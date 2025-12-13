Google: Απευθείας ηχητική μετάφραση στα ακουστικά ήχου με τη βοήθεια της AI

Πιο έξυπνες, πιο φυσικές μεταφράσεις, δημιουργημένες με το Gemini υπόσχεται η Google ανακοινώνοντας την Παρασκευή (12/12) μια ριζική αναβάθμιση για την υπηρεσία «Translate» (beta έκδοση).

Μια νέα δοκιμαστική έκδοση για ζωντανές μεταφράσεις ομιλίας με ακουστικά ήχου

Πλέον, η δημοφιλής εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να ακούν μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στα ακουστικά ήχου τους.

H Google και η μετάφραση

Η νέα αυτή δυνατότητα, η οποία τροφοδοτείται από το ισχυρό μοντέλο AI της εταιρείας (Gemini) υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύουμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε με ανθρώπους που δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα.

Αυτή η νέα εμπειρία διατηρεί τον τόνο, την έμφαση και τον ρυθμό κάθε ομιλητή.

Πρακτικά, αν συνομιλείτε με κάποιον που μιλάει με ενθουσιασμό ή ανησυχία, η φωνή που θα ακούτε στα ακουστικά σας θα μεταφέρει αυτό το συναίσθημα, κάνοντας τη συζήτηση να μοιάζει πολύ πιο φυσική και λιγότερο «μηχανική».

Σε αντίθεση με παλαιότερες απόπειρες που απαιτούσαν συγκεκριμένο hardware (όπως τα Pixel Buds), η νέα λειτουργία του Google Translate λειτουργεί με οποιοδήποτε ζευγάρι ακουστικών, είτε είναι ενσύρματα είτε Bluetooth.

Η διαδικασία είναι απλή:

Συνδέετε τα ακουστικά σας στο smartphone.

Ανοίγετε την εφαρμογή Google Translate.

Επιλέγετε τη λειτουργία «Live Translate».

Στρέφετε το μικρόφωνο του κινητού προς τον ομιλητή.

Η νέα λειτουργία ξεκίνησε να διατίθεται (12 Δεκεμβρίου 2025) σε χρήστες Android. Το λανσάρισμα ξεκινά από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και την Ινδία. Όσον αφορά την υποστήριξη γλωσσών, η δυνατότητα ακρόασης σε πραγματικό χρόνο σε περισσότερες από 70 γλώσσες.