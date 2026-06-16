 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Μέση Ανατολή: Τι σημαίνει για τις τράπεζες το διαφαινόμενο τέλος του πολέμου

Οι προσδοκίες για ταχεία μείωση των πληθωριστικών πιέσεων θα ενισχυθούν σημαντικά σε περίπτωση που το deal διασφαλίσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Τράπεζες 16.06.2026, 22:45
Σχολιάστε
Μέση Ανατολή: Τι σημαίνει για τις τράπεζες το διαφαινόμενο τέλος του πολέμου
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η χθεσινή μεγάλη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, που προβλέπει μεταξύ άλλων και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, είναι ενδεικτική της σοβαρής επίδρασης προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση που έχουν οι εξελίξεις από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή.

Έρχεται δε μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια σε αύξηση των παρεμβατικών της δεικτών, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού πάνω από το 3% το Μάιο στην Ευρωζώνη.

Ο επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ και όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες που τοποθετήθηκαν δημόσια τα τελευταία 24ωρα, ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος οδικός χάρτης για το ύψος των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, σημειώνοντας πως όλα θα εξαρτηθούν από τα εισερχόμενα δεδομένα.

Αναλυτές θεωρούν ότι εφόσον έχουμε ένα βιώσιμο deal Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, που θα διασφαλίζει την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι προσδοκίες για ταχεία μείωση των πληθωριστικών πιέσεων θα ενισχυθούν σημαντικά.

Μέση Ανατολή

Η επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή

Όπως λένε, «μπορεί η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών σε προπολεμικά επίπεδα να χρειαστεί κάποιο χρόνο, ωστόσο δύσκολα η ΕΚΤ θα αποφάσιζε μία δεύτερη προς τα πάνω αναπροσαρμογή των παρεμβατικών της δεικτών, εάν δεν υπάρξει νέα αναζωπύρωση της κρίσης. Κι αυτό διότι η ανάπτυξη στη Γηραιά Ήπειρο παραμένει ασθενική».

Με αυτά τα δεδομένα, σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, θα πρέπει να πορευτούν και οι τράπεζες.

Μία νέα αύξηση του κόστους χρήματος κατά 25 μονάδες βάσης θα λειτουργούσε θετικά στα καθαρά έσοδά τους, χωρίς να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για επιβράδυνση των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης ή για δημιουργία νέων επισφαλειών.

‘Έτσι, χωρίς ιδιαίτερο κόπο θα έβλεπαν το έντοκο εισόδημά τους να αυξάνεται, μιας και το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δανειακού χαρτοφυλακίου είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, άμεσα συνδεδεμένου με κάποιον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς.

Εάν όμως δεν επαληθευτεί αυτό το σενάριο, δεν θα έχουν άλλο όφελος δια της συγκεκριμένης οδού.

Μέση Ανατολή

Τα πολυετή πλάνα

Σύμφωνα με πηγή από συστημικό όμιλο, «η μη περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, δεν είναι αρνητική για τα αποτελέσματά μας».

Όπως λέει, «τα τραπεζικά επιχειρησιακά πλάνα, στα οποία ποντάρει η διεθνής επενδυτική κοινότητα, δεν στηρίζονται στην άνοδο του κόστους χρήματος, αλλά σε άλλες πτυχές, με κυριότερη την καταγραφή ισχυρής πιστωτικής επέκτασης».

Ως εκ τούτου, υπογραμμίζουν, «το τέλος του πολέμου θα σηματοδοτήσει όχι μόνο τη βελτίωση της εμπιστοσύνης, αλλά και τη μείωση του κόστους χρήματος, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την προσφορά ελκυστικών δανειακών προϊόντων».

Πρόκειται, όπως εξηγούν, «για αναγκαία συνθήκη, ειδικά στη μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή, προκειμένου να διατηρηθεί η ζήτηση για χρηματοδοτήσεις, τόσο από επιχειρήσεις, όσο και από νοικοκυριά, στα επίπεδα που στοχεύουν τα πολυετή μας πλάνα».

Σημειώνεται ότι στα τέλη του επόμενου μήνα θα παρουσιαστούν οι επιδόσεις των τραπεζών για το β΄ τρίμηνο του 2026.

