Βιομηχανία: Αύξηση 27,4% στον κύκλο εργασιών τον Μάρτιο

Άνοδο 27,4% σημείωσε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Μάρτιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 27,4% έναντι μείωσης 5,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 34,0%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του

δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,8%, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ετήσια σύγκριση για τη βιομηχανία

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 27,4% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 27,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

• Αύξηση κατά 12,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 35,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

• Αύξηση κατά 23,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

Η εγχώρια αγορά

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 23,2% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 23,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών.

• Αύξηση κατά 14,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε η μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Εξωτερική αγορά

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 35,4% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 35,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

• Αύξηση κατά 10,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των επιμέρους δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 41,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

• Αύξηση κατά 30,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.