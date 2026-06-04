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Mondelēz: Στροφή σε καινοτομία και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά

Η Mondelēz ποντάρει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο εργοστάσιο της Λαμίας για να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των πωλήσεων

Τρόφιμα – ποτά 04.06.2026, 07:00
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Mondelēz: Στροφή σε καινοτομία και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά
Η γενική διευθύντρια της Mondelez International για Ελλάδα και Κύπρο κυρία Marina Hadrovic,
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Την βελτίωση των επιδόσεων της στην ελληνική αγορά, με την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέσα από πλήθος συνεργειών στην κατηγορία των σνακς, προχωρά η Mondelēz, προκειμένου να ενισχυθούν τα οικονομικά της μεγέθη και να «ξεκολλήσει» η δυναμική της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων οι πωλήσεις της εμφανίζουν σαφή μείωση – πέρυσι ανήλθαν στα 240 εκατ. ευρώ και φέτος οι προβλέψεις κάνουν λόγο για «μικρή μονοψήφια αύξηση», περίπου 3% – 4%. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά χθες σε συνέντευξη τύπου η γενική διευθύντρια της Mondelez International για Ελλάδα και Κύπρο κυρία Marina Hadrovic, η βελτίωση των πωλήσεων της εταιρείας θα προέλθει από την ανάπτυξη της κατηγορίας νέων προϊόντων.

Ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας για την Mondelez

Επ’ αυτού αποφασιστικό ρόλο παίζει το «πιλοτικό εργοστάσιο» που διαθέτει η εταιρεία στη Λαμία – πρόκειται για την έδρα του R&D που αφορά 12 χώρες στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Τα στελέχη της εταιρείας εξέφρασαν με συγκρατημένο, αλλά σαφή τρόπο την δυσαρέσκεια τους όχι μόνο για την επιβολή του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους τον περασμένο Μάρτιο, αλλά και για το γεγονός ότι δεν τους δόθηκε το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προσαρμογής, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό που τους ενδιαφέρει όταν επενδύουν σε μία χώρα είναι να υπάρχει «προβλέψιμο νομοθετικό περιβάλλον».

Από την άλλη πλευρά όπως επεσήμανε η κυρία Hadrovic η Ελλάδα κατέχει στρατηγικό ρόλο στις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες της Mondelēz International και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους του ομίλου στην περιοχή της Ευρώπης – η χώρα μας αναδεικνύεται σε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό hub με ουσιαστική συμβολή στις διεθνείς δραστηριότητες της εταιρείας. Επίσης είπε πως στην Ελλάδα βρίσκεται ένα από τα τρία κέντρα κυβερνοασφάλειας που διαθέτει η εταιρεία σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως είναι γνωστό η Mondelēz International είναι παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο του snacking, με καθαρά έσοδα 38,5 δισ. δολαρίων για το 2025 και παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες.

Η εξαγορά της Chipita

Η Mondelēz Νότιας Κεντρικής Ευρώπης (South Central Europe), με έδρα την Ελλάδα, περιλαμβάνει 12 χώρες (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Κροατία) και απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους στα 6 εργοστάσια και 7 γραφεία στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στην ελληνική αγορά, η Mondelēz διαθέτει μάρκες με μακρά ιστορία και ηγετικά μερίδια αγοράς, όπως οι σοκολάτες Lacta, Παυλίδη, τα κρουασάν 7Days, Molto, η Merenda και άλλα. Στην Ελλάδα ο πολυεθνικός όμιλος απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.

MONDELEZ

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η εξαγορά της Chipita αποτέλεσε στρατηγική επιλογή για τη Mondelēz International, επιτρέποντάς της να επενδύσει σε μια νέα κατηγορία προϊόντων, αυτής των προϊόντων ζύμης (baked snacks). Παράλληλα, με την εξαγορά, πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της δύο ακόμα παραγωγικές μονάδες, μια στη Λαμία και μια στη Λάρισα.

