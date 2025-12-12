Real Estate: Κατοικίες σε έλλειψη, επενδυτές σε υπερένταση

Η ελληνική αγορά ακινήτων περνά σε μια νέα φάση. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η πίεση στην προσφορά κατοικιών ,από τα χαμηλά έως τα μεσαία στρώματα, έχει αλλάξει όχι μόνο τις τιμές, αλλά και τη γεωγραφία των επενδύσεων. Η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων δεν αποτελεί πλέον ένα στατιστικό, αλλά μια σκληρή πραγματικότητα για του πολίτες και ταυτόχρονα διαμορφώνει προτεραιότητες, στρατηγικές και αποφάσεις ολόκληρων ομίλων που μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι των ακινήτων

Το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε ένα κύμα real estate επενδύσεων που δεν αφορά απλώς νέα πολυτελή projects, αλλά μια συστηματική στροφή προς την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων, βιομηχανικών ή υποτιμημένων κτιρίων μέσα στις πόλεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το ιστορικό κλωστοϋφαντουργείο «Τεγόπουλος» στη Νέα Φιλαδέλφεια περνά στα χέρια της Prosperity Group, που αναλαμβάνει να το μετατρέψει σε ένα σύγχρονο συγκρότημα μικτής χρήσης. Ένα σύνολο 6.000 τ.μ. που για χρόνια παρέμενε ανενεργό τώρα επιστρέφει στην πόλη, για να γίνει κομμάτι ενός νέου αστικού βιώματος.

Η Prosperity Group προφανώς και είδε και διέγνωσε νωρίς την ανάγκη . Η Αθήνα έχει ανάγκη κατοικίες, ποιοτικούς χώρους εργασίας, μικρά διαμερίσματα για νέες οικογένειες. Κι αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέα πλατεία, νέους κοινόχρηστους χώρους, νέα ζωή σε ένα ολόκληρο τετράγωνο.

Στο ίδιο «κύμα» και η στροφή του ομίλου Μασούτη, ο οποίος πέρα από τα σούπερ μάρκετ, χτίζει πλέον ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Με πάνω από 100 ακίνητα στην κατοχή του και real estate projects που περιλαμβάνουν 110 νέα διαμερίσματα στην Αθήνα, ο όμιλος αξιοποιεί την έλλειψη προσφοράς και μετατρέπει το real estate σε πυλώνα ανάπτυξης. Όταν ένας παραδοσιακός retail όμιλος επενδύει πλέον συστηματικά στην κατοικία, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το στεγαστικό ζήτημα δεν είναι απλώς κοινωνικό. Είναι και επιχειρηματική ευκαιρία.

Την ίδια ώρα, στον Ταύρο, το εμβληματικό εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ αλλάζει ρόλο μετά από δεκαετίες. Εκεί όπου κάποτε φτιάχνονταν παγωτά Boss και Magnum, σχεδιάζονται κατοικίες με θέα στην Ακρόπολη από την εταιρεία MRP του Bart Meijer. Ένας επενδυτής που έχει ήδη υπογράψει πάνω από 1,5 εκατ. τ.μ. έργων στην Ολλανδία στρέφει το βλέμμα του στην Αθήνα, ακριβώς γιατί βλέπει αυτό που και οι κάτοικοι βιώνουν: η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών είναι πλέον τόσο έντονη, που μετατρέπει κάθε εγκαταλειμμένο βιομηχανικό ακίνητο σε χρυσή ευκαιρία.

Δεν είναι όμως μόνο το κενό που προσελκύει τους επενδυτές. Είναι και η απόδοση. Στην Ελλάδα του 0,3% κοινωνικής κατοικίας,όταν η Ολλανδία έχει 30%, η ιδιωτική επένδυση δεν είναι απλώς ευκαιρία, αλλά μονόδρομος για να αυξηθεί το διαθέσιμο στοκ. Γι’ αυτό και βλέπουμε ξένους και εγχώριους ομίλους να ξαναγράφουν τον χάρτη των πόλεωνΤο μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η επενδυτική έκρηξη θα μεταφραστεί και σε πιο προσιτή κατοικία για τα νοικοκυριά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αγορά αλλάζει τάχιστα και οι επενδυτές έχουν καταλάβει πριν από όλους ότι η κατοικία είναι το πολυτιμότερο «νόμισμα» της επόμενης δεκαετίας.Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα: εκεί όπου η πόλη «υποφέρει» από έλλειψη ακινήτων, οι μεγάλοι επενδυτές βρίσκουν τον χώρο να μπουν, να επενδύσουν και να αλλάξουν ολόκληρες γειτονιές. Η Αθήνα μεταμορφώνεται….