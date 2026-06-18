Πετρέλαιο: Επιστροφή στα χαμηλά επίπεδα που είχε πριν τον πόλεμο με το Ιράν

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Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη στα χαμηλότερα επίπεδα από πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης ενίσχυσε τις προοπτικές για την παγκόσμια προσφορά.

Η πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξαλείφει το μεγάλο ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στην τιμή του αργού

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent σημείωσαν πτώση 1,85 δολαρίων, ή 2,33%, στα 77,69 δολάρια το βαρέλι στις 11:15 π.μ. CDT (16:15 GMT), ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 1,89 δολάρια, ή 2,46%, στα 74,90 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 27 Φεβρουαρίου, που ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από τις αρχικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ το WTI βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 4 Μαρτίου.

«Η πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξαλείφει το μεγάλο ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στην τιμή του αργού λόγω της διακοπής του 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου», ανέφερε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group, σε πρωινή ανακοίνωσή του.

«Αν και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η πλήρης ομαλοποίηση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες —ασφάλειες, επισκευές, άρση των κυρώσεων—, η κατεύθυνση είναι σαφής και, όπως διαπιστώσαμε, το πιο απαισιόδοξο χρονοδιάγραμμα αποδείχθηκε υπερβολικά απαισιόδοξο», πρόσθεσε ο Φλιν.

Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου διαπραγματεύσεων 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ιράν θα επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η συμφωνία προβλέπει την αποκατάσταση της πλήρους χωρητικότητας της κυκλοφορίας μέσω του στενού θαλάσσιου περάσματος εντός 30 ημερών.

Η προκαταρκτική συμφωνία αναβάλλει πολλά από τα πιο δύσκολα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και απαιτεί επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους να καταρτίσουν ένα σχέδιο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης του Ιράν.

Σταδιακή ανάκαμψη ροών μέσω του Ορμούζ

Οι αναλυτές αναμένουν σταδιακή ανάκαμψη των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ εμπειρογνώμονες του κλάδου προειδοποιούν ότι οι τιμές ενδέχεται να μην καταρρεύσουν καθώς η ζήτηση ανακάμπτει και τα αποθέματα αναπληρώνονται.

Η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs αναμένει ότι οι εξαγωγές του Κόλπου θα επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα έως τα τέλη Ιουλίου, με την παραγωγή αργού πετρελαίου να ανακάμπτει έως τον Οκτώβριο.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η επανόρθωση των εξαγωγών στα προπολεμικά επίπεδα θα μπορούσε να επιτευχθεί με αύξηση κατά 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τα τρέχοντα επίπεδα έως περίπου το 70% των προπολεμικών επιπέδων.

Η BNP Paribas δεν προβλέπει προς το παρόν επιστροφή στις προπολεμικές τιμές και θεωρεί τα 75 δολάρια ανά βαρέλι ως «σταθερό κατώτατο όριο για το άμεσο μέλλον», όπως ανέφερε σε σημείωμά της, δεδομένων των συνεχιζόμενων απωλειών στην προσφορά και της αυξημένης ζήτησης. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 60 έως 70 δολάρια ανά βαρέλι τους δύο πρώτους μήνες του έτους πριν από τον πόλεμο.

Η Κίνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο, προβλέπεται να καταναλώσει 753 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2026, σημειώνοντας μείωση 4,9% σε σχέση με το 2025, εν μέσω της στροφής προς τις νέες μορφές ενέργειας και των υψηλών τιμών του πετρελαίου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η ερευνητική μονάδα της PetroChina.