Το εργοστάσιο στη Λαμία και η Lacta

Το εργοστάσιο της Λαμίας, μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες παραγωγικές μονάδες τροφίμων στην Ελλάδα, παράγονται τα προϊόντα ζύμης, όπως τα κρουασάν 7DAYS και Molto, τα Bake Rolls, καθώς επίσης και γαριδάκια και τσιπς. Και στο εργοστάσιο της Λάρισας παρασκευάζεται η μαρμελάδα Spin Span καθώς και η γέμιση για τα κρουασάν 7DAYS, η οποία εξάγεται στα εργοστάσια της Ευρώπης που παράγουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Το εργοστάσιο της Λαμίας

Μετά την εξαγορά τους η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 18 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού εργοστασίου Παυλίδη στην οδό Πειραιώς, καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Επίσης η επικεφαλής της εταιρείας είπε ακόμη πως «η Lacta, ως η κορυφαία μάρκα στη σοκολάτα γάλακτος, διαθέτει ισχυρή κληρονομιά και υψηλή αναγνωρισιμότητα στην αγορά. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε το brand και στην κατηγορία αρτοσκευασμάτων και μπισκότων». Και πρόσθεσε πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης της κατανάλωσης δεδομένου ότι στην Ελλάδα η κατανάλωση σοκολάτας περιορίζεται στα 3 κιλά κατά κεφαλήν όταν στη Γερμανία είναι στα 8 κιλά και στην Ελβετία στα 11 κιλά.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή

Αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ελληνική αγορά είπε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια αυξήθηκε η πίεση λόγω της εκτίναξης των διεθνών τιμών του κακάο, ωστόσο η τελευταία κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την αγορά». Και σημείωσε ότι η Mondelez «ως εταιρεία δεν περνάμε την ακρίβεια στον καταναλωτή. Προσπαθούμε να βρούμε κάθε δυνατή λύση. Πριν προβούμε σε τιμολόγηση τσεκάρουμε.

Θέλουμε να αυξήσουμε την κατηγορία. Υπάρχει μια μείωση στον όγκο, αλλάζει ο τρόπος κατανάλωσης και αντί να αλλάζουν μια σοκολάτα μεγάλη αγοράζουν μια μικρότερη πιο συχνά μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα διαφορετικά πορτοφόλια των καταναλωτών».

Και όταν ρωτήθηκε πότε πότε πρόκειται περάσει στις τιμές των προϊόντων η μείωση των διεθνών τιμών του κακάο, η κ. Hadrovic απάντησε πως η εταιρεία προμηθεύεται την πρώτη ύλη περίπου έναν χρόνο νωρίτερα. Ως εκ τούτου, τυχόν οφέλη από τη μείωση των τιμών αναμένεται να γίνουν περισσότερο αισθητά από την επόμενη χρονιά.

Mondelēz και εξαγορές

Σχετικά με το θέμα των εξαγορών είπε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η Mondelez συνεχίζει να αναζητά νέες πηγές ανάπτυξης, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών. Και στόχος του ομίλου είναι ο διπλασιασμός του κύκλου εργασιών στα 50 δισ. δολάρια έως το 2030.

«Πράγματι θα γίνουν εξαγορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τον τζίρο μας μέχρι το 2030 και αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της ανάπτυξης της ίδιας της εταιρείας είτε μέσω εξαγορών» τόνισε.

Σημειώνεται ότι η Mondelez απασχολεί σήμερα περισσότερους από 90.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Το 2025 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 38,5 δισ. δολάρια, με το 40% των εσόδων να προέρχεται από αναδυόμενες αγορές. Η σοκολάτα αντιπροσωπεύει το 33% των πωλήσεων του ομίλου, τα μπισκότα και τα προϊόντα ζύμης το 48%, οι καραμέλες και οι τσίχλες το 11% και τα λοιπά προϊόντα, όπως το Philadelphia, το 8%.

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