Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων

Με βελτιωμένους όρους διατίθενται τους τελευταίους μήνες αρκετά αποταμιευτικά προγράμματα, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, λογαριασμοί πρώτης ζήτησης, αλλά και αμοιβαία κεφάλαια προκαθορισμένης διάρκειας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την όξυνση του ανταγωνισμού στον κλάδο, κυρίως από μη συστημικές τράπεζες που επιδιώκουν την προσέλκυση νέων πελατών, όσο και με την άνοδο του κόστους χρήματος, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των προσδοκιών για ένα νέο κύκλο αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής.

Όπως και να έχει, τα νέα είναι καλά για τους συντηρητικούς αποταμιευτές που επιζητούν με μηδενικό ή πολύ χαμηλό ρίσκο ένα εύλογο εισόδημα από τα χρήματά τους.

Οι νέες προσφορές από τις τράπεζες

Το λανσάρισμα νέων προσφορών για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές.

Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες καταγράφονται τα εξής:

– Προθεσμιακές καταθέσεις

Τράπεζες με μικρότερα μερίδια στην ελληνική αγορά προσφέρουν επιτόκια που φτάνουν έως και το 2% αποκλειστικά σε νέους πελάτες ή σε υφιστάμενους που θα μεταφέρουν φρέσκα κεφάλαια στους λογαριασμούς τους.

Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, μιας και κινούνται στα επίπεδα με τα οποία τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα δανείζονται από τις αγορές.

Στόχο των εν λόγω ενεργειών αποτελεί η προσέλκυση καταθετών με ρευστά διαθέσιμα και καλό πιστοληπτικό προφίλ, για την εν συνεχεία προώθηση άλλων υπηρεσιών, επενδυτικών, ασφαλιστικών ή χρηματοδοτικών.

– Ανοιχτοί λογαριασμοί

Πολύ υψηλά επιτόκια έχουν αρχίσει να προσφέρουν οι τράπεζες και μέσω λογαριασμών πρώτης ζήτησης, δηλαδή προϊόντων που επιτρέπουν τις αναλήψεις οποτεδήποτε.

Ο λόγος γίνεται είτε για αποταμιευτικά προγράμματα, χωρίς ωστόσο καμία δέσμευση ή για πλήρως λειτουργικά προϊόντα, που συνδέονται με χρεωστική κάρτα.

Μπορεί να είναι διαθέσιμα στο σύνολο της πελατείας μίας τράπεζας ή να αφορούν καταθέτες με συγκεκριμένα ηλικιακά / επαγγελματικά χαρακτηριστικά.

Ενδέχεται δε σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδέονται με άλλα προγράμματα συστηματικής αποταμίευσης.

Όπως και να έχει, σήμερα είναι διαθέσιμα στην εγχώρια αγορά για όλους προϊόντα πρώτης ζήτησης με απόδοση 1% – 1,15% χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

Ταυτόχρονα διατίθενται προγράμματα με επιτόκια ως 3% υπό όρους.

– Αμοιβαία κεφάλαια

Οι τράπεζες συνεχίζουν το λανσάρισμα ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων προκαθορισμένης διάρκειας (target maturity).

Πρόκειται για προϊόντα που λόγω της επενδυτικής στρατηγικής που εφαρμόζουν οι διαχειριστές τους, υπόσχονται συγκεκριμένα επίπεδα απόδοσης για ορισμένη διάρκεια.

Κατά τη φάση αύξησης των επιτοκίων του ευρώ, τα εν λόγω προϊόντα προωθούνταν με την υπόσχεση για ετήσιο όφελος της τάξης του 3,50% – 4%.

Μετά την υποχώρηση του κόστους χρήματος η ανταμοιβή αναπροσαρμόστηκε στη ζώνη του 1,5% – 2%, περιορίζοντας την ελκυστικότητα των εν λόγω λύσεων.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ωστόσο αναζωπύρωσε τις πληθωριστικές πιέσεις, φέρνοντας πιο κοντά μία αύξηση των παρεμβατικών δεικτών της ΕΚΤ.

Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, επιτρέποντας στους επαγγελματίες διαχειριστές να δημιουργήσουν λύσεις με καλύτερους όρους.

Έτσι, βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες αμοιβαία κεφάλαια που υπόσχονται αποδόσεις έως και 3% σε ετησιοποιημένη βάση.

Η απάντηση από τις ελληνικές τράπεζες

Στους συστημικούς ομίλους, τα μερίδια των οποίων εποφθαλμιούν οι μικρότεροι του εγχώριου συστήματος, δεν βλέπουν προς ώρας μεγάλη κινητικότητα στην καταθετική τους βάση.

Οι όποιες εκροές από πελάτες τους που μεταφέρουν καταθέσεις σε μικρότερα πιστωτικά ιδρύματα είναι απολύτως ελεγχόμενες και δεν υπάρχει ανάγκη προς ώρας για μία αύξηση των αποδόσεων στις προθεσμιακές καταθέσεις, που θα επιδρούσε αρνητικά στην οργανική τους κερδοφορία.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο παροχών και κινήτρων για να κρατήσουν το πελατολόγιό τους ή να το αυξήσουν με στοχευμένο τρόπο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα προνόμια σε συνταξιούχους ή εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, αλλά και σε νέους ανθρώπους, τα οποία μπορεί να αφορούν όλο το φάσμα των προϊόντων, καταθετικών, χορηγικών ή καρτικών.

Από την άλλη, βελτιώνουν, ανάλογα με τις τάσεις στις αγορές, τις αποδόσεις που υπόσχονται μέσω των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων.