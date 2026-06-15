Πετρέλαιο: Το σοκ «δεν έχει τελειώσει» – Αναλυτές προειδοποιούν για νέο premium κινδύνου στη Μ. Ανατολή

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Την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν επευφημούσαν οι επενδυτές τη Δευτέρα, αλλά η αστάθεια στο πετρέλαιο είναι πιθανό να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα, καθώς οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι οι αγορές ενέργειας αντιμετωπίζουν τώρα ένα «γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου» μετά τον πόλεμο.

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, τα οποία έχουν μειωθεί λόγω του παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, θα χρειαστούν χρόνο «για να αναταχθούν και είναι πιθανό να μειωθούν περαιτέρω πριν αρχίσουν να φτάνουν νέες προμήθειες από τον Κόλπο», σύμφωνα με σημείωμα της Westpac, αναφέρει το CNBC.

«Ενώ η χαλάρωση των παγκόσμιων εντάσεων είναι ευπρόσδεκτη είδηση, ο διάβολος παραμένει στις λεπτομέρειες και ως εκ τούτου η αβεβαιότητα είναι πιθανό να παραμείνει υψηλή», πρόσθεσε η τράπεζα.

Ο Ντάνιελ Χάινς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ANZ, δήλωσε στο CNBC ότι το ενεργειακό σοκ «δεν έχει τελειώσει», προσθέτοντας ότι δεν προβλέπει την επιστροφή της ναυτιλιακής κίνησης μέσω των Στενών του Ορμούζ στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση στο άμεσο μέλλον.

«Η δύσκολη φάση είναι μπροστά μας», δήλωσε ο Χάινς σε εκπομπή του CNBC τη Δευτέρα. «Θα είναι μια πολύ, πολύ απαιτητική διαδικασία ανάκαμψης».

Επισήμανε πολλαπλές πιέσεις στο πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων μειώσεων στα αποθέματα, μαζί με τους κινδύνους ναρκοθέτησης των Στενών, τη συντήρηση και τις επισκευές πλοίων που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή.

«Υποψιάζομαι ότι θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, αν όχι έναν ή δύο μήνες», πρόσθεσε ο Χάινς.

Το πετρέλαιο στα 80 δολάρια δεν θα εξισορροπήσει την αγορά

Επίσης προειδοποίησε ότι μια τιμή γύρω στα 80 δολάρια δεν θα είναι ικανή να εξισορροπήσει την αγορά τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες, προσθέτοντας ότι οι τιμές είναι πιθανό να κυμαίνονται γύρω από τα «χαμηλά $90» στο τρίτο τρίμηνο.

«Η αγορά υπεραπλουστεύει τα πράγματα», είπε. «Ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά θα είναι ουσιαστικά ένα συνεχιζόμενο ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η αγορά. Αυτό θα διατηρήσει τις τιμές σχετικά υψηλές… η αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει τώρα ένα ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου».

Ο Μπαρτ Μελέκ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities, δήλωσε στο «Squawk Box Asia» του CNBC ότι, ακόμη και αν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ ομαλοποιηθούν αμέσως, 800 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων μέχρι τον Νοέμβριο πιθανότατα θα χαθούν.

Οι πιθανότητες το πετρέλαιο να κινηθεί σε υψηλότερες τιμές εξακολουθεί να είναι «πολύ πιθανές και όλες οι πληθωριστικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται», αν και ορισμένες μαζικές αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου μπορεί να αποφευχθούν εάν η Κίνα επιλέξει να σταματήσει να αντλεί από τα αποθέματά της κάποια στιγμή, δήλωσε ο Μελέκ.

«Η αγορά είναι αρκετά ανακουφισμένη που έχουμε μια συμφωνία, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από τον κίνδυνο», πρόσθεσε.

Οι οικονομικές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τα πιο ευάλωτα τμήματα της οικονομίας, δήλωσε ο Παγκόσμιος Διευθυντής Επενδύσεων της HSBC Private Bank και της Premier Wealth, Βίλεμ Σελς, σε εκπομπή του CNBC.

Ο Σελς πρόσθεσε ότι «τα απαιτητικά οικονομικά δεδομένα, ειδικά από χώρες της Νότιας Ασίας», θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγαλύτερη αστάθεια.