόγραφο μπορούν να βρουν, μειώνουν το κόστος δανεισμού. Η μέση απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν αμερικανικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας είναι τώρα μόλις 85 μονάδες βάσης πάνω από το κρατικό χρέος, σύμφωνα με τους δείκτες της ICE Bank of America. Το μέσο ασφάλιστρο πενταετούς διάρκειας είναι περισσότερο από 0,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο.

Η άλλη μεγάλη διαφορά μεταξύ της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης και των προηγούμενων μανιών που τροφοδοτούνται από το χρέος είναι ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες έχουν πολύ μικρό, αν όχι καθόλου, χρέος: Η Microsoft μέχρι στιγμής δεν έχει εκδώσει κανένα ομόλογο το 2025. Οι πέντε υπερκλιμακούμενοι πάροχοι έχουν συνολικό χρέος που ισοδυναμεί με μόλις 0,2 φορές το συνδυασμένο EBITDA τους, μετά την ενσωμάτωση των μισθώσεων και των μετρητών, σύμφωνα με υπολογισμούς της Breakingviews χρησιμοποιώντας δεδομένα της CreditSights.

Εκτός από την Oracle, όλοι απολαμβάνουν υψηλές πιστοληπτικές αξιολογήσεις, με τη Microsoft να εξακολουθεί να έχει την κορυφαία βαθμολογία τριπλού Α. Ακόμα κι αν όλες οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του επόμενου έτους χρηματοδοτούνταν με χρέος, ο συνδυασμός των δανείων των πέντε ομίλων, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων, θα ήταν λίγο πάνω από 1 φορά το EBITDA.

Πράγματι, η βιασύνη στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για τους ομολογιούχους, εάν μπορούν να χρεώνουν περισσότερα για να δανείζουν σε υγιείς και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες. Το κόστος δανεισμού των υπερεπενδυτών έχει αυξηθεί καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αποτιμούν την αύξηση της προσφοράς χρέους και την υψηλότερη μόχλευση.

Το μέσο κόστος ασφάλισης έναντι αθέτησης από την Alphabet, την Amazon, την Meta, τη Microsoft και την Oracle κατά την επόμενη δεκαετία έχει αυξηθεί από 52 μονάδες βάσης πριν από τρεις μήνες σε πάνω από 80 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τις τιμές LSEG για τα credit default swaps, παράγωγα που χρησιμοποιούνται για την κερδοσκοπία της εταιρικής πιστοληπτικής ικανότητας. Τα 10ετή CDS της Oracle έχουν αυξηθεί κατά περίπου 100 μονάδες βάσης. Αλλά με τα έσοδα να αυξάνονται ραγδαία, τα επίπεδα χρέους θα μπορούσαν να μειωθούν με την πάροδο του χρόνου.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα καθαρά έσοδα στην εταιρεία του Larry Ellison θα υπερδιπλασιαστούν στα 128 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2025 και 2028, σύμφωνα με προβλέψεις που συνέταξε η LSEG. Οι αναλυτές της CreditSights εκτιμούν ότι η καθαρή μόχλευσή της, προσαρμοσμένη για μισθώσεις, θα μπορούσε να μειωθεί κάτω από 3 φορές τα EBITDA μέχρι εκείνο το έτος, από 3,4 φορές το τρέχον οικονομικό έτος.

Ωστόσο, η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης συνεπάγεται και πολλούς κινδύνους. Εάν η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας επιβραδυνθεί λόγω απρόθυμων πελατών ή αντίστασης από τους τοπικούς πολεοδόμους, τα έσοδα ενδέχεται να μειωθούν. Η εφαρμογή της έχει επίσης αφήσει ορισμένες εταιρείες εκτεθειμένες σε μια χούφτα μεγάλων παικτών.

Η OpenAI καλύπτει πάνω από το ήμισυ των υπολοίπων υποχρεώσεων απόδοσης της Oracle, μια μέτρηση που καταγράφει τις συμβατικές αλλά όχι ακόμη παραδομένες μελλοντικές πωλήσεις, σύμφωνα με την CreditSights. Ωστόσο, η ομάδα με επικεφαλής τον Sam Altman εξακολουθεί να καίει χρήματα.

Ο κατακλυσμός του χρέους της Τεχνητής Νοημοσύνης βασίζεται επίσης σε κάτι περισσότερο από δημόσια ομόλογα. Τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων όπως τα κέντρα δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια μισθώνονται από τεχνολογικούς ομίλους. Ο δανεισμός του κλάδου από ιδιώτες δανειστές μέχρι στιγμής φέτος ανέρχεται σε 170 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν ισοδύναμος με την έκδοση δημόσιου χρέους επενδυτικής βαθμίδας των ΗΠΑ από τον κλάδο, υπολογίζει η UBS. Οποιαδήποτε πίεση θα μπορούσε να επεκταθεί στις δημόσιες αγορές.

Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να αποφέρουν υψηλών αποδόσεων για τους επενδυτές μετοχών, οι οποίοι θα επωφεληθούν καθώς η τεχνολογία κατακτά ένα αυξανόμενο μερίδιο της παγκόσμιας οικονομίας. Η καλύτερη περίπτωση για τους ομολογιούχους είναι ότι τα επίπεδα χρέους θα παραμείνουν σταθερά ή θα μειωθούν, αλλά οι δανειστές θα εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι εάν τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών απογοητεύσουν.

Επιπλέον, δεν πληρώνονται πολλά για να πάρουν αυτό το στοίχημα. Με εξαίρεση την Oracle, ο υπονοούμενος κίνδυνος αθέτησης των υπερεπενδυτών εξακολουθεί να είναι κοντά ή και κάτω από το επίπεδο μόλις πριν από δύο χρόνια. Οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι σε ένα σενάριο όπου τα έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη απογοητεύουν, η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας έναντι κρατικών τίτλων θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί σε 2 ποσοστιαίες μονάδες, αφήνοντας τους κατόχους του χρέους να υποφέρουν από μεγάλες απώλειες σε χάρτινα ομόλογα.

Τα funds που παρακολουθούν τους δείκτες της αγοράς ομολόγων θα καλύψουν παρόλα αυτά το επερχόμενο κύμα. Ένας αναλυτής εκτιμά ότι η έκδοση από εταιρείες τεχνολογίας θα μπορούσε να φτάσει το ένα τέταρτο των πωλήσεων ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ το 2026. Πολλοί επενδυτές πιστώσεων δεν έχουν άλλη επιλογή από το να προσδεθούν στο rollercoaster της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Reuters Breakingviews
Η γερμανική βιομηχανία μετατρέπεται γρήγορα σε γίγαντα της άμυνας
Reuters Breakingviews

Η γερμανική βιομηχανία μετετράπεται σε γίγαντα της άμυνας

Παραγγελίες αξίας περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξετάζονται από το κοινοβούλιο - Αυτό θα είναι το πρώτο μέρος των 377 δισ. ευρώ που σκοπεύει να δαπανήσει το Βερολίνο

Pierre Briançon
Η θεαματική άνοδος της Nvidia εκπέμπει σήμα αλαζονείας στα VC
Reuters Breakingviews

Το σήμα υπεροψίας της Nvidia στα venture capital

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ακόμη να αποδειχθεί διαφορετική από προηγούμενες περιόδους υπερβολής

Robert Cyran
Οι μειώσεις των δασμών στα τρόφιμα βελτιώνουν επιφανειακά το οικονομικό κλίμα
Reuters Breakingviews

Οι δασμοί στα τρόφιμα και η μπανανόφλουδα Τραμπ

Ο καφές και τα τροπικά φρούτα είναι μόνο ένα ελαφρύ ορεκτικό στο μενού αξιών

Gabriel Rubin
Η διαμάχη Ιαπωνίας-Κίνας ενέχει τον κίνδυνο κλιμάκωσης της επιθετικότητας
Reuters Breakingviews

Η διαμάχη Ιαπωνίας-Κίνας για την Ταϊβάν και ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Η άνοδος της Τακαΐτσι σημαίνει ότι η Ιαπωνία και η Κίνα καθοδηγούνται τώρα από ηγέτες που θεωρούν την ενίσχυση της στρατιωτικής ικανότητας, ύψιστη προτεραιότητα

Hudson Lockett
Η ΑΙ προσθέτει λογική στην επανεφεύρεση του τροχού του πυριτίου
Reuters Breakingviews

Ανακαλύπτοντας ξανά τον... τροχό - Η στρατηγική DIY στα chips

Ένα από τα οφέλη της στρατηγικής «φτιάξ’ το μόνος σου» είναι ότι δίνει στις εταιρείες μεγαλύτερο έλεγχο

Robyn Mak
Η ραγδαία αύξηση στην τιμή μιας μπριζόλας
Financial Times

Η ραγδαία αύξηση στην τιμή μιας μπριζόλας

Το κόστος του βοείου κρέατος έχει αυξηθεί απότομα σε πολλές χώρες φέρνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ σε σύγκρουση με τους κτηνοτρόφους

Susannah Savage
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Walmart αποδεικνύει την άποψη του καπιταλισμού των μετόχων
Reuters Breakingviews

Η Walmart και ο καπιταλισμός... των μετόχων

Οι αντίπαλοι ενός πιο φιλικού καπιταλισμού, θα έκαναν καλά να εξετάσουν την επιτυχία του ΜακΜίλον

Stephen Gandel
Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο