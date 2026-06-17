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Wall Street: Από τους ταύρους στη μανία- Τα χαρακτηριστικά της σωστής φούσκας

Οι αγορές παραγώγων δείχνουν ότι η αισιοδοξία δίνει τη θέση της στην ευφορία

Wall Street 17.06.2026, 20:16
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Wall Street: Από τους ταύρους στη μανία- Τα χαρακτηριστικά της σωστής φούσκας
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Η λέξη φούσκα για τη Wall Street τα τελευταία δύο χρόνια έγινε πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης. Το επιχείρημα που έβαζε τέλος στις εκτιμήσεις ήταν ότι η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στον πλανήτη δεν παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της μανίας.

Οι αποτιμήσεις στη Wall Street έχουν εκτοξευτεί τόσο πολύ που οι αναμενόμενες αποδόσεις των μετοχών φαντάζουν όλο και πιο απογοητευτικές. Oι πιθανότητες απροσδόκητων αποδόσεων μειώνονταν επίσης, καθώς σχεδόν όλοι είχαν ήδη πειστεί ότι τα εταιρικά κέρδη θα συνέχιζαν να εκτοξεύονται στα ύψη, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα έφερνε επανάσταση στην οικονομία.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Economist σε ανάλυση του, μια σωστή φούσκα χρειάζεται κάτι περισσότερο, χρειάζεται μανία. Είναι σαν τους πότες που πίνουν ενώ γνωρίζουν ότι το χανγκόβερ της επόμενης μέρας θα είναι φοβερά επώδυνο και για αυτό κάνουν τα πάντα για να το αναβάλουν. Αλλά μετά έρχεται η κατάρρευση.

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίου είναι αν έχει η αγορά έχει μπει σε μανία.

Φανταστείτε να λέτε σε έναν ταξιδιώτη του χρόνου που ζει μια δεκαετία πριν ότι στις 11 Ιουνίου η SpaceX μπήκε στη Wall Street και η αξία της ανήλθε στα 1,8 τρισ. δολάρια, 90 φορές τα ετήσια έσοδά της. Είναι μια τρέλα; Όχι, σημειώνει ο Economist, είναι μια φανταστική συμφωνία για τους αγοραστές των μετοχών της, αφού οι τραπεζίτες της φέρονται να τους είπαν ότι θα αύξανε τις πωλήσεις του βραχίονα τεχνητής νοημοσύνης της κατά 100 φορές έως το 2030, στα 322 δισ. δολάρια.

Γιατί η εστίαση στα έσοδα αντί για τον συμβατικό τρόπο αποτίμησης μιας εταιρείας, σε σχέση με τα κέρδη; Επειδή η SpaceX δεν βγάζει καθόλου. Η SpaceX  κατέγραψε απώλειες 5 δισ. δολαρίων. Τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η τιμή της μετοχής της είχε αυξηθεί κατά σχεδόν 60%, στέλνοντας την χρηματιστηριακή αξία της στα 2,8 τρισ. δολάρια. Εν τω μεταξύ, συμφώνησε να πληρώσει 60 δισ. δολάρια για την Cursor, ένα αγαπημένο της κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης.

Κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν, όχι αδικαιολόγητα, ότι αυτό οφείλεται στην φαινομενική ικανότητα του Ίλον Μασκ, ιδρυτή της SpaceX, να διαστρεβλώνει τόσο τις χρηματοπιστωτικές αγορές όσο και την πραγματικότητα. Αλλά η ευφορία των επενδυτών εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Οι αμερικανικές μετοχές, όπως αποτυπώνονται στον δείκτη S&P 500, είναι ελάχιστα λιγότερο ακριβές σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα κέρδη από ό,τι ήταν ακόμη και στο αποκορύφωμα της φούσκας των εταιρειών του Διαδικτύου το 2000. Αυτή την εβδομάδα οι τιμές σημείωσαν εκ νέου άνοδο, μετά την είδηση ότι Ιράν και ΗΠΑ θα υπογράψουν MOU που καθορίζει τους όρους εκεχειρίας.

Τα παράγωγα δείχνουν «μανία»

Μια ματιά πέρα από την χρηματιστηριακή αγορά στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης είναι διαφωτιστική.

Τα δικαιώματα προαίρεσης περιγράφονται συχνά ως ασφαλιστικές συμβάσεις: η απλή επιλογή «put», για παράδειγμα, παρέχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να πωληθεί μια μετοχή σε μια καθορισμένη «τιμή άσκησης» κατά την ημερομηνία λήξης. Αυτό επιτρέπει σε έναν επενδυτή να διατηρεί την ιδιοκτησία της μετοχής, περιορίζοντας παράλληλα τις ζημίες σε περίπτωση κατάρρευσης των τιμών  με αντάλλαγμα την αρχική πληρωμή για την αγορά της επιλογής.

Σήμερα, ωστόσο, μεγάλο μέρος της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης γίνεται καλύτερα κατανοητό ως καζίνο στο οποίο οι παίκτες στοιχηματίζουν στις τιμές των μετοχών, τονίζει ο Economist. Ένας άλλος τρόπος περιγραφής του put option (δικαίωμα προαίρεσης πώλησης), άλλωστε, είναι ως ένα στοίχημα ότι κατά την ημερομηνία λήξης του η τιμή αγοράς της υποκείμενης μετοχής θα είναι κάτω από την τιμή εξάσκησης. Εάν είναι, o επενδυτής μπορεί να αγοράσει τη μετοχή στην τιμή αγοράς, να την πουλήσει για την (υψηλότερη) τιμή εξάσκησης και να βάλει στην τσέπη τη διαφορά. Διαφορετικά, αφήνει το δικαίωμα προαίρεσης να λήξει άχρηστο και να χάσει ό,τι πλήρωσε για αυτό.

Αντίθετα, ένα δικαίωμα προαίρεσης «αγοράς» (call option), το οποίο παρέχει το δικαίωμα αγοράς αντί πώλησης μιας μετοχής, είναι ένα στοίχημα στις τιμές να ανέβουν.

Οι συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης μετοχών έχουν αυξηθεί ραγδαία. Οι όγκοι που καταγράφηκαν το 2025 από την OCC, ένα μεγάλο αμερικανικό γραφείο εκκαθάρισης, ήταν σχεδόν διπλάσιοι από αυτούς του 2020, που ήταν μια χρονιά-έκρηξη.

Το 2026 βρίσκονται σε τροχιά να είναι ακόμη υψηλότεροι. Και οι συναλλαγές σε εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, τα οποία είναι ιδανικά για τυχερά παιχνίδια αλλά σχεδόν άχρηστα ως ασφάλιση, έχουν επεκταθεί ακόμη πιο γρήγορα. Η CME Group, το χρηματιστήριο παραγώγων, εκτιμά ότι οι συναλλαγές για δικαιώματα προαίρεσης στον δείκτη S&P 500 που έληξαν την ίδια ημέρα ήταν 3,7 φορές υψηλότερες το 2025 από ό,τι το 2021.

Παρά όλα αυτά, η ασφαλιστική λειτουργία των δικαιωμάτων προαίρεσης θα πρέπει να σημαίνει ότι τα puts έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από τα calls. Λίγοι θεσμικοί επενδυτές χρειάζεται να ασφαλιστούν έναντι μιας ξαφνικής αύξησης των τιμών.

Πολλοί  χρειάζονται προστασία από καταρρεύσεις. Επιπλέον, οι αγορές τείνουν να ανεβαίνουν αργά αλλά να βυθίζονται γρήγορα, καθιστώντας τα puts πιο πολύτιμα από τα αντίστοιχα calls.

Είναι λοιπόν αξιοσημείωτο ότι η μέση επιλογή αγοράς (call option) για μετοχές στον δείκτη NASDAQ, που βασίζεται στην τεχνολογία, είναι πλέον σχεδόν τόσο ακριβή όσο η μέση επιλογή πώλησης (put). Αυτό σημαίνει ότι το πλήθος των καζίνο διαπραγματεύεται τόσο έντονα που η δραστηριότητά του υπερτερεί αυτής των πολύ μεγαλύτερων αγοραστών ασφαλειών  και στοιχηματίζει ότι οι τιμές θα πάνε στη Σελήνη ή στον Άρη.

Το πάρτι εισέρχεται στη φάση όπου τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Μπορεί να παραμείνει εκεί για λίγο. Αλλά όσο περισσότερο αναβάλλεται το hangover, τόσο περισσότερο θα πονάει.

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