Aσιατικά χρηματιστήρια: Πτώση εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να αξιολογούν τη βιωσιμότητα της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπερασπίστηκε τη συμφωνία που προώθησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε οικονομική ελάφρυνση προς την Τεχεράνη θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την πλήρη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτήρισε επίσης τη συμφωνία ως υπό όρους, επισημαίνοντας ότι ενέκρινε το σχετικό μνημόνιο μόνο αφού έλαβε διαβεβαιώσεις πως θα διαφυλαχθούν τα δικαιώματα του Ιράν και του λεγόμενου «μετώπου της αντίστασης».

Στις αγορές, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,6%, μία ημέρα μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε απώλειες 1,11%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 1,58%, διορθώνοντας μετά την υπέρβαση του ορίου των 9.000 μονάδων για πρώτη φορά στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η μετοχή της Samsung Electronics υποχώρησε κατά 3%, ανατρέποντας τα αρχικά της κέρδη, ενώ η SK Hynix ενισχύθηκε κατά 1%. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε σημαντικές απώλειες 4,95%.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, ο δομικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,4% τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και υποδηλώνοντας ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να παραμένουν ελεγχόμενες, παρά τις ανησυχίες για την επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των νωπών τροφίμων, διαμορφώθηκε στο ίδιο επίπεδο με τον Απρίλιο και ήταν σύμφωνος με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε οριακά στο 1,5% από 1,4% έναν μήνα νωρίτερα, ενώ ο λεγόμενος «πυρήνας του πυρήνα» του πληθωρισμού, που εξαιρεί τόσο τα νωπά τρόφιμα όσο και την ενέργεια, επιβραδύνθηκε στο 1,8% από 1,9% τον Απρίλιο.