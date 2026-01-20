«Ήλιος»: Το εμβληματικό ξενοδοχείο της Αθηναϊκής Ριβιέρας ξαναζωντανεύει μετά από 50 χρόνια 

Τι προβλέπει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ξενοδοχείο «Ήλιος» - Μετατρέπεται σε 5άστερη μονάδα 

Τουρισμός 20.01.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στο 36ο χλμ της Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου, ένα εγκαταλειμμένο για δεκαετίες ξενοδοχείο αναβιώνει, με το πρώτο βήμα να είναι η δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Το εμβληματικό πρώην «Ήλιος» μετατρέπεται σε υπερσύγχρονο πεντάστερο resort, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις των τελευταίων ετών στην παραλία Αλθέα, του Δήμου Κρωπίας.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ το νέο συγκρότημα που αναβιώνει ο όμιλος HIG Capital μέσω της Ella Resorts και της «HELIOS 2 Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε», θα διαθέτει 339 δωμάτια και 805 κλίνες, διαμορφωμένα σε πολυτελή bungalows, σουίτες, ιδιωτικά δωμάτια με πισίνες και βοηθητικές εγκαταστάσεις υψηλής κατηγορίας.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεγάλες κεντρικές πισίνες, εστιατόρια, χώρους αναψυχής, κέντρο ευεξίας και εκτεταμένους κήπους που κατεβαίνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα.

Το Ήλιος και τα σχέδια για υπόγεια διάβαση

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε τρία γεωτεμάχια συνολικής έκτασης 64.779,19 τ.μ., εκ των οποίων τα τμήματα Α, Β και Γ χωρίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου και την οδό Κέκροπος. Το παραλιακό γεωτεμάχιο Α φιλοξενεί τον πυρήνα δραστηριοτήτων κοντά στην ακτογραμμή, ενώ το Β και Γ ανεβαίνουν προς τον λόφο, δημιουργώντας ενιαία λειτουργική διάταξη.

Ηλιος ξενοδοχειο

Για τη διασύνδεση των τριών τμημάτων προβλέπονται πρωτότυπες λύσεις: γέφυρα 20 μέτρων μεταξύ των γεωτεμαχίων Β και Γ, κοινόχρηστος ανελκυστήρας και σκάλα, καθώς και σχεδιαζόμενη υπόγεια διάβαση πεζών και οχημάτων τύπου club carts, η οποία θα επιτρέπει απρόσκοπτη πρόσβαση από τα δωμάτια στην παραλία χωρίς διάσχιση της λεωφόρου. Η υπόγεια διάβαση δεν αποτελεί μέρος της τρέχουσας αδειοδότησης αλλά θα εξεταστεί ξεχωριστά σε επόμενο στάδιο.

Η ιστορία του Ήλιος που ξεκίνησε στα 70s

Το υπό μελέτη ξενοδοχειακό συγκρότημα κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’70, αλλά παρέμεινε ημιτελές. Έχει υλοποιηθεί ο φέρων οργανισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων χωρίς ωστόσο αυτά να έχουν ολοκληρωθεί. Έτσι, απαιτούνται εργασίες αποπεράτωσης – ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και οι λοιπές διαμορφώσεις των εξωτερικών χώρων. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή υπόγειας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), η οποία θα επεξεργάζεται τα αστικά λύματα από τη λειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση και λειτουργία ενεργειακού συστήματος θέρμανσης ή και ψύξης των χώρων μέσω γεωθερμίας.

Το ημιτελές ξενοδοχείο στην παραλία της Αλθέας, στην παραλιακή ζώνη της Αθήνας, το απέκτησε ο όμιλος HIG Capital, από την Eurobank τον Οκτώβριο του 2023, με το τίμημα της συμφωνίας να ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ. Η επένδυση ανακατασκευής του θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί, από το 2028 που θα ολοκληρωθεί, όλο τον χρόνο, με προσωπικό που εκτιμάται ότι θα φτάνει τα 200 άτομα. Ωστόσο δεν παύει η πληρότητα του να κυμαίνεται ανάλογα την εποχή από 10% τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο μέχρι 100% τον Ιούλιο, όπως αναφέρεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και ο τουρισμός

Η λειτουργία ενός τέτοιου μεγέθους ξενοδοχείου μεταφράζεται και σε σημαντικό ενεργειακό αποτύπωμα: υπολογίζεται ότι οι συνολικές ετήσιες ανάγκες θα φτάνουν περίπου τις 4,5 GWh ηλεκτρικής κατανάλωσης, ενώ η επιχείρηση υιοθετεί σχεδιασμό μειωμένης ενεργειακής χρήσης, με συστήματα επαναχρησιμοποίησης υδάτων και εναλλακτικών λύσεων θέρμανσης.

Με την επανεκκίνηση του ξενοδοχείου, η Αθηναϊκή Ριβιέρα αποκτά ένα ακόμη ισχυρό πόλο έλξης για ελληνικό και ξένο τουρισμό.