Οι διοικήσεις τους στις τελευταίες επαφές με αναλυτές παραπέμπουν σε αυτές τις παρουσιάσεις τις όποιες αναπροσαρμογές στις εκτιμήσεις τους για τα αποτελέσματα του συνόλου της εφετινής χρήσης και ενδεχομένως της επόμενης.

Η πιστωτική επέκταση

Τους πρώτους μήνες του 2026 πάντως η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα έχει επιβραδυνθεί.

Κι αυτό παρά την ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης που γύρισε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε θετικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Απρίλιο ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε σε 6,8% από 7,9% το Δεκέμβριο του 2025 και 10,7% τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η μείωση είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης της πιστωτικής επέκτασης στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις από τη ζώνη του 15% – 17% μέχρι και τις αρχές του προηγούμενη φθινοπώρου, σε 9,5%.

Φυσικά το ενεργητικό των τραπεζών συνεχίζει να μεγεθύνεται, απλά αυτό γίνεται πλέον με μικρότερη ταχύτητα.

Αναφορικά με τη ρευστότητα που έχει πέσει στην πραγματική οικονομία, από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτουν οι ακόλουθες καθαρές εισροές στο α΄ τετράμηνο του 2026:

  • 287 εκατ. ευρώ στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα
  • 1,18 δισ. ευρώ για τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
  • 71 εκατ. ευρώ για τα νοικοκυριά

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Μέση Ανατολή: Τι σημαίνει για τις τράπεζες το διαφαινόμενο τέλος του πολέμου
Τράπεζες

Πώς θα κινηθούν οι τράπεζες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Space Hellas: Ενοποιεί διευθύνσεις Marketing και Business Development
Business

Ενιαία οργανωτική δομή για τη Space Hellas
Pizza Hut: Η Yum Brands πουλά την ιστορική αλυσίδα πίτσας έναντι 2,7 δισ. δολαρίων
Business

Τέλος εποχής για την Pizza Hut
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance
Business

Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΔΑΑ από την AXIA Alpha Finance
Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Τράπεζες
Μέση Ανατολή: Τι σημαίνει για τις τράπεζες το διαφαινόμενο τέλος του πολέμου
Τράπεζες

Πώς θα κινηθούν οι τράπεζες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι προσδοκίες για ταχεία μείωση των πληθωριστικών πιέσεων θα ενισχυθούν σημαντικά σε περίπτωση που το deal διασφαλίσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Αγης Μάρκου
Pizza Hut: Η Yum Brands πουλά την ιστορική αλυσίδα πίτσας έναντι 2,7 δισ. δολαρίων
Business

Τέλος εποχής για την Pizza Hut

Η Yum Brands αποχωρίζεται την Pizza Hut σε συμφωνία ύψους 2,7 δισ. δολαρίων, βάζοντας τέλος σε μια σχέση δεκαετιών και ανοίγοντας νέο κεφάλαιο για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες εστίασης παγκοσμίως

Νατάσα Σινιώρη
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance
Business

Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΔΑΑ από την AXIA Alpha Finance

Παρότι η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Hold», με τιμή-στόχο στα 10,8 ευρώ, εκτιμά ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλότερη κερδοφορία

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αποκτούν ισχυρότερη προστασία ενώ θεσπίζονται νέες εγγυήσεις για επιβάτες και οικογένειες

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Latest News
JPMorgan: Σχεδιάζει επέκταση της Chase στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης
World

Πώς θα επεκταθεί η JPMorgan στην Ευρώπη

Στην ανάπτυξη της ψηφιακής της τράπεζας στοχεύει σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία η JPMorgan

Τζέιμς Ντόλαν: Ποιος είναι ο κακομαθημένος ιδιοκτήτης των Knicks
Business of Sport

Ποιος είναι ο κακομαθημένος ιδιοκτήτης των NY Knicks

Ο Τζέιμς Λ. Ντόλαν έχει περάσει σχεδόν 30 χρόνια ως ιδιοκτήτης των Νιου Γιορκ Νικς - Για μεγάλο μέρος αυτής της περιόδου, η ομάδα ήταν μια από τις χειρότερες στo NBA

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα αγγίζει το 1 δισ. την ημέρα
World

ΕΕ: Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα αγγίζει το 1 δισ. την ημέρα

Τα ανησυχητικά στοιχεία και οι επιλογές που έχει η ΕΕ, ώστε να ανατρέψει την κατάσταση

Wall Street: Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι αμερικάνικες μετοχές
Wall Street

Με μεικτά πρόσημα έκλεισε η Wall Street

Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν και η πτώση της τιμής του πετρελαίου

Accenture: Το HR του μέλλοντος θα εκπαιδεύει και θα αξιολογεί AI agents
Tεχνητή νοημοσύνη

Όταν οι αλγόριθμοι μπαίνουν στο... payroll

Σύμφωνα με την Accenture, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δομές των επιχειρήσεων, με τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού να αναλαμβάνουν πλέον τη διαχείριση όχι μόνο εργαζομένων αλλά και AI agents

Μέση Ανατολή: Τι σημαίνει για τις τράπεζες το διαφαινόμενο τέλος του πολέμου
Τράπεζες

Πώς θα κινηθούν οι τράπεζες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι προσδοκίες για ταχεία μείωση των πληθωριστικών πιέσεων θα ενισχυθούν σημαντικά σε περίπτωση που το deal διασφαλίσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Αγης Μάρκου
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ισραηλινές πηγές δημοσίευσαν 12 σημεία από το μνημόνιο κατανόησης
World

Αποκάλυψη για το περιεχόμενο του MoU, ΗΠΑ-Ιράν

Δημοσιογράφος του Axios που εργάζεται και σε ισραηλινά ΜΜΕ, δημοσίευσε 12 σημεία από το MoU των ΗΠΑ με το Ιράν - Η σύγκλιση με τα 14 σημεία που είχαν διαρρεύσει ιρανικές πηγές

ΗΠΑ: Πώς η συμφωνία με το Ιράν επηρεάζει το κόστος των τροφίμων παγκοσμίως
AGRO

Πώς η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν επηρεάζει το κόστος των τροφίμων παγκοσμίως

Μέχρι πότε ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν θα συνεχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία

Ανθή Γεωργίου
Μουντιάλ: Οι Κινέζοι το βλέπουν αλλιώς φέτος
Business of Sport

Πόσο διαφορετικά «βλέπουν» οι Κινέζοι το Μουντιάλ

Η κινεζική εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu απέκτησε τα δικαιώματα να μεταδίδει δωρεάν το Μουντιάλ σε όλους τους χρήστες

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο – Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Economy

Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο - Ο λογαριασμός για την Ελλάδα

Κέρδη για τους εξαγωγείς πετρελαίου και τη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι έγινε στην Ελλάδα με τα δημόσια έσοδα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
World

Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο

Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, αφότου δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας, το Ιράν θα μπορεί να πουλάει πετρέλαιο

ΑΑΔΕ: Οι αγροτικές πληρωμές στη συνάντηση με στελέχη της AGEA
AGRO

Οι αγροτικές πληρωμές στο επίκεντρο συνάντησης ΑΑΔΕ και AGEA

Για την τεχνογνωσία που διαθέτει στις αγροτικές πληρωμές ο ιταλικός οργανισμός AGEA ενημερώθηκαν στελέχη της ΑΑΔΕ

Space Hellas: Ενοποιεί διευθύνσεις Marketing και Business Development
Business

Ενιαία οργανωτική δομή για τη Space Hellas

H Space Hellas επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες πελατών με έμφαση στην καινοτομία

Anthropic: Κατηγορίες εναντίον της για παραπλανητική διαφήμιση
Tεχνητή νοημοσύνη

Αγωγή κατά της Anthropic για παραπλανητική διαφήμιση

Σε ομοσπονδιακή αγωγή αναφέρεται ότι η Anthropic παραπλάνησε καταναλωτές για τα όρια χρήσης στα πιο ακριβά chatbot της

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
Tεχνητή νοημοσύνη

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική

Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων και πιστώσεων προειδοποιούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλών

Συρία: Η ConocoPhillips έτοιμη να υπογράψει συμφωνία για παραγωγή φυσικού αερίου
World

Η ConocoPhillips υπογράφει με Συρία για φυσικό αέριο

Η συμφωνία θα είναι η πρώτη μεταξύ αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας και της Δαμασκού, καθώς στοχεύει στην ανοικοδόμηση της δραστηριότητας στη Συρία μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies