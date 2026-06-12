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Wall Street: Μικτά πρόσημα στην αγορά, στο επίκεντρο η SpaceX

Η Wall Street κινείται ανάμεσα στη SpaceX και στην ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Wall Street 12.06.2026, 16:53
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Wall Street: Μικτά πρόσημα στην αγορά, στο επίκεντρο η SpaceX
Newsroom

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Έντονη νευρικότητα εμφανίζει σήμερα η Wall Street, καθώς η εστίαση είναι από τη μία στο ντεμπούτο της SpaceX στον Nasdaq και από την άλλη στην προσδοκία για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,11% στις 50.903 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,20% στις 7.379 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,60% στις 25.637 μονάδες.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και δέσμευση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχεδιασμών, η συμφωνία ειρήνης θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ελβετία ακόμη και την Κυριακή.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη SpaceX, την εταιρεία διαστημικών εκτοξεύσεων του Έλον Μασκ, η οποία πραγματοποιεί το ντεμπούτο της στο Nasdaq. Η SpaceX, που εισάγεται στο χρηματιστήριο με το σύμβολο SPCX, όρισε σταθερή τιμή διάθεσης στα 135 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία στα 1,77 τρισ. δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, αρκετές εταιρείες του διαστημικού κλάδου κινούνται ανοδικά. Η Rocket Lab καταγράφει κέρδη 4%, ενώ η EchoStar, εταιρεία που διατηρεί συμμετοχή στη SpaceX, σημειώνει άνοδο 7%.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι το εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος της έκδοσης ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις στην αγορά. Ακόμη και αν οι αγορές απορροφήσουν χωρίς προβλήματα τις νέες μετοχές της SpaceX, οι δημόσιες εγγραφές χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ η συγκεκριμένη εισαγωγή θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ανακατανομή κεφαλαίων στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ρευστότητα για να συμμετάσχουν στην έκδοση.

«Η ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες δημόσιες εγγραφές πραγματοποιούνται συνήθως σε περιόδους ισχυρής επενδυτικής αισιοδοξίας στις αγορές μετοχών. Ωστόσο, η αύξηση της προσφοράς νέων μετοχών μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες απορρόφησης. Η συμμετοχή των νοικοκυριών στην αγορά μετοχών βρίσκεται ήδη κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να πουλήσουν υφιστάμενες τοποθετήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις νέες», ανέφερε ο Douglas Beath, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων μετοχών του Wells Fargo Investment Institute.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο S&P 500 και ο Nasdaq οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη 0,14% και 0,39% αντίστοιχα. Αντίθετα, ο βιομηχανικός Dow Jones υστερεί, σημειώνοντας απώλειες 0,04%.

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