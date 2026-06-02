AI PC: Τι είναι τα PC τεχνητής νοημοσύνης που προωθούν Nvidia και Microsoft

Οι δύο εταιρείες ανέπτυξαν από κοινού έναν επεξεργαστή για υπολογιστές Windows που μπορεί να τρέχει τοπικά λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης

Tεχνητή νοημοσύνη 02.06.2026, 17:06
O νέος επεξεργαστής για PC που προέκυψε από πολυετή συνεργασία της Nvidia με τη Microsoft «επανεφευρίσκει» τους προσωπικούς υπολογιστές για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, λένε οι δύο εταιρείες, καθώς αρκετοί χρήστες προτιμούν να τρέχουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και AI agents τοπικά, αντί στο cloud.

Το τσιπ RTX Spark που παρουσίασε τη Δευτέρα η Nvidia, σχεδιασμένο για υπολογιστές Windows, συνδυάζει στην ίδια επιφάνεια την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU, τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) και την ενοποιημένη μνήμη RAM, μια προσέγγιση που ακολουθεί και η Apple με τα τσιπ της σειράς M.

Διαθέτει επίσης «μονάδα νευρικής επεξεργασίας» (NPU), η οποία μπορεί να τρέχει λειτουργίες ΑΙ που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα.

Εφόσον διαθέτει αρκετή μνήμη, ένας υπολογιστής ΑΙ μπορεί να τρέχει ακόμα και chatbot, αντί να βασίζεται σε υπηρεσίες νέφους όπως το ChatGPT και το Claude. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ, μια διαδικασία που απαιτεί μεγάλους υπολογιστικούς πόρους και συνήθως εκτελείται σε data center.

Τα AI PC τρέχουν «πράκτορες ΑΙ»

Τα AI PC μπορούν επίσης να τρέχουν «πράκτορες ΑΙ», ή AΙ agents, προγράμματα που εκτελούν αυτόνομα σύνθετες εργασίες πολλαπλών βημάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το OpenClaw, ένας πράκτορας ανοιχτού κώδικα που γνωρίζει μεγάλη απήχηση στην Κίνα, παρά τις προειδοποιήσεις για κίνδυνο απώλειας αρχείων και διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Το OpenClaw, το οποίο συνήθως τρέχει σε ξεχωριστό, δικό του υπολογιστή, τόνωσε τη ζήτηση για υπολογιστές MacMini.

Το ίδιο συνέβη και στην HP, η οποία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα μοντέλα της που σχεδιάστηκαν για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης προσέφεραν τόνωση των εσόδων. Οι υπολογιστές AI αντιστοιχούσαν στο 44% στις πωλήσεις PC το δεύτερο τρίμηνο του έτους, έναντι 35% το προηγούμενο.

Η Dell, αντίθετα, ανέφερε τον Ιανουάριο ότι η έκρηξη της ΑΙ δεν έφερε την αναμενόμενη ζήτηση.

Η Nvidia ανέφερε ότι το RTX Spark θα κάνει φέτος ντεμπούτο σε υπολογιστές των Microsoft, HP, Dell, Lenovo και MSI, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν οι Acer και Gigabyte.

Τα AI PC έχουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε μνήμη –όσο περισσότερη RAM, τόσο μεγαλύτερα τα μοντέλα ΑΙ που μπορούν να εκτελεστούν τοπικά. Για τον λόγο αυτό η υιοθέτηση των ΑΙ PC είναι πάντως πιθανό να επιβραδυνθεί από την έλλειψη σε τσιπ μνήμης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

Υπάρχουν εξάλλου και ανησυχίες για θέματα ιδιωτικότητας. Το 2024, η Microsoft παρουσίασε το «Recall», μια λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφει όλες τις κινήσεις του χρήστη και δημιουργεί ένα λεπτομερές ιστορικό ενεργειών.

Έπειτα από καταιγίδα αντιδράσεων σχετικά με την ασφάλεια των αποθηκευμένων δεδομένων, η Microsoft πάγωσε τη διάθεσή του και το προσέφερε ως προαιρετική λειτουργία σε υπολογιστές Copilot+, σχεδιασμένους για εφαρμογές ΑΙ.

Από την άλλη πλευρά, η Apple και ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η τοπική εκτέλεση λειτουργιών ΑΙ επιτρέπει στους χρήστες να κρατούν τα δεδομένα στον υπολογιστή τους, αντί να τα μοιράζονται με τις εταιρείες ΑΙ.

Πηγή in.gr

