Πληθωρισμός: Στο 4,6% στην Ελλάδα, στην 3% στην ευρωζώνη τον Απρίλιο

Στο 4,6% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο -έναντι 3,1% τον Μάρτιο- και στο 3% στην ευρωζώνη -από 2,6% τον Μάρτιο-, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που πυροδοτεί μια σειρά από ανατιμήσεις, αρχής γενομένης από τα καύσιμα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Οσον αφορά τις παραμέτρους που πυροδότησαν την άνοδο του πληθωρισμού, στην ευρωζώνη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή, ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (10,9%, έναντι 5,1% τον Μάρτιο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (3,0%, έναντι 3,2% τον Μάρτιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά (2,5%, έναντι 2,4% τον Μάρτιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, έναντι 0,5% τον Μάρτιο).

Τα νέα στοιχεία διαμορφώνουν πιο ξεκάθαρο τοπίο για την ΕΚΤ στο μέτωπο του πληθωρισμού, που είναι από τις καίριες παραμέτρους που θα κρίνουν την επόμενη απόφαση για τα επιτόκια.

Οπως είπε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας τις προηγούμενες μέρες στην ετήσια δεξίωση του Συνδέσμου Γερμανικών Τραπεζών, η διάρκεια της αναταραχής και η πιθανή επίδραση των τιμών της ενέργειας στον ευρύτερο πληθωρισμό περιπλέκουν το έργο της ΕΚΤ.

Η Σιδηρά Κυρία της ΕΚΤ εξήγησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη αβεβαιότητα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

«Όταν οι ιστορικοί θα ανατρέξουν σε αυτή την περίοδο, αυτό που θα ξεχωρίσουν είναι η απόλυτη αμείλικτη φύση της.» τόνισε «Μια πανδημία που συμβαίνει μία φορά σε κάθε γενιά, ακολουθούμενη από έναν χερσαίο πόλεμο στην ήπειρό μας, ακολουθούμενη από τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων 50 ετών, ακολουθούμενη από τις πιο ριζικές αυξήσεις τιμών από τη δεκαετία του 1930.»