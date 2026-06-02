Wall Street: Μικτά πρόσημα μετά τα νέα ιστορικά υψηλά  

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μικτά πρόσημα κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, διορθώνοντας ελαφρώς από τα ιστορικά υψηλά στα οποία βρίσκονται, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν και τις κινήσεις των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,24% στις 51.203 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,11% στις 7.591 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,28% στις 27.010 μονάδες.

Οι τίτλοι στη Wall Street

Σε επίπεδο τίτλων, η Alphabet δέχεται πιέσεις άνω του 2%, μετά την ανακοίνωση σχεδίου άντλησης 80 δισ. δολαρίων μέσω διάθεσης μετοχών για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται επένδυση 10 δισ. δολαρίων από την Berkshire Hathaway.

Ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge χαρακτήρισε την εξέλιξη «τελικά αρνητική», σημειώνοντας ότι εάν «το ισχυρότερο επιχειρηματικό μοντέλο στην ιστορία του καπιταλισμού, από πλευράς κλίμακας, ανάπτυξης, περιθωρίων κέρδους και ταμειακών ροών, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την τεχνητή νοημοσύνη από τις δικές του δραστηριότητες, τότε ποιος μπορεί;».

Οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο

Ωστόσο, οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο περιορίστηκαν χάρη στην άνοδο άνω του 1% της Nvidia. Ισχυρό ράλι καταγράφει και η Hewlett Packard Enterprise, με τη μετοχή να εκτινάσσεται κατά περίπου 25%, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για το σύνολο της χρήσης και την αισιόδοξη εκτίμηση για το τρέχον τρίμηνο.

Σημαντικά κέρδη, άνω του 21%, σημειώνει και η Marvell Technology, μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Jensen Huang, ότι η εταιρεία ημιαγωγών θα μπορούσε να εξελιχθεί στην επόμενη εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Όταν ένα υπολογιστικό πρόβλημα διασπάται σε πολλά επιμέρους τμήματα και κατανέμεται σε ολόκληρο το κέντρο δεδομένων, αυτό που απαιτείται είναι η διασύνδεση. Γι’ αυτόν τον λόγο η Marvell είναι τόσο κρίσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Huang.