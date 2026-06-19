Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις και προς δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου

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Με οριακές μεταβολές και έντονη μεταβλητότητα κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη διατήρηση της αυστηρής νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,01% στις 637 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,06% στις 10.393 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,25% στις 25.088 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,20% στις 8.483 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές οδεύουν προς δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου, με βασικό στήριγμα τη συμφωνία που οδήγησε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σημαντική υποχώρηση των τιμών του αργού, προσφέροντας ανάσα στις ευρωπαϊκές αγορές που μέχρι πρότινος ανησυχούσαν για ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Ωστόσο, τα εβδομαδιαία κέρδη των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, που διαμορφώνονται κοντά στο 0,6%, υπολείπονται αισθητά της ανόδου άνω του 1% που καταγράφηκε στις ασιατικές αγορές.

Ανασταλτικός παράγοντας αποτελεί η πιο επιθετική στάση που υιοθέτησε αιφνιδιαστικά η Federal Reserve στα μέσα της εβδομάδας. Με την πλειονότητα των αξιωματούχων να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους, οι αγορές πλέον αποτιμούν πιθανότητα περίπου 80% για αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο.

«Η Fed εξέπεμψε ένα απροσδόκητα αυστηρό μήνυμα για την πορεία των επιτοκίων, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές. Ο νέος πρόεδρος Κέβιν Γουόρς άφησε να εννοηθεί ότι θα παρέχει λιγότερη καθοδήγηση για τη μελλοντική νομισματική πολιτική, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα – κάτι που οι αγορές παραδοσιακά δεν ευνοούν», σχολίασε ο επικεφαλής αναλύσεων της AJ Bell, Νταν Κόουτσγουορθ.

Στο μέτωπο της οικονομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας Destatis, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Μάιο σε ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία βάση κατέγραψαν άνοδο 0,3%, ελαφρώς χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στον ενεργειακό κλάδο, οι τιμές των προϊόντων διύλισης πετρελαίου εκτινάχθηκαν κατά 34,9%, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 1,3% και 4,6% αντίστοιχα.

Θετικά μηνύματα έστειλαν τα στοιχεία για τη βρετανική οικονομία, καθώς ο όγκος των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση τον Μάιο, ενώ σε σύγκριση με τον Απρίλιο σημείωσε άνοδο 1,2%. Σε ορίζοντα τριμήνου, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.