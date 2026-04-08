IATA: Η ανάκαμψη στα καύσιμα αεροσκαφών θα αργήσει

Μήνες θα χρειαστούν για να ανακάμψει η προσφορά καυσίμων αεροσκαφών, ακόμη και αν το Ιράν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, δεδομένων των διαταραχών στην ικανότητα διύλισης της Μέσης Ανατολής δήλωσε, την Τετάρτη, ο επικεφαλής της IATA που εκπροσωπεί τις παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες.

Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν, η οποία υπόκειται στην άμεση και ασφαλή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, το οποίο κανονικά μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ο Γουίλι Γουόλς, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Σιγκαπούρη ότι ενώ αναμένει πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών είναι πιθανό να παραμείνει ελαφρώς αυξημένο λόγω των επιπτώσεων στα διυλιστήρια.

«Εάν επαναλειτουργήσει και παραμείνει ανοιχτό, νομίζω ότι θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψει εκεί που χρειάζεται η προσφορά, δεδομένης της διαταραχής της δυναμικότητας διύλισης στη Μέση Ανατολή, η οποία αποτελεί κρίσιμο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς προϊόντων διύλισης, και όχι μόνο καυσίμων αεριωθούμενων για άλλα προϊόντα», δήλωσε ο Γουόλς.

H IATA δεν βλέπει μείωση ταχεία κόστους των καυσίμων παρά τη μείωση τιμών πετρελαίου

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ασία έχουν μειώσει τις πτήσεις, μεταφέρουν επιπλέον καύσιμα από τα αεροδρόμια-βάσεις και έχουν προσθέσει στάσεις ανεφοδιασμού, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει την προσφορά καυσίμων αεριωθούμενων, αυξάνοντας την πίεση σε μια βιομηχανία που έχει ήδη πληγεί από τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεριωθούμενων.

Ο πόνος μέχρι στιγμής είναι εντονότερος σε αγορές με χαμηλότερο εισόδημα, εξαρτώμενες από τις εισαγωγές, όπως το Βιετνάμ, η Μιανμάρ και το Πακιστάν, αφού η Κίνα και η Ταϊλάνδη σταμάτησαν τις εξαγωγές καυσίμων αεριωθούμενων και η Νότια Κορέα τις περιόρισε στα επίπεδα του περασμένου έτους.

Εάν το αργό πετρέλαιο αρχίσει να ρέει ξανά, τότε «θα ήθελα να πιστεύω» ότι η Κίνα, καθώς και η Νότια Κορέα, θα ξαναρχίσουν τις εξαγωγές προϊόντων διύλισης, δήλωσε ο Γουόλς.

«Επομένως, υπάρχει διαθέσιμη (δυνατότητα διύλισης) μόλις τεθεί σε κυκλοφορία το αργό πετρέλαιο, αλλά θα χρειαστεί λίγος χρόνος, και με την αυξημένη εξάπλωση των ρωγμών όπως είναι, νομίζω ότι αυτό παρέχει κίνητρο στα διυλιστήρια να αυξήσουν την παραγωγή καυσίμου αεριωθούμενων», δήλωσε ο Γουόλς.