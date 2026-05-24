Πετρέλαιο: Αυξάνεται η παραγωγή στις ΗΠΑ – Προβλέψεις για υψηλά κέρδη εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Αυξάνουν την παραγωγή πετρελαίου πολλές αμερικανικές εταιρείες, προκειμένου να επωφεληθούν από την ενεργειακή κρίση, προσδοκώντας ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν ψηλά για αρκετό καιρό ακόμα.

Εταιρείες όπως η Diamondback που εξορύσσει πετρέλαιο στη λεκάνη της Πέρμιας στο Τέξας και η εταιρεία εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου Continental Resources δήλωσαν ότι επεκτείνουν τις γεωτρήσεις, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40%, σε περίπου 100 δολάρια ανά βαρέλι, λόγω της πρότερης σύραξης ΗΠΑ – Ιράν.

Ο Χάρολντ Χαμ, ιδιοκτήτης της Continental, δήλωσε στους Financial Times ότι σχεδίαζε να αυξήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά περίπου 300 εκατ. δολάρια, φτάνοντας στα 2,8 δισ. δολάρια ως το 2026, απαντώντας έτσι στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

«Είχαμε μια κάποια ευελιξία να προχωρήσουμε σε καλύτερες κινήσεις, στην περίπτωση που οι τιμές της αγοράς βελτιώνονταν. Για την εταιρεία μας αυτό είναι υπολογίσιμο και ενδεικτικό για το πού βρισκόμαστε σήμερα», δήλωσε ο Hamm σε συνέντευξή του. «Δεν περιμένουμε οι τιμές να επιστρέψουν στο σημείο που ήταν πριν από τον πόλεμο με το Ιράν».

Η πρόσφατη εξέλιξη σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στη στρατηγική της Continental.

Μόλις τον Ιανουάριο η εταιρεία είχε δηλώσει ότι θα σταματούσε τις νέες γεωτρήσεις στη Βόρεια Ντακότα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 60 δολάρια.

Ο Hamm δήλωσε ότι επανεξετάζει τώρα την απόφαση αυτή λόγω της απότομης αύξησης στο πετρέλαιο.

Πετρέλαιο: Αυξήσεις κεφαλαιουχικών δαπανών και γεωτρήσεων

Οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου που είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο αύξησαν τις προβλέψεις τους για κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος κατά 490 εκατ. δολάρια στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου σε σύγκριση με τις προβλέψεις που εκδόθηκαν πριν από τρεις μήνες, δήλωσε η Enverus, εταιρεία συμβούλων ενέργειας.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου ως σήμερα άνοιξαν 18 νέες εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου, ανεβάζοντας το σύνολο σε 425, ενόσω η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent βρίσκεται περίπου στα 75 δολάρια ανά βαρέλι το 2027.

«Η τιμή αυτή είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους παραγωγούς πετρελαίου και τους επέτρεψε να αξιοποιήσουν πρόσθετα κεφάλαια», είπε στους FT ο Alex Ljubojevic, επικεφαλής ανάλυσης προσφοράς στην Enverus.

Υψηλά κέρδη για πετρελαιοπαραγωγούς

Η απόφαση για αύξηση των γεωτρήσεων έρχεται μετά τις εκκλήσεις του Τραμπ προς τους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή τους, ως απάντηση στην παγκόσμια κρίση εφοδιασμού, η οποία έχει αυξήσει τις εγχώριες τιμές της βενζίνης και έχει πλήξει τα ποσοστά αποδοχής του προέδρου.

Από την άλλη πλευρά, μια μέτρια επέκταση των γεωτρήσεων στις ΗΠΑ δεν μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια 12 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ανά ημέρα μέσω των Στενών.

Μέχρι πρόσφατα, οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες ήταν επιφυλακτικές ως προς την επέκταση της παραγωγής τους. Υπήρχε διάχυτη ανησυχία ότι η εκρηκτική άνοδος των τιμών θα μπορούσε να… ξεφουσκώσει πολύ γρήγορα μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία.

Την αλλαγή πορείας ενδεχομένως σήμανε το «πράσινο φως» που έδωσε η Blackrock στις αρχές Μαΐου για περαιτέρω επεκτάσεις στις πλατφόρμες γεώτρησης.

Αάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές και φτάσουν κατά μέσο όρο τα 100 δολάρια το βαρέλι φέτος, τότε οι Αμερικανοί παραγωγοί αναμένεται να δουν ώθηση στις ταμειακές ροές τους κατά 63,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με μοντελοποίηση της εταιρείας ενεργειακής έρευνας Rystad.