Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Χαλί… για επενδύσεις στην Ελλάδα και από τον ίδιο τον Τραμπ στρώνει η κυβέρνηση.

Μετά την έλευση της αμερικανικής «Big Oil» Chevron, η κυβέρνηση επιδιώκει να φέρει για επενδύσεις στην Ελλάδα και την «Trump Organization». Πρόκειται για τoν επιχειρηματικό βραχίονα των δραστηριοτήτων της οικογένειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Και η Trump Organization δείχνει ζεστό ενδιαφέρον, αναφέρουν πηγές, για επενδύσεις στο ελληνικό real estate.

Ουρανοξύστες με γραφεία και κατοικίες και γκολφ

Ο Σταύρος Παπασταύρου στη διάρκεια της επίσκεψης του στις αρχές της περασμένης εβδομάδας στη Σαουδική Αραβία συναντήθηκε με τον δευτερότοκο γιο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Έρικ Τραμπ. Είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization.

H Trump Organization ιδρύθηκε το 1923 (ως Elizabeth Trump & Son) και εδρεύει στον Trump Tower στη Νέα Υόρκη. Μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη προεδρική θητεία τα ηνία της εταιρείας έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. και ο Έρικ Τραμπ. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα ποικίλο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο πολυτελών περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών στους τομείς των ακινήτων και του τουρισμού, του αθλητισμού, του λιανικού εμπορίου, των ΜΜΕ, τηλεπικοινωνιών και κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, ο Σταύρος Παπασταύρου συναντήθηκε κατ’ ίδιαν με τον Έρικ Τραμπ. Οι συζητήσεις Παπασταύρου με Έρικ Τράμπ περιστράφηκαν στο επενδυτικό ενδιαφέρον της Trump Organization για την Ευρώπη. Ο Έλληνας υπουργός, λένε οι πληροφορίες, ενημέρωσε τον αντιπρόεδρο της εταιρείας για τις επενδυτικές ευκαιρίες στο ελληνικό real estate.

Οι επενδύσεις που κάνει η εταιρεία Τραμπ επικεντρώνονται κυρίως στην κατασκευή πύργων (ουρανοξυστών) με γραφεία και κατοικίες αλλά και σε εγκαταστάσεις γκολφ με παραθεριστικές κατοικίες.

Πηγές του ΟΤ, θέλουν την Trump Organization να δείχνει ενδιαφέρον για επενδύσεις στο Ελληνικό που τρέχει η Lamda Development, ενώ άλλες πληροφορίες θέλουν στελέχη της εταιρείας να βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα διερευνώντας από κοντά πιθανές ευκαιρίες για επενδύσεις. Οι όποιες επαφές ξεφεύγουν πλέον από τα κυβερνητικά όρια και εντοπίζονται πλέον με συγκεκριμένους επιχειρηματίες.

Οι επενδύσεις της Trump Organization στη Σαουδική Αραβία

Η Trump Organization διατηρεί εκτεταμένους και επεκτεινόμενους επιχειρηματικούς δεσμούς στη Σαουδική Αραβία, κυρίως μέσω συμφωνιών αδειοδότησης ακινήτων υψηλού προφίλ και συνεργασιών με οντότητες που συνδέονται με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου η Dar Global, σε συνεργασία με την Trump Organization ανακοίνωσαν στη Σαουδική Αραβία την υλοποίηση δύο μεγάλων έργων του με την επωνυμία «Trump», συνολικής αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις πόλεις Ριάντ και Τζέντα, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να διαφοροποιήσει την οικονομία της στο πλαίσιο του Vision 2030 και να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις ανοίγοντας για πρώτη φορά στην ιστορία την ιδιοκτησία ακινήτων σε ξένους επενδυτές.

Η Dar Global, είναι μία διεθνής εταιρεία ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων με έδρα το Ντουμπάι, η οποία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του London Stock Exchange (LSE). Η εταιρεία δημιουργήθηκε ως ο διεθνής βραχίονας της Dar Al Arkan Real Estate Development PJSC, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στη Σαουδική Αραβία. «Ομπρέλα» όλων αυτών είναι η Quara Holding, μία σημαντική επενδυτική εταιρεία χαρτοφυλακίου με βάση τη Σαουδική Αραβία, που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς όπως realestate, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τεχνολογία, και ψηφιακές λύσεις.

Η Quara Holding ιδρύθηκε το 1994 με στόχο να δημιουργήσει ένα στρατηγικό οικοσύστημα επενδύσεων που συνδέει τις βιομηχανίες ακινήτων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τεχνολογίας.

Οι υπογραφές με τη Chevron για επενδύσεις στους υδρογονάνθρακες

Η ελληνική κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν επιδιώκει τον σφιχτό επενδυτικό εναγκαλισμό… όχι μόνο με τα αμερικανικά επιχειρηματικά συμφέροντα αλλά και με τις μπίζνες του ίδιου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έτσι, η νέα προσπάθεια της είναι να ανοίξει πόρτα στην Ελλάδα και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες Τραμπ.

Κι ενώ οι επενδύσεις από την Trump Organization βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Chevron στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες περνούν στο επόμενο στάδιο.

Μετά την έγκριση των τεσσάρων συμβάσεων παραχωρήσεων από το ελεγκτικό συνέδριο, οι πληροφορίες θέλουν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αναζητά ημερομηνία για την υπογραφή των συμβάσεων στην Αθήνα ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο, τη Chevron και τον εταίρο της, την HELLENiQ ENERGY.

Πηγές θέλουν η σχετική τελετή να πραγματοποιείται στην Αθήνα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Αναζητείται η κατάλληλη ημερομηνία για την έλευση εκπροσώπων της Chevron ώστε να πέσουν οι υπογραφές. Στη συνέχεια οι συμβάσεις για τις έρευνες στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια Κρήτη I» και «Νότια Κρήτη II» θα πάρουν το δρόμο προς κύρωση από τη Βουλή.