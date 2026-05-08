Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026.

Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών.

Μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στα τρόφιμα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να «ξεφουσκώσει».

Ο πληθωρισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μεγαλύτερη πίεση άσκησε το κόστος των μεταφορών, το οποίο αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο.

Άλμα καταγράφηκε στο πετρέλαιο κίνησης (+32,4% σε ετήσια βάση), στη βενζίνη (+17,1%) και άλλου είδους καύσιμα (+42,4%). Αυξημένο κατά 18,6% ήταν και το κόστος μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

Το κόστος των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σημείωσε αύξηση 4,4%, με τις τιμές του μοσχαριού να ανεβαίνουν κατά 19,2%, σε αρνί και κατσίκι κατά 13,3%, σε μαργαρίνη και φυτικά έλαια κατά 11,6%, μεταξύ άλλων.

Ισχυρές ανατιμήσεις διατηρήθηκαν και στα ενοίκια με ετήσιο ρυθμό 7,6%, με την επισκευή και συντήρηση κατοικιών στο 7,3%.

Στον κλάδο της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ήταν αυξημένες κατά 53,2% ετησίως τον Απρίλιο, του φυσικού αερίου κατά 19,3% και του ηλεκτρισμού κατά 14%.

Σύγκριση Απριλίου 2026 με Απρίλιο 2025

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 5,4% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 4,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο ελαιόλαδο.

• 1,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

• 2,0% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 13,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

• 0,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: έπιπλα-διακοσμητικά είδη-τάπητες, οικιακές συσκευές και επισκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 1,2% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 10,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,0% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 6,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία.

• 3,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

• 1,2% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 2,2% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Το σοκ της ακρίβειας

Ολα δείχνουν πως το σοκ της ακρίβειας δεν θα είναι στιγμιαίο. Ακόμη κι αν η γεωπολιτική ένταση εκτονωθεί, η «ουρά» των ανατιμήσεων θα συνεχίσει να επηρεάζει την αγορά, δοκιμάζοντας τις αντοχές καταναλωτών και επιχειρήσεων. Και θέτοντας νέα διλήμματα στην κυβέρνηση για τους τρόπους ανακούφισης των νοικοκυριών.

Η αίσθηση που εκπέμπεται είναι πως σουπερμάρκετ και προμηθευτές τηρούν στάση αναμονής, με την ελπίδα πως σύντομα θα υπάρξει λευκός καπνός και τα εμπλεκόμενα μέρη θα σημάνουν τη λήξη της πολεμικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τα τρόφιμα παραμένουν η βασική πηγή πίεσης για τα νοικοκυριά, παρά την έντονη αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Το 40% των καταναλωτών θεωρεί ότι τα τρόφιμα είναι η μεγαλύτερη επιβάρυνση σήμερα, έναντι 34% για την ενέργεια και 21% για τα καύσιμα.