Αμπέλι: Εκπνέει η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών

Μέχρι τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 θα παραμείνει ανοιχτή η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών με οινοποιήσιμες ποικιλίες στο αμπέλι για το έτος 2025.

Οι δηλώσεις συγκομιδής είναι υποχρεωτικές για όλους τους παραγωγούς οινοστάφυλων είτε αυτοί παραδίδουν την παραγωγή τους στα οινοποιεία, είτε οινοποιούν για λογαριασμό τους και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr).

Παραγωγοί οι οποίοι δεν υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής)

Επίσης υπόχρεοι υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής είναι και οι:

α) οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

β) οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος (φασόν οινοποίηση). Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

γ) οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση έως και του ενός (1) στρέμματος και ανώτατο όριο παραγωγής τα 1700 κιλά σταφύλια. Αυτοί οι αμπελουργοί συμπληρώνουν:

Όταν παράγουν οίνο, στο πεδίο «Προορισμός» την ένδειξη «Ιδία χρήση» και στο πεδίο «Προορισμός σταφυλιών» πληκτρολογούν την ένδειξη «Οίνος».

Όταν οδηγούν τα σταφύλια τους για απόσταξη στο πεδίο «Προορισμός» την ένδειξη «Ιδία χρήση» και στο πεδίο «Προορισμός σταφυλιών» πληκτρολογούν την ένδειξη «Απόσταξη».

Η μηδενική δήλωση συγκομιδής

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής, οπότε και στο αντίστοιχο πεδίο θα συμπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε (π.χ. ανωτέρα βία, μη συγκομιδή για οικονομικούς λόγους, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα και λοιποί λόγοι).

Επίσης μηδενική δήλωση συγκομιδής υποβάλλουν οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν μηδενική παραγωγή λόγω αναδιάρθρωσης ή νέας φύτευσης του αμπελώνα τους.

Για να ισχύει η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει γίνει «Οριστικοποίηση».

Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη δήλωση συγκομιδής του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την υπηρεσία μας διόρθωσή της, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών – παραστατικών.

Παραγωγοί οι οποίοι δεν υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής).