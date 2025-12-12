Χρυσός: Σταθερά σε υψηλό 7 εβδομάδων, κοντά σε ρεκόρ το ασήμι

Οι τιμές του χρυσού παρέμειναν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων την Παρασκευή, υποστηριζόμενες από τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων το επόμενο έτος, μετά την αντίδραση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στις επιθετικές προβλέψεις της αγοράς, ενώ η τιμή του ασημιού παρέμεινε λίγο κάτω από το ρεκόρ της Πέμπτης.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot υποχώρησε κατά 0,3% στα 4.270,89 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:24 GMT, αλλά ήταν σε πορεία για εβδομαδιαία άνοδο 1,8% μετά την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου από τις 21 Οκτωβρίου την Πέμπτη.

Οι τιμές του χρυσού παρέμειναν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων την Παρασκευή, υποστηριζόμενες από τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed το επόμενο έτος

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ υποχώρησαν 0,3% στα 4.302,10 δολάρια.

Το δολάριο ήταν σε πορεία για τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για τους αγοραστές του εξωτερικού.

«Ο χρυσός φαίνεται αρκετά θετικός και οι επενδυτές αντλούν ενδείξεις από το γεγονός ότι η αγορά εξακολουθεί να τιμολογεί δύο μειώσεις επιτοκίων το επόμενο έτος, παρόλο που το διάγραμμα σημείων υποδείκνυε μόνο μία», δήλωσε η αναλύτρια της ANZ, Soni Kumari.

Η Fed προχώρησε στην τρίτη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για φέτος την Τετάρτη, με διχασμένη απόφαση, και οι επενδυτές θεώρησαν τη δήλωση της και τα σχόλια του προέδρου Τζερόμ Πάουλε ως λιγότερο επιθετικά, με αξιωματούχους να υποδεικνύουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω χαλάρωση θα εξαρτηθεί από σαφέστερα σημάδια επιβράδυνσης του πληθωρισμού και χαλάρωσης της αγοράς εργασίας.

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4,5 ετών, αν και η αύξηση αυτή δεν θεωρήθηκε ως ένδειξη σημαντικής επιβράδυνσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, τείνουν να επωφελούνται από περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων, και οι επενδυτές αναμένουν τώρα την έκθεση για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία της πολιτικής της Fed.

Προς εβδομαδιαία άνοδο 9,2% το ασήμι

Η τιμή του αργύρου παρέμεινε σταθερή στα 63,57 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από το ρεκόρ των 64,31 δολαρίων που σημείωσε την Πέμπτη, κατευθυνόμενη προς εβδομαδιαία άνοδο 9,2%.

Οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος, υποστηριζόμενες από τη σταθερή βιομηχανική ζήτηση, τη μείωση των αποθεμάτων και την ένταξη του λευκού μετάλλου στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ.

Οι εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, η φυσική έλλειψη και οι προοπτικές μείωσης των επιτοκίων της Fed είναι υποστηρικτικές, και από τεχνική άποψη υπάρχει μια στρογγυλεμένη βάση που δείχνει προς τα 75 δολάρια για το ασήμι, δήλωσε ο Ajay Kedia, διευθυντής της Kedia Commodities με έδρα τη Βομβάη.

Αλλού, η πλατίνα παρέμεινε σταθερή στα 1.695,06 δολάρια, ενώ το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 1,6% στα 1.507,28 δολάρια. Και τα δύο κατευθύνονταν προς εβδομαδιαία άνοδο